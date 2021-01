Top những ứng dụng diệt Virus tốt nhất cho Android (Phần 1)

1. Bitdefender

Bitdefender phát triển các phần mềm diệt virus bắt đầu từ năm 2001. Hiện các phần mềm của công ty được cài đặt và sử dụng trên 500 triệu thiết bị trên toàn thế giới. Trong đó, ứng dụng diệt virus hàng đầu dành cho thiết bị Android của công ty phải kể đến là Bitdefender Mobile Security hay còn được gọi là Bitdefender Mobile Security & Antivirus (trên Google Play Store), với hơn 5 triệu lượt tải xuống trên Google Play Store.

Với mức giá 14.95 USD/năm, ứng dụng cung cấp bộ tính năng diệt virus, phần mềm độc hại cao cấp và giao diện dễ sử dụng cho các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, thậm chí là cả đồng hồ thông minh Android Wear. Điểm bất lợi là Bitdefender Mobile Security thiếu bộ lọc cuộc gọi và bộ lọc tin nhắn thường được sử dụng trên các ứng dụng bảo mật Android. Tuy nhiên, tốc độ phát hiện phần mềm độc hại của ứng dụng lại làm khá tốt với hiệu suất cao. Đó là lý do Bitdefender Mobile Security được coi là ứng dụng chống virus cho Android, bao gồm cả ứng dụng miễn phí và trả phí.

Bitdefender Mobile Security là ứng dụng diệt virus hàng đầu cho Android duy nhất có mức giá “dễ thở”. Với người dùng mới sẽ được dùng thử ứng dụng trong vòng 14 ngày, sau khi hết dùng thử họ sẽ phải trả 1,49 USD/tháng hoặc 14.69 USD/năm cho mỗi thiết bị.

Nếu đang tìm kiếm giải pháp, ứng dụng diệt virus cho Mac hoặc máy tính, hoặc tìm kiếm lựa chọn cho các thiết bị trong gia đình mình, bạn có thể cân nhắc lựa chọn Bitdefender Total Security với giá 90 USD/năm (bao gồm tối đa 5 thiết bị) hoặc Bitdefender Family Pack với giá 120 USD/năm (không giới hạn thiết bị). Với các thuê bao trong nhiều năm, và người dùng mới lần đầu mua ứng dụng, mức giá sẽ được giảm đáng kể.

Ứng dụng còn được đi kèm với khả năng bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại. Tính năng bảo mật web của Bitdefender tự động chặn các trang web và chặn các tải xuống ứng dụng, chặn phần mềm, tài liệu độc hại dựa trên kết nối thời gian thực với cơ sở dữ liệu Bitdefender Cloud Services (dịch vụ đám mây của Bitdefender). Đặc biệt hơn khi bạn có thể sử dụng tính năng này trên hầu hết các trình duyệt: Chrome, Dolphin, Firefox, Facebook…

Một trong những ưu điểm của Bitdefender Mobile Security phải kể đến bảo mật tài khoản. Bạn chỉ cần nhập và xác nhận quyền sở hữu địa chỉ email, sau đó thực hiện quét các vi phạm bảo mật đã biết trên các dịch vụ mà bạn sử dụng địa chỉ email đó để đăng ký. Quá trình quét này lặp đi lặp lại hàng ngày, không giống như quá trình quét các phần mềm độc hại và sẽ cập nhật cho bạn nếu có bất kỳ tin tức nào mới.

Bitdefender Mobile Security cũng được bổ sung tính năng chống trộm. Người dùng có thể kiểm soát các tính năng chống trộm từ cổng web central.bitdefender.com, hoặc thông qua tin nhắn SMS. Các tính năng có thể truy cập bao gồm xác định vị trí, khóa và xóa dữ liệu trên thiết bị. Thêm nữa, tính năng Applock cũng đươc người dùng đánh giá rất cao. Tính năng này cho phép bạn thiết lập một mã PIN cho các ứng dụng cụ thể. Khi thiết lập tính năng này bạn sẽ phải nhập mã PIN từ 4 đến 8 ký tự, áp dụng để khóa tất cả các ứng dụng, nhưng nếu thiết bị của bạn có đầu đọc dấu vân tay, bạn có thể sử dụng dấu vân tay để mở khóa các ứng dụng đã chọn và mã PIN sử dụng làm giải pháp dự phòng.

