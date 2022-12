Tranh chấp trong dự án New Danang City: Lập Tổ giám sát do Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng phụ trách

Tổ giám sát do ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng - làm Tổ trưởng; các ông Lê Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP và ông Trần Quang Vũ - Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, làm Tổ phó.

Thành viên Tổ giám sát gồm 8 người là Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam; Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh; Phó trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 - Thanh tra TP; Thanh tra viên - Thanh tra Sở KH&ĐT TP; Cán bộ Phòng An ninh kinh tế - Công an TP; Đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 1 - Chi cục Thuế quận Hải Châu; Chuyên viên Thanh tra Sở TN&MT; Chuyên viên Ban Tiếp công dân TP.

Tổ Giám sát còn có ông Cao Lê Quang Phương - Tổng Giám đốc Công ty Phú Gia Thịnh; ông Trương Văn Tánh - Trưởng Bộ phận Dịch vụ khách hàng - Công ty Phú Gia Thịnh, là thành viên.

Đại diện cho khách hàng có ông Trần Đức Mạnh (trú K12/35 Võ Văn Tần, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và ông Phan Ngô Đoan Trung (trú Tổ 46, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng tham gia Tổ giám sát.

Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện các cam kết theo đề xuất của Công ty Phú Gia Thịnh để giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp này với khách hàng có liên quan đến dự án Khu phức hợp dịch vụ, thương mại, chung cư và đất ở (phần nhận chuyển nhượng) với tên thương mại là dự án New Danang City.

Tổ giám sát yêu cầu Công ty Phú Gia Thịnh báo cáo phương án cam kết thực hiện để giải quyết tranh chấp với khách hàng của dự án trên.

Trước đó, để giám sát việc thực hiện các cam kết của Công ty Phú Gia Thịnh đối với khách hàng tại dự án Dự án New Danang City, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã yêu cầu thành lập Tổ Giám sát do Thanh tra TP làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Công an TP, Cục thuế TP, UBND quận Liên Chiểu và UBND các phường Hoà Minh, UBND phường Hoà Khánh Nam và đại diện 2 hộ dân là khách hàng của dự án New Danang City.