Thuốc điều trị tiểu đường Semaglutide làm giảm mỡ thừa, cải thiện thành phần cơ thể

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm cảnh báo Hoàng Kim Giáp Biệt Dược của HTX thuốc nam gia truyền dân tộc Dao sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm này là giả mạo, không phải do Cục An toàn thực phẩm cấp.