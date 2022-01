Thanh tra mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ Y tế

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, 14 giờ chiều nay 19.1, tại trụ sở Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 cho đến nay; thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định

Được biết, cuộc thanh tra tại Bộ Y tế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 127 và Nghị quyết 128 của Chính phủ hồi đầu tháng 8 và tháng 10.2021. Trong đó, mục đích cuộc thanh tra này được nêu "nhằm chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm" (theo Mục 17, Nghị quyết 127/NQ-CP). Căn cứ vào các nghị quyết của Chính phủ, từ tháng 11.2021, Thanh tra Chính phủ đã đưa cuộc thanh tra tại Bộ Y tế vào kế hoạch thanh tra năm 2022.

Sau khi công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế, dự kiến trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục công bố quyết định thanh tra nội dung tương tự tại Hà Nội và TP.HCM.

Cuộc thanh tra tại Bộ Y tế dự báo sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội với kỳ vọng sẽ sớm làm sáng tỏ nhiều nghi vấn về tiêu cực trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế cũng như các địa phương trong thời gian qua.

Trước đó, trung tuần tháng 12.2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03 - Bộ Công an) phát hiện vụ bê bối cực lớn liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 tại nhiều địa phương, có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ KH-CN.

Đến nay, C03 đã khởi tố 19 bị can có liên quan đến các tội danh “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa và nhận hối lộ”. Trong số này có bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), có trụ sở tại P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương…

Tại Bộ Y tế cũng đã có 2 cán bộ cấp vụ bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế và ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4.2020 đến nay, Công ty Việt Á đã cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh viện, CDC 62/63 tỉnh, thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng. Để bán được nhiều sản phẩm, Phan Quốc Việt và lãnh đạo Công ty Việt Á có chủ trương câu kết với lãnh đạo CDC hoặc các cơ sở y tế nhằm “thông thầu”, nâng giá sản phẩm cao hơn so với thực tế. Đổi lại, Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho bên mua, có nơi lên tới 20%.

