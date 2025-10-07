Sunshine Legend City sẽ lên sóng livestream tối 7/10 với giá khởi điểm 45 triệu/m2

Tối 7/10, Sunshine Legend City sẽ được Sunshine Group livestream trên sóng NobleGo, hứa hẹn mang đến một phiên đặt giá quyền mua đầy kịch tính.

Trước đó, dự án từng xác lập kỷ lục khi hơn 1.000 căn tại tháp Legend 1 "sold out" 100% - "cháy hàng" toàn bộ 1067 căn hộ chỉ sau 5 tiếng ra hàng.

Dự kiến, hai căn hộ studio có diện tích thông thủy 35,6m² và 36,5m² sẽ được "lên sóng" trong phiên 7/10. Sở hữu ban công hướng Đông Bắc, tầm nhìn nội khu xanh mát cùng gói bàn giao nội thất liền tường cao cấp, đây là một trong những dòng sản phẩm "hot" nhất tại dự án, thu hút lượng lớn khách hàng trẻ nhờ tính linh hoạt trong khai thác và khả năng thanh khoản cao.

Đặc biệt, mức giá khởi điểm chỉ 45 triệu đồng/m² được xem là cơ hội hiếm có để giành quyền mua căn hộ tại một trong những dự án được quan tâm bậc nhất thị trường Đông Hà Nội hiện nay.

Thông tin về các sản phẩm tiếp theo trong đợt ra hàng thứ hai cũng sẽ được hé lộ trong phiên livestream, hứa hẹn tiếp tục tạo nên "cơn sốt" mới trên nền tảng NobleGo.

Sunshine Legend City quy mô gần 50ha, tọa lạc ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách Hoàn Kiếm chưa đầy 20 phút di chuyển, hưởng trọn lợi thế từ cầu Ngọc Hồi đã khởi công.

Trong bối cảnh giá căn hộ cao cấp tại khu Đông Hà Nội đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m², Sunshine Legend City thiết lập mặt bằng giá mới chỉ khoảng 5x triệu/m2, thấp hơn 20- 25% so với thị trường nhưng vẫn kế thừa nguyên vẹn chất lượng cao cấp của "nhà Sunshine" với hàng loạt giá trị thực hướng tới người dùng cuối: vị trí đắc địa cách Hoàn Kiếm chưa đến 20 phút, nối thẳng đến cầu Ngọc Hồi qua vành đai 3.5; vật liệu bền vững, tiêu chuẩn bàn giao 5 sao, công nghệ hiện đại, hệ tiện ích đồng bộ toàn diện cùng tiến trình pháp lý minh bạch.

Đáng chú, 100% sản phẩm thuộc dự án nếu muốn khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng đều được đăng tin miễn phí trên nền tảng NobleLink (Noble App) - hệ sinh thái giao dịch bất động sản trực tuyến độc quyền do Sunshine Group phát triển, tạo dòng tiền thực và khả năng khai thác hiệu quả ngay sau khi mua.

Dự án đầu tiên tại khu vực có 3 tầng hầm đỗ xe và 5 tầng khối đế thương mại dịch vụ, hệ thống thang máy tốc độ cao, mật độ lý tưởng 2 căn hộ/thang/tầng.

Sunshine Legend City được đánh giá có thiết kế nổi bật bậc nhất khu vực với facade kính Low-E 3 lớp chạm sàn, tạo nên diện mạo sang trọng và hiện đại.

Sunshine Legend City là dự án đầu tiên tại khu vực có đến 3 tầng hầm đỗ xe quy mô lớn ứng dụng công nghệ Smart Parking tiên tiến, cùng mật độ thang chuẩn tỷ lệ căn hộ cao cấp: 16 thang máy phục vụ chỉ 33 căn/tầng, tương ứng 2 căn hộ/thang/tầng, bảo đảm sự di chuyển nhanh chóng, giảm thiểu chờ đợi cho mỗi cư dân.

Đặc biệt dự án sở hữu 5 tầng thương mại dịch vụ khối đế với trải nghiệm thông tầng độc đáo, tạo nên một không gian mua sắm và tiện ích, dịch vụ đẳng cấp như: văn phòng, thư viện, khu gym-fitness, pickleball....Nổi bật trong số đó là GenZ Hub - điểm hẹn kết nối của thế hệ trẻ, nơi lan tỏa lối sống hiện đại và giàu cảm hứng.

GenZ Hub - một trong những tiện ích tại Sunshine Legend City

Hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước, vận dụng "thuỷ pháp" trong quy hoạch cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ

Vận dụng "Thuỷ pháp" trong quy hoạch, dự án kiến tạo hệ thống sông liên khu trải dài từ mặt tiền đến từng phân khu, tạo nên một đô thị ven sông mang khí chất di sản với hơn 31.000m2 cảnh quan mặt nước - không chỉ điều hoà vi khí hậu, mà còn được xem như mạch nguồn sinh khí, tài lộc, thịnh vượng cho một kỷ nguyên sống cân bằng và bền vững.

Dòng sông Cửu An dài 2km chạy dọc dự án sẽ mang đến hành trình du ngoạn trên sông, tour đêm lung linh, lễ hội rực rỡ và những màn trình diễn thực cảnh sống động.

Tại đây, hệ tiện ích 5 sao toàn diện được tích hợp đồng bộ với Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, "biển hồ" nhân tạo, lounge, sky bar….), trường học liên cấp quốc tế…

Nổi bật là khu Clubhouse nổi giữa mặt nước, gợi nhắc những thuỷ đình sang trọng với lounge, hồ bơi tràn viền và không gian nghệ thuật rực rỡ - điểm hẹn kết nối cộng đồng tinh hoa.

Hệ thống trường liên cấp quốc tế từ tiểu học đến THPT tại Sunshine Legend City đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân dự án và các khu vực lân cận.

Không chỉ sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa lớp, Sunshine Legend City còn nằm trọn trong vùng lõi phát triển năng động của phía Đông Hà Nội – nơi hội tụ hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu từ chuỗi đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô: từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, đến các trục giao thông chiến lược… Tất cả đã sẵn sàng để phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục cho mọi thế hệ cư dân.

Pháp lý minh bạch - 100% tiền sử dụng đất đã được nộp đủ vào Ngân sách Nhà nước

Về mặt pháp lý, Sunshine Legend City đã hoàn tất đầy đủ pháp lý xây dựng theo quy định và nộp đủ 100% tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước – bảo chứng pháp lý vững chắc để nhanh chóng tiến tới ký kết HĐMB.

Theo khảo sát thị trường, tại khu vực lân cận Sunshine Legend City, nhiều dự án lớn đang được rao bán căn hộ với mức giá dao động từ 70–80 triệu đồng/m², thậm chí một số phân khu cao cấp vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m². Trong bối cảnh đó, Sunshine Legend City nổi bật với chất lượng 5 sao nhưng mức giá lại thấp hơn khoảng 20- 25% so với thị trường, góp phần đưa giá căn hộ chất lượng cao về mức dễ tiếp cận hơn, từ đó mở rộng cơ hội sở hữu cho người trẻ và người dùng cuối, đúng với chủ trương bình ổn giá bất động sản của Chính phủ.