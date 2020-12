Top 5 loa Bluetooth đáng mua trong năm 2020

1. JBL Flip 5

Thiết kế của loa JBL Flip 5 rất giống với người tiền nhiệm Flip 4 nhưng với kích thước lớn hơn một chút và được phủ lớp cao su chắc chắn. Điểm khác biệt rõ ràng nhất ở Flip 5 chính là thiết kế các cổng kết nối, giờ đây không còn cổng AUX 3.5 và nắp đậy cao su, ở loa Bluetooth Flip 5, các cổng này được thay bằng cổng USB C, đèn LED thanh hiển thị dung lượng pin. Ngoài ra, hệ thống đèn LED trợ sáng được tích hợp xung quanh nút nguồn, trong khi nút Bluetooth rất nổi bật.

Loa Bluetooth JBL Flip 5 kết hợp âm thanh chi tiết với dải trầm mạnh mẽ hơn so với người tiền nhiệm của nó (JBL Flip4). Với linh hồn là một củ loa toàn dải dạng racetrank-shaped (hình dạng đường đua, hình chữ nhật nhưng các góc bo tròn) có thể tạo ra âm thanh chi tiết, toàn dải kết hợp cùng 2 passiver Radiator (hay còn gọi là bộ thu âm trầm kết hợp với màng thụ động) ở cả hai mặt, có thể giúp lan tỏa âm trầm mạnh mẽ.

Loa Bluetooth JBL Flip 5 cho phép kết nối không dây với mọi điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có hỗ trợ Bluetooth. Với phiên bản Bluetooth 4.2 mới nhất giúp tốc độ kết nối nhanh và ổn định , âm thanh trong quá trình phát lại mượt mà và không bị gián đoạn.

Kích thước tăng lên cho phép các kỹ sư của JBL trang bị cho Flip 5 hệ thống pin lớn hơn và nhiều năng lượng hơn cho âm thanh to hơn. Nó có thời gian chơi 12 giờ và được sạc qua cổng sạc USB-C 5V / 3A mới để tăng tốc độ sạc pin.

Hiện loa JBL Flip 5 đang được bán với mức giá khoảng 2 triệu đồng trên thị trường.

2. Sony SRS-XB41

Khác với XB40 chỉ là một bản nâng cấp nhỏ của phiên bản trước, XB41 đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn về thiết kế. Toàn bộ thân loa đã được bọc vải, dải đèn LED chuyển màu từ mặt trước sang hai bên. So với lớp nhựa mềm của XB40, lớp vỏ của XB41 có ưu điểm là tránh bám vân tay. Hệ thống đèn của loa bao gồm 2 đèn chuyển màu, 2 đèn màng và 2 đèn nháy.

Trên đỉnh loa là các nút điều khiển, gồm nút nhận cuộc gọi và phát/tạm dừng bài hát, tăng giảm âm lượng, bật chế độ Live Music (điều hướng âm thanh để tạo trường âm rộng hơn), nút Bluetooth và nút nguồn.

Loa có chỉ số chống nước IP67 nên cổng kết nối được bao bọc bởi một miếng cao su có gioăng dày. Các cổng và nút bấm ở mặt sau bao gồm cổng USB (dùng để sạc các thiết bị di động khác), cổng nghe nhạc 3.5mm, nút reset, cổng sạc micro USB, cổng sạc riêng, nút thêm để ghép nối với 1 loa. XB41 có pin lớn và có thể cho thời gian nghe nhạc liên tục lên đến 24 giờ. Vì loa lớn nên hãng còn cung cấp cho loa chức năng sạc pin cho các thiết bị khác.

Thiết kế mới của XB41 thường trông hiện đại và tiện dụng hơn, do người dùng không phải lau loa thường xuyên vì dấu vân tay.

Tính năng Live Music là một điểm cộng lớn trên XB41. Chức năng này sẽ điều hướng âm thanh để mô phỏng âm nhạc trong vũ trường. Qua thử nghiệm, chức năng này có thể hoạt động bình thường trong phòng rộng rãi, không gian thoáng và trong phòng nhỏ hoặc nhiều chướng ngại vật chất âm có hiện tượng dội âm. Âm vang trong giọng hát của ca sĩ rất rõ ràng, và người nghe có thể nghe được độ vang của giọng của ca sĩ. Vì vậy, đối với những không gian rộng hơn, chức năng này rất hữu ích, nhưng để sử dụng trong nhà, người dùng nên tắt nó đi.

