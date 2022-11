Thanh tra TP Đà Nẵng: Khẩn trương cử cán bộ tham gia Tổ giám sát dự án New Đà Nẵng City

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Kết luận buổi tiếp công dân liên quan đến dự án New Danang City, Thanh tra TP đã đề nghị các Sở TN&MT, Sở Xây dựng, KH&ĐT; Công an TP; Cục Thuế TP; UBND quận Liên Chiểu; UBND phường Hoà Minh; UBND phường Hoà Khánh Nam và Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (gọi tắt là Công ty Phú Gia Thịnh) lập danh sách cán bộ gửi về Thanh tra TP trước ngày 20/11/2022.

Riêng đối với Công ty Phú Gia Thịnh, Thanh tra TP Đà Nẵng đề nghị Công ty tổ chức làm việc với khách hàng có liên quan đến dự án New Danang City, để thống nhất cử 2 khách hàng tham gia Tổ giám sát, rồi gửi danh sách 2 khách hàng cùng biên bản họp cử người về Thanh tra TP theo thời hạn trên.

Trước đó, tại cuộc họp tiếp dân vào ngày 20/10/2022, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã giao cho Thanh tra TP Đà Nẵng thành lập Tổ giám sát do Thanh tra TP làm Tổ trưởng, với đại diện của Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Công an TP, Cục thuế TP, UBND quận Liên Chiểu và UBND các phường liên quan và đại diện 2 hộ dân là khách hàng của dự án New Danang City, để giám sát việc triển khai các cam kết của Công ty Phú Gia Thịnh.

Cũng tại buổi tiếp dân trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trong tháng 11/2022, Công ty Phú Gia Thịnh phải khẩn trương làm việc với các khách hàng liên quan đến việc góp vốn thực hiện dự án New Danang City, để thực hiện các phương án giải quyết vụ việc, đảm bảo quy định pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Do dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh chậm triển khai nhiều năm, hàng trăm khách hàng mua đất nền tại dự án đã nhiều lần tập trung tại trụ sở Công ty Phú Gia Thịnh để đòi sổ đỏ. Sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của khách hàng và tình hình an ninh trật tự, hình ảnh của TP Đà Nẵng.