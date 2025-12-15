close Đăng nhập

Thảm kịch xả súng tại Sydney, nhiều người tử vong

Thanh Hiếu
Theo cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã tăng lên ít nhất 15 người. Nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại các bệnh viện ở Sydney, trong đó có trẻ em.

