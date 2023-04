Ứng dụng mua sắm trực tuyến Temu của Trung Quốc thống trị thị trường Mỹ

Mua sắm trực tuyến trên Temu, Laurie Silva chỉ phải trả 1,25 USD cho bông tai và 15 USD cho một chiếc áo len, bà nằm trong số hàng triệu người tiêu dùng Mỹ mà ứng dụng thương mại điện tử Trung Quốc đang thu hút bằng những món hàng giá rẻ và vô số sản phẩm.

Ứng dụng Temu đứng đầu bảng xếp hạng lượt tải xuống của Mỹ vào đầu tháng 4, vị trí mà phần mềm đã thống trị từ tháng 1. Sự gia tăng nhanh chóng của ứng dụng xuất hiện khi những nền tảng công nghệ có liên kết đến Trung Quốc phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của chính quyền Mỹ và lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video ngắn yêu thích của giới trẻ TikTok trở nên khó tránh khỏi.

Theo dữ liệu của Sensor Tower, một số nền tảng được tải xuống phổ biến nhất ở Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc như ứng dụng chia sẻ video TikTok, trình chỉnh sửa video CapCut và ứng dụng của công ty thời trang mới nổi Shein.

Temu được xác định là một siêu thị tương tự như Amazon, bán mọi thứ từ đồ trang điểm đến đồ gia dụng và đồ điện tử, sự ra mắt thầm lặng của phần mềm tháng 9/2022 đánh dấu bước đột phá đầu tiên của công ty thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo trên thị trường Mỹ.

Có trụ sở tại một tòa nhà văn phòng ở Boston, thành công vượt trội của Temu khiến phần mềm trở thành ứng dụng mua sắm thứ 2 do Trung Quốc sản xuất, sau ứng dụng Shein thân yêu của gen Z, gây được tiếng vang lớn ở Mỹ trong những năm gần đây.

"Tôi đã thấy rất nhiều sản phẩm trong danh mục của ứng dụng. Những sản phẩm tương tự được chào bán trên Amazon và các nhà bán lẻ trực tuyến khác của Mỹ với giá cao hơn nhiều", khách mua Silva, 65 tuổi ở California trả lời phỏng vấn AFP cho biết.

Bà đã đặt khoảng 20 đơn hàng trên Temu, mua đồ thủ công, đồ trang sức và quà tặng.

Một khách hàng khác, Stephanie Wolfe, 38 tuổi cho biết lần đầu tiên bà mua các mặt hàng như bút kẻ mắt và trang sức để thử nghiệm dịch vụ này vào tháng 1/2023. Bà nói: "Đơn hàng đến quá nhanh, tôi không thể tin được, Khi tôi nhận ra ứng dụng là hợp pháp, tôi mới bắt đầu đặt hàng nhiều hơn."

Thúc đẩy sự điên cuồng là những điểm thương mại của Temu trong Super Bowl, trận chung kết play-off hàng năm của National Football League vào tháng 2 đã yêu cầu hơn 100 triệu người xem Mỹ "mua sắm như một tỷ phú".

"Tôi đã nghĩ: “Ồ, đó là những gì tôi sử dụng!” Kể từ đó, tôi nhận thấy ứng dụng ngày càng thu hút hơn," Bà Wolfe nói.

Theo Sensor Tower, Temu đã có 33 triệu lượt tải xuống ở Mỹ kể từ khi ra mắt, với số lượng người dùng tăng vọt vào tháng diễn ra Super Bowl, sự kiện truyền hình được xem nhiều nhất ở Mỹ.

Các ứng dụng Shein và Temu nổi lên khi các công ty thời trang hàng đầu của Mỹ chuyển sang giảm tiếp xúc với Trung Quốc trước những lo ngại về căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, Sheng Lu, GS nghiên cứu thời trang và may mặc tại Đại học Delaware cho biết.