Nhìn chung với hiệu năng mà nó đem lại thì đây sẽ là một trong những ứng dụng diệt virus mà bạn nên sở hữu. Ứng dụng được người dùng đánh giá khá cao, 4,7 sao trên Google Play.

2. Norton Mobile Security

Norton Mobile Security là một ứng dụng quét virus rất tốt. Giao diện của Norton Mobile Security đươc sắp xếp một cách rất thông minh, dễ dàng sử dụng và đem lại hiệu suất cao. Khả năng bảo mật thiết bị khỏi các phần mềm độc hại của ứng dụng này được người dùng đánh giá rất cao. Trong các bài test của phòng thí nghiệm độc lập AV-TEST về các ứng dụng diệt virus trên Android, điểm số mà Norton Mobile Security đạt được trên cả hoàn hảo. Ứng dụng phát hiện 100% trong số 3.328 các phần mềm độc hại trong thời gian thực và 100% trong số 3.129 mẫu phần mềm độc hại đã được thu thập trong 4 tuần trước.

Cũng giống với Bitdefender, Norton Mobile Security cũng sở hữu tính năng Anti-Theft. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khả năng tự động khóa thiết bị của bạn nếu thẻ SIM bị tháo ra. Các lệnh vẫn được phát hành thông qua cổng web Norton là My.Norton.com/MobileSecurity, hoặc thông qua tin nhắn SMS.

Ứng dụng cũng giúp bạn sao lưu danh bạ một cách dễ dàng. Với người dùng Android nếu không muốn sử dụng Google để sao lưu danh bạ, tính năng này của ứng dụng có khả năng kích hoạt sao lưu từ thiết bị của bạn hoặc từ cổng web Norton. Bản sao lưu đầu tiên thực hiện tự động trong quá trình thiết lập và người dùng có thể lựa chọn cập nhật sao lưu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Sau khi danh bạ được sao lưu, bạn có thể xem hoặc tìm kiếm danh bạ từ cổng web, và có thể tải danh bạ dưới dạng file CSV trong trường hợp xấu xảy ra.

Norton Mobile Security cũng được bổ sung tính năng chặn cuộc gọi. Bản chất nó chỉ là danh sách chặn và lịch sử chặn, cộng với khả năng chặn tất cả người dùng không rõ danh tính, số điện thoại cụ thể từ nhật ký cuộc gọi, một số điện thoại nào đó từ danh bạ của bạn, hoặc một số điện thoại bất kỳ nào khác.

Thêm nữa, nếu muốn lướt web an toàn hơn, Safe Search (tìm kiếm an toàn) của Norton được cung cấp bởi Ask.com, là công cụ hữu ích cho bạn. Tính năng này dựa trên dữ liệu từ công nghệ Safe Web của Norton để xác định xem trang web an toàn hay không. Nếu trên hộp màu xanh có chữ OK hoặc logo Norton chứng tỏ đó là trang web tin cậy.

Privacy Report là một trong những tính năng được người dùng ưa thích nhất trên ứng dụng này. Privacy Report sẽ theo dõi xem liệu có ứng dụng nào đang chia sẻ các dữ liệu cá nhân của bạn và nếu có Norton sẽ cố gắng tìm ra vị trí dữ liệu đó được gửi đi, điều này giúp ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu di động cao.

Linh Guard là tính năng giúp bạn chống lại các link độc hại được gửi qua email hoặc tin nhắn SMS. Tính năng này sẽ liên tục phân tích các link bạn nhận được để từ đó đưa ra kết quả.

Để sử dụng hết các tính năng hữu ích của ứng dụng này bạn phải nâng cấp lên gói Premium, tuy nhiên mức giá lại khá cao, 25 USD/ năm.

Nhìn chung Norton Mobile Security có các tính năng bảo vệ tuyệt vời. Giao diện đơn giản, thiết kế nhỏ gọn, mức độ bảo mật rất tốt. Dù có bỏ ra một khoản tiền để sử dụng ứng dụng cũng đáng.

Dịch tổng hợp: Tomsguide, TechRadar