Chủ tịch TP Đà Nẵng: Yêu cầu đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong dự án New Danang City

Do dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh chậm triển khai, thời gian qua, hàng trăm khách hàng mua đất nền tại dự án này đã nhiều lần tập trung tại trụ sở Công ty Phú Gia Thịnh để đòi sổ đỏ.

Vì thế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buồi tiếp công dân là khách hàng của dự án New Danang City, vào ngày 20/10/2022.

Đến ngày 9/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã thông báo chính thức kết luận của ông Lê Trung Chinh trong buổi họp này.

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, sau buổi làm việc trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu trong tháng 11/2022, Công ty Phú Gia Thịnh phải khẩn trương làm việc với các khách hàng liên quan đến việc góp vốn thực hiện dự án trên, để tiến hành phương án mà Công ty Phú Gia Thịnh đã đưa ra tại buổi tiếp dân ngày 20/10/2022.

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc thực hiện cam kết của Phú Gia Thịnh về việc tiếp tục triển khai dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thành lập Tổ Giám sát do Thanh tra TP làm Tổ trưởng, thành phần gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Công an TP, Cục thuế TP, UBND quận Liên Chiểu và UBND các phường Hoà Minh, UBND phường Hoà Khánh Nam và đại diện 2 hộ dân góp vốn (là khách hàng của dự án New Danang City) để giám sát việc triển khai các cam kết của Công ty Phú Gia Thịnh.

“Việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc của dự án New Danang City chỉ thực hiện được khi có sự đồng thuận của các hộ dân và Công ty Phú Gia Thịnh trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận giữa Công ty Phú Gia Thịnh và khách hàng nêu trên thì thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự”- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kết luận.

Ông Cao Lê Quang Phương - Tổng Giám đốc Công ty Phú Gia Thịnh – cho biết: “Theo chỉ đạo từ lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phú Gia Thịnh có trách nhiệm làm việc với các đối tác góp vốn thực hiện dự án. Với sự đồng thuận từ phía chính quyền, chủ đầu tư rất mong sự hợp tác từ phía đối tác. Chúng tôi cũng ghi nhận những giải pháp mang tính xây dựng của đối tác”.

Cũng theo ông Phương, trong giữa tháng 11/2022, đại diện Công ty Phú Gia Thịnh sẽ làm việc với các đối tác góp vốn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Phương án giải quyết cho các nhà đầu tư sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Công ty Phú Gia Thịnh sẽ tiến hành thỏa thuận và bố trí 231 lô đất tại các tuyến đường không thay đổi so với quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 của UBND TP.

Giai đoạn 2, sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt, Công ty Phú Gia Thịnh sẽ tiến hành thỏa thuận và bố trí các lô đất còn lại cho tất cả đối tác chưa được bố trí tại giai đoạn 1.

Trước đó, khách hàng của New Danang City đã nhiều lần đến trụ sở Công ty Phú Gia Thịnh để đòi sổ đỏ. Mặc dù chủ đầu tư dự án đã đưa ra nhiều phương án để xử lý cho khách hàng, tuy nhiên một số khách hàng chưa đồng thuận.

Mới đây nhất, nhiều khách hàng của dự án New Danang City tiếp tục đem băng rôn, khẩu hiệu đến trụ sở Công ty Phú Gia Thịnh (quận Hải Châu) để đòi quyền lợi và gửi đơn kiến nghị đến UBND TP Đà Nẵng, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và bảo vệ quyền lợi cho họ.