Ông cho biết thêm, cả hai thương hiệu chủ yếu lấy nguồn sản phẩm từ Trung Quốc và Temu cũng chủ yếu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trực tiếp từ đó, trái ngược với các trung tâm phân phối có trụ sở tại Mỹ của Amazon.

Nhập hàng từ đại lục cho phép Temu khai thác thế mạnh của Trung Quốc trong việc sản xuất hàng may mặc giá rẻ, nhiều chủng loại với tính linh hoạt cao hơn, đồng thời đủ điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các lô hàng giá trị thấp.

Theo một thông báo gần đây dành cho các nhà cung cấp của Shein ở Trung Quốc mà AFP thấy được, yêu cầu thời gian quay vòng hàng – tiền chỉ trong khoảng 7 đến 18 ngày đối với các đơn đặt hàng của nhà máy.

Ông Lu cho biết, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và mô hình dữ liệu lớn đóng "vai trò quan trọng" trong tiến trình mở rộng và thành công của Shein,.

"Shein đã sử dụng dữ liệu được thu thập từ những ứng dụng bán hàng và các kênh truyền thông xã hội khác để hiểu rõ hơn về thói quen và lối sống mua sắm của người tiêu dùng, cho phép công ty cung cấp các mặt hàng theo nhu cầu thực tế của phân khúc khách hàng tiềm năng", ông nói thêm.

Nhưng sự phát triển chóng mặt của những ứng dụng Trung Quốc luôn đi kèm với sự giám sát kỹ lưỡng mà Temu cũng có thể phải đối mặt.

Năm 2021, nhóm phi chính phủ Public Eye phát hiện, một số công nhân đứng sau dây chuyền sản xuất tốc độ cao của Shein phải làm việc căng thẳng từ 11 đến 13 giờ một ngày.

Tập đoàn cũng đã bị chỉ trích vì tạo ra rác thải thời trang quá nhanh và buộc phải công khai xin lỗi về những sản phẩm như vòng cổ chữ Vạn vào năm 2020.

GS Lu của Đại học Delaware cho biết: “Ngoài ra, tương tự như trường hợp mở rộng nhanh chóng của TikTok, Shein và Temu ở Mỹ, sử dụng công nghệ AI cũng đang thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân từ người tiêu dùng Mỹ”.

TikTok phải đối mặt với lệnh cấm tiềm năng của Hoa Kỳ trong bối cảnh có cáo buộc, dữ liệu khách hàng tại Mỹ gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia và thuật toán của Tiktok gây nguy hiểm cho sức khỏe tâm thần người dùng.

Cho đến nay, Temu và Shein vẫn tránh được số phận như TikTok, CEO của TikTok đã phải đối mặt với một phiên điều trần tàn khốc tại Quốc hội Mỹ vào tháng 3. Các nhà lập pháp nhất trí với cáo buộc, ứng dụng mạng xã hội này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Giáo sư Milton Mueller của Viện Công nghệ Georgia đã hạ thấp mức độ nguy hiểm của dữ liệu được chia sẻ, lập luận rằng "quốc tịch của công ty là một tiêu chí rất thô thiển và mang tính dân tộc chủ nghĩa" trong nhận định đánh giá các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Một bài nghiên cứu do GS Mueller đồng tác giả, phát hành vào tháng 1 đã kết luận: “dữ liệu do TikTok thu thập chỉ có thể có giá trị gián điệp nếu dữ liệu đó đến từ những người dùng có liên hệ mật thiết với các chức năng an ninh quốc gia và sử dụng ứng dụng theo phong cách tiết lộ thông tin nhạy cảm. Những rủi ro này phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ ứng dụng truyền thông xã hội nào", bài báo cho biết.

Nhưng đại đa số người tiêu dùng Mỹ phớt lờ những lo ngại về an ninh. Wolfe cho biết cô ấy sử dụng mạng riêng ảo và thanh toán qua PayPal để có thêm các lớp bảo mật. Cô nói: "Vì tôi luôn đề phòng nên tôi không lo lắng".

Theo Japan Today