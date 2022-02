Vì sao Xiaomi không bán smartphone ở thị trường Mỹ?

"Khi nào Xiaomi sẽ ra mắt điện thoại ở Mỹ?" đó là một câu hỏi mà rất nhiều tín đồ yêu công nghệ muốn biết chính xác câu trả lời. Vào thời điểm 7 năm trước, khi mà Xiaomi chỉ mới bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ và ra mắt Mi 3 vài tháng trước đó, thương hiệu này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Thời điểm đó, Hugo Barra, phó Chủ tịch chịu trách nhiệm mảng quan hệ quốc tế của Xiaomi tiết lộ rằng thương hiệu sẽ có chiến lược đối với các thị trường mà họ thâm nhập, trong đó, Ấn Độ là trọng tâm chính bên ngoài thị trường Trung Quốc.

Bảy năm sau, Xiaomi trở thành hãng sản xuất điện thoại lớn thứ ba thế giới, với sự hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Mặc dù Xiaomi đã ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2016, nhưng họ chỉ bán các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của mình như pin sạc dự phòng, máy chiếu, thiết bị phát trực tuyến, bóng đèn LED thông minh và tai nghe không dây. Những chiếc smartphone Xiaomi vẫn không được xuất hiện chính thức tại Mỹ, và dường như điều đó sẽ khó thay đổi sớm.

Lý do chính khiến Xiaomi quyết định không bán điện thoại ở thị trường Mỹ liên quan đến mô hình kinh doanh của họ. Thương hiệu Trung Quốc có ngưỡng 5% lợi nhuận từ việc bán phần cứng và do đó, điện thoại của họ luôn có mức giá hết sức tuyệt vời. Mặc dù chiến lược này đã cho phép Xiaomi cạnh tranh về giá so với các đối thủ lớn như Samsung, Huawei cũng như các công ty khác trên toàn cầu, nhưng nó không thể hoạt động tốt ở Mỹ - nơi các nhà mạng thống trị.

Trường hợp điểm hình là OnePlus. Công ty thuộc sở hữu của BBK này đã bán những chiếc điện thoại "unlocked" cho khách hàng tại Bắc Mỹ trong gần 8 năm, nhưng họ chỉ mới bắt đầu gặt hái được thành công khi hợp tác với nhà mạng T-Mobile vào năm 2018. OnePlus đã đạt doanh số kỹ lục trong năm 2021 nhờ sự hợp tác này.

Xiaomi không phù hợp với cách làm trên, việc hợp tác với các nhà mạng lớn đòi hỏi nguồn đầu tư lớn và các chi phí sẽ tăng lên đáng kể. Mặc dù thương hiệu Trung Quốc này hiện bán những chiếc điện thoại và phụ kiện của mình ở nhiều thị trường phương Tây, bao gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và nhiều nước khác, nhưng việc đưa chúng đến Mỹ lại không nằm trong lộ trình. Người đại diện của Xiaomi đã xác nhận điều này và tuyên bố rằng "mặc dù Mỹ là một thị trường rất quan trọng, nhưng hiện tại chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào trong việc bán smartphone tại thị trường này".

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu liên quan đến việc theo dõi thiết bị toàn cầu tại IDC, chỉ ra rằng căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc là một lý do khác khiến Xiaomi không muốn bán điện thoại của mình ở thị trường Mỹ. “Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với Huawei, ngay cả khi Mỹ cởi mở hơn với họ, tôi không nghĩ bất kỳ thương hiệu Trung Quốc nào lại muốn mạo hiểm đầu tư mạnh vào một thị trường mà thị trường đó có thể 'cấm' họ vào một ngày nào đó".

Ngay cả khi Xiaomi muốn gạt bỏ vấn đề chính trị sang một bên, thì công y vẫn phải đối mặt với một thực tế là thị trường Mỹ hiện đang do Samsung và Apple thống trị, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp. Popal cho biết: “Thật khó để bất kỳ thương hiệu nào khác có thể xâm nhập vào thị trường của Samsung và Apple, vốn chiếm khoảng 80% thị trường tại Mỹ".

Thật đáng khen khi Xiaomi trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 3 toàn cầu mà chưa chính thức bán điện thoại ở Bắc Mỹ. Popal chỉ ra rằng sự đi xuống của Huawei là bàn đạp giúp Xiaomi tăng trưởng vượt bậc trong 2 năm qua chứ không phải do người dùng Samsung chuyển sang sử dụng điện thoại Xiaomi.

Hiện tại, Xiaomi đang có ý định tung ra các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của mình ở Mỹ và xác nhận rằng họ sẽ đưa các mẫu thiết bị mới nhất của mình đến quốc gia này trong vài tháng tới. Tuy nhiên, người dùng tại Mỹ vẫn phải mua điện thoại qua hình thức xách tay nếu muốn sở hữu một chiếc smartphone Xiaomi.

Theo Android Central