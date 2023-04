Google đầu tư lớn vào công ty khởi nghiệp AI, không dừng lại ở các mô hình AI nội bộ

Chi nhánh đầu tư mạo hiểm giai đoạn cuối của Alphabet, CapitalG trong cuộc phỏng vấn với CNBC cho biết, doanh nghiệp vừa dẫn đầu khoản đầu tư 100 triệu USD vào công ty dữ liệu doanh nghiệp AlphaSense , định giá công ty khởi nghiệp này ở mức 1,8 tỉ USD. AlphaSense đang cạnh tranh với những công ty dữ liệu khác như FactSet và Bloomberg trong thị trường cung cấp dữ liệu về các doanh nghiệp trên toàn thế giới, cung cấp thông tin cho những chiến lược của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Vòng tài trợ, được công bố ngày 11/4 sau nhiều tháng AI tổng quan gây bão trên thế giới, đặc biệt là ChatGPT của OpenAI và những công cụ tạo văn bản khác, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cung cấp những câu trả lời sáng tạo và phức tạp cho các truy vấn người dùng. Tháng 2/2023, Google đã giới thiệu một công nghệ hội thoại, có tên gọi là Bard, tích hợp vào công cụ tìm kiếm thống trị mạng internet của doanh nghiệp và những sản phẩm khác.

Giám đốc điều hành AlphaSense Jack Kokko cho biết, AlphaSense đang nghiên cứu một chức năng của công nghệ AI, tự động tóm tắt những tài liệu tài chính cho khách hàng để người dùng có thể dễ dàng xác định những điểm trọng tâm hơn. Tóm tắt những ý chính của tài liệu từ lâu là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với phần mềm AI, nhưng đã có những tiến bộ đáng kể với sự trợ giúp của LLM.

Kokko thành lập AlphaSense vào năm 2011. Vòng gọi vốn mới nhất là vòng quay cố định sau khoản đầu tư 225 triệu USD vào tháng 6 do Goldman Sachs dẫn đầu và Nhà đầu tư toàn cầu Viking. Trong vòng đó, mức định giá đã tăng gấp đôi so với khoản tài trợ năm 2021 cũng do các nhà đầu tư này dẫn đầu.

Trong hai vòng đầu tư trước đó, AI sáng tạo không phải là chủ đề thảo luận do thuật ngữ này vẫn chưa đi vào từ vựng phổ biến. Trong thông cáo báo chí năm 2022, AlphaSense cho biết, nền tảng mô hình của doanh nghiệp sử dụng “công nghệ tìm kiếm độc quyền” được hỗ trợ AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để “trích xuất những thông tin chi tiết, cụ thể có liên quan từ không gian vũ trụ rộng lớn những nội dung công khai và riêng tư.”

Kể từ cuối năm 2021, nguồn tài trợ cho phát triển công nghệ cạn kiệt do giá trị của các công ty đại chúng sụt giảm và thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) đóng băng . AI sáng tạo là điểm sáng duy nhất trong năm 2023, nhưng đang có những dấu hiệu lo ngại về sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ Nhân tạo dưới dạng LLM, có thể ngăn chặn sự phát triển này.

Tháng 3, một công ty khởi nghiệp chưa có doanh thu 2 năm tuổi có tên là Character.AI do 2 cựu nhân viên của Google thành lập huy động được 150 triệu USD với mức định giá 1 tỉ USD trong vòng gọi vốn do Andreessen Horowitz dẫn đầu.

Công ty khởi nghiệp AlphaSense tiến xa hơn, đã vượt qua 100 triệu USD doanh thu định kỳ hàng năm vào năm 2022. Kokko cho biết nguồn vốn mới sẽ dành cho việc tăng cường thêm nhân viên bán hàng khi công ty chuẩn bị niêm yết cổ phiếu khi nền kinh tế ổn định. Ông cho biết, nguồn vốn mới sẽ giúp AlphaSense nâng cấp công nghệ của công ty, tận dụng những tiến bộ trong AI tổng quan đang phát triển nhanh chóng.

James Luo, một đối tác quản lý của CapitalG cho biết, một phần sức hấp dẫn của AlphaSense khi sử dụng LLM mới hơn là mô hình xử lý ngôn ngữ lớn khiến cho sản phẩm cốt lõi của doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng ngoài các dịch vụ cung cấp thông tin tài chính truyền thống. Ví dụ, nhân viên bán hàng có thể lôi cuốn khách hàng sử dụng một sản phẩm như AlphaSense nếu giao diện trực quan hơn và thông tin được cung cấp đầy đủ, có dẫn nguồn hơn.

Ông Luo giải thích về những người dùng mới tiềm năng: “Những người truy cập Internet, sử dụng Google Search để cố gắng tìm mọi mẩu thông tin nhưng không có quyền truy cập vào nhiều nội dung độc quyền. Nếu người dùng không làm việc trong thế giới đó, cần có một công nghệ nào đó giúp người dùng hiểu được những thông tin dễ dàng hơn rất nhiều.”

Nhưng trong các LLM hiện đại đang tồn tại một nhược điểm mà các nhà nghiên cứu AI gọi là ”ảo giác”, đề cập đến xu hướng phần mềm tạo ra những phản hồi không chính xác.

Kokko cho biết AlphaSense đang nghiên cứu phát triển những kỹ thuật, đảm bảo rằng công nghệ của công ty tạo ra những bản tóm tắt chính xác với các chú thích cho các tài liệu để mọi người dùng biết được nguồn gốc của thông tin. Ông từ chối giới thiệu các LLM cụ thể mà AlphaSense dự định tích hợp, nhưng cho biết công ty đang thử nghiệm gần như mọi mô hình xử lý ngôn ngữ lớn hiện nay. Các công ty công nghệ như Alphabet và Met,a các công ty khởi nghiệp như OpenAI và Cohere đều đã phát triển các LLM.

Theo CNBC