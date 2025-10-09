Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Cebu, 'thiên đường biển đảo' Philippines

Từ ngày 1/12, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thẳng từ Hà Nội đến Cebu (Philippines) với tần suất 3 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A321.

Đây là đường bay thẳng đầu tiên của Hãng kết nối Việt Nam với thành phố biển nổi tiếng Cebu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng bay tại khu vực Đông Nam Á.

Cebu được mệnh danh là “thiên đường biển đảo” của Philippines với làn nước xanh ngọc, bãi cát trắng trải dài và hệ sinh thái biển phong phú. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Cebu còn là trung tâm văn hóa lịch sử, nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính, đồng thời là cửa ngõ để khám phá các điểm đến nổi tiếng khác như Bohol, Mactan hay Malapascua. Với thời gian bay chỉ khoảng ba giờ từ Hà Nội, hành khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày giàu trải nghiệm một cách thuận tiện và dễ dàng.

Máy bay A321 của Vietnam Airlines.

Việc đưa Cebu vào mạng lưới khai thác không chỉ mang đến thêm một lựa chọn hấp dẫn cho du khách Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong kết nối các quốc gia ASEAN, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Đường bay giữa Hà Nội và Cebu được mong đợi sẽ thu hút dòng khách ổn định hai chiều. Từ Philippines, du khách và doanh nhân tìm đến Việt Nam để tham quan, làm việc. Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều hành khách Việt Nam lựa chọn Cebu và Philippines cho những chuyến du lịch, học tập hay công việc.

Các chuyến bay giữa Hà Nội và Cebu sẽ được khai thác thường lệ bằng đội tàu bay Airbus A321, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ hàng không 4 sao quốc tế. Hành khách không còn phải nối chuyến 6 đến 8 tiếng, mà chỉ cần một chặng bay thẳng trong 3 giờ, hành lý gửi một lần duy nhất, tiết kiệm thời gian và mang lại sự an tâm cho hành trình.

Để chào mừng sự kiện khai trương, Vietnam Airlines triển khai nhiều ưu đãi đặc biệt. Giá vé khứ hồi hạng Phổ thông từ 5.664.000 đồng, hạng Thương gia từ 24.440.000 đồng, đã bao gồm thuế phí. Khách mua vé sớm đến hết ngày 28/2/2026 cho giai đoạn khởi hành từ ngày 1/12/2025 - 28/2/2026 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi này. Ngoài ra, hành khách còn được tặng thêm một kiện hành lý miễn phí, trong khi hội viên Bông Sen Vàng nhận thêm từ 1.000 - 2.000 dặm thưởng tùy hạng ghế.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Đường bay Hà Nội – Cebu là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng kết nối hàng không khu vực, mang đến cho hành khách những trải nghiệm thuận tiện và chất lượng vượt trội. Đường bay mới này cũng thể hiện vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác thường lệ 9 chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TP HCM đến thủ đô Manila. Việc bổ sung 3 chuyến bay thẳng mỗi tuần từ Hà Nội đi Cebu nâng tổng số chuyến bay Vietnam Airlines khai thác giữa Việt Nam và Philippines lên 12 chuyến/tuần. Đây không chỉ là mở rộng mạng đường bay, mà còn giúp hành khách có nhiều lựa chọn hơn khi đến Philippines, đồng thời thể hiện vai trò của Vietnam Airlines trong kết nối khu vực và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định sứ mệnh là cầu nối hàng không quan trọng của khu vực, mở rộng “biên giới mềm” của đất nước qua mạng bay quốc tế, đồng hành cùng tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.