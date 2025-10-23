'Sống chất, đầu tư phất' tại Asia Vibe - Tâm điểm lễ hội của thành phố biên mậu

Chuỗi l ễ hội mùa hè đặc sắc cùng các tiện ích cao cấp đã đi vào vận hành tạo nên một “phố hội” đúng nghĩa , không chỉ thu hút cư dân mà còn níu chân hàng ngàn du khách .

Sức sống mới tại thành phố biên mậu

Nhiều nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý về TP Móng Cái - nơi Vinhomes Golden Avenue đang được thổi bừng sức sống bởi chuỗi lễ hội mùa hè vừa chính thức được khởi động. Theo đó, từ tháng 4 - 8/2025, khu đô thị sẽ trở thành “đại bản doanh” của hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí đặc sắc.

Trong đó, chuỗi “Hội phiên Golden” được tổ chức mỗi tháng một lần sẽ mang tới không gian mua sắm đa dạng sản phẩm. Cư dân và du khách sẽ được sống trong không khí lễ hội náo nhiệt với ngày hội camping. Bên cạnh đó là sân khấu âm nhạc, xiếc đường phố, ảo thuật kỳ thú. Kết thúc “Hội phiên Golden” còn là màn bắn pháo hoa mãn nhãn, hứa hẹn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Đặc biệt, trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Vinhomes Golden Avenue tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút dòng người khi mang đến sân chơi “Giao lưu Ẩm thực Việt - Trung” và “Liên hoan các CLB Dance mở rộng”. Nhiều món ngon vốn là đặc sản của 2 quốc gia sẽ cùng hội tụ. Du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực vừa theo dõi các tiết mục trình diễn sôi động.

Liên tục các sự kiện, lễ hội được tổ chức tại Asia Vibe

Bước sang tháng 5 và 6, mỗi cuối tuần tại Vinhomes Golden Avenue sẽ là một dịp “trẩy hội” với cư dân và du khách. Chủ đầu tư sẽ liên tục mang tới không khí nhộn nhịp với Dạ tiệc ra mắt CLB Golden First, hoạt náo đường phố, tiệc trà, tiệc BBQ cho khách đầu tư… Cư dân nhí sẽ được dành tặng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đáng nhớ khi được thỏa sức tham gia teambuilding, các trò chơi, biểu diễn thời trang nhí, giải vẽ tranh, ca nhạc, tặng quà ngay tại không gian sống. Trong khi đó, chủ đầu tư mang tới cho các cư dân yêu thể thao Giải Pickleball mở rộng, tổ chức vào ngày 26/7.

Bên cạnh những “ngày hội”, Vinhomes Golden Avenue sẽ duy trì các lớp học Pickleball, lớp học bơi miễn phí cho trẻ em vào cuối tuần. Thông qua các hoạt động thường kỳ, một nhịp sống sôi động sẽ hiện hữu tại tâm điểm an cư mới nơi thành phố biên mậu, thu hút dòng cư dân và dòng khách đông đúc đổ về.

Tâm điểm an cư, đầu tư hấp dẫn

Cùng với dòng người đổ về Asia Vibe mỗi dịp sự kiện, lễ hội, một bức tranh sống sôi động đang dần được phác họa rõ nét nhờ hệ tiện ích đẳng cấp đã hoàn thiện. Asia Vibe đến thời điểm hiện tại đã có công viên trung tâm rợp bóng cây, bể bơi hiện đại được đưa vào vận hành, khu camping mở cửa đón cư dân mỗi dịp cuối tuần và tuyến phố được trang trí đèn, cờ hoa rực rỡ sắc màu. Chuỗi tiện ích này chính là “xương sống” để kiến tạo nên một khu đô thị sống thực, sống chất, thu hút cư dân và giới đầu tư.

Không chỉ sở hữu tiện ích đã đi vào vận hành, sức hút của Asia Vibe còn nằm ở quy hoạch, thiết kế trong mỗi căn nhà phố. Từng chi tiết đều được Vinhomes chăm chút để mang đến một không gian “sống sướng, ở sang” nhưng vẫn vừa tầm tài chính.

Theo đó, chỉ từ 1,2 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu một sản phẩm thấp tầng dưới 80m2, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, mặt tiền rộng tới 5m, chiều cao 5 tầng, tối ưu công năng sử dụng. Toàn bộ mặt trước sử dụng các tấm kính lớn, lấy tối đa ánh sáng, giúp căn nhà không chỉ rộng về diện tích mà còn thoáng đãng về tầm nhìn.

Chính thiết kế “2 trong 1” này đã mở ra lời giải hoàn hảo cho bài toán kinh doanh. Chủ nhân có thể ở tại tầng 4 - 5, cho thuê tầng 1 làm cửa hàng, quán cà phê, siêu thị mini, salon, spa…; tầng 2 - 3 cho thuê làm văn phòng hoặc kinh doanh homestay. Với dòng người đổ về trong các dịp lễ hội và lượng cư dân ngày một đông, các mô hình kinh doanh tại đây không cần “chờ đợi” khách.

Thiết kế đa công năng tại Asia Vibe giúp chủ nhân có thể vừa ở vừa khai thác kinh doanh

Bên cạnh đó, Asia Vibe còn thừa hưởng lợi thế lớn từ vị trí trung tâm của Vinhomes Golden Avenue. Khu đô thị kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch đang thi công, như vòng xuyến đại lộ, hệ thống nút giao liên vùng và tam giác ba cửa khẩu Bắc Luân 1 - 2 - 3. Hạ tầng được đầu tư bài bản, dự kiến về đích trong 2 năm tới, đồng nghĩa với một dòng cư dân, dòng đầu tư dịch chuyển, tạo nên sóng tăng giá mới cho bất động sản thương mại tại Asia Vibe.

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa mạnh, những sản phẩm có vị trí trung tâm, tiện ích đồng bộ, giá bán vừa tầm và đặc biệt là sở hữu không gian sống thực như Asia Vibe đang trở thành “hàng hiếm”. Việc “bắt sóng sôi động” tại phố hội ngay lúc này chính là bắt đúng nhịp tăng trưởng của một thị trường đầy tiềm năng, được bảo chứng vững vàng bởi ngàn lợi thế.