Âm bass đủ phong phú để chơi các bài hát khiêu vũ với nhiều trống nhất. Âm trầm của XB41 lớn đến mức tạo ra tiếng rè khi đặt trên một số mặt phẳng nhỏ như giá sách, do đó loa phải được đặt ở mặt thoáng. Cách loa thể hiện những âm trầm này cũng rất đáng nói, rất mạnh mẽ. Ở mức âm lượng lớn, XB41 thể hiện không kém gì loa tủ. Loa đứng của loa trầm dù có độ dày hay độ nảy nhưng nếu đứng gần người dùng sẽ có cảm giác tức ngực như trống. Những ai thích sử dụng loa di động chắc chắn sẽ không thất vọng về dải âm của XB41.

Điểm hay của XB41 hay những sản phẩm Extra bass gần đây của Sony đó là tuy có dải bass rất "hoành tráng" nhưng hãng không bỏ quên dải trung (mid) như những cặp loa dạng V-shape chất lượng kém. Giọng ca sĩ khá dày dặn, nhưng được đặt gần với người nghe nên đủ độ chi tiết, rõ ràng. Phần trung thấp (low-mid) nhận được lực và độ ấm từ dải bass nên có sức nặng, đặc biệt tốt cho những giọng nam trầm như Nat King Cole trong bài Walkin' My Baby Back Home. Riêng phần high-mid thì không sáng, nhưng cũng vì thế mà loại bỏ được toàn bộ chói rít, sibalance trong bài hát. Cũng như XB40, XB41 tránh được cảm giác rẻ tiền vì kiểm soát được rất tốt dải high-mid, cho giọng ca sĩ một vẻ mượt mà, thoải mái và có thể nghe được trong thời gian dài.

Hiện loa Sony SRS-XB41 đang được bán với với giá khoảng 4 triệu rưỡi.

3. Tribit XSound GO

Tribit XSound GO hiện là một trong 10 loa bán chạy nhất trên Amazon, với mức giá dưới 50 USD. Hơn 7.000 lượt đánh giá đã nhận được từ những người dùng đã mua và sử dụng sản phẩm, 90% là đánh giá tích cực. Bạn cũng có thể tìm kiếm với từ khóa Tribit XSound GO trên YouTube. Đối với chiếc loa di động tầm giá 1 triệu đồng thì kết quả rất khả quan.

Tribit XSound GO có thiết kế rất đơn giản và rất thanh lịch, không tập trung vào thiết kế. Vẻ ngoài của Tribit XSound GO khiến mọi người liên tưởng đến phiên bản thu nhỏ của Sony SRS XB-20 trước đây. Toàn bộ thân loa được bao phủ bởi một lớp cao su nhám tạo cảm giác cầm nắm êm ái rất tốt. Nhóm phím điều khiển nằm trên đỉnh loa. Các phím rất rộng và có thể điều khiển chính xác, các phím có độ phản hồi tốt.

Mặt sau của loa là vị trí của cổng sạc và cổng vào AUX 3.5mm. Điều này có nghĩa là Tribit XSound GO cho phép bạn sử dụng kết nối có dây với loa để thêm chi tiết âm thanh. Vì loa không thấm nước nên cả hai cổng kết nối đều được bảo vệ bởi lớp vỏ cao su rất dày. Về xử lý bề mặt, Tribit là một công ty khá cầu toàn về sản phẩm, ngay cả đối với những sản phẩm giá rẻ. Tribit XSound GO không cho thấy bất kỳ lỗi lớn nào ở các chi tiết hoàn thiện bề mặt. Bề mặt của lưới kim loại hoàn toàn kín, không bị cong vênh hay keo thừa, giống như những gì Sony đã làm với SRS XB-20. Logo được in rõ ràng và không bị lem mực trên lưới kim loại.

Tribit XSound Go được trang bị chuẩn Bluetooth 4.2 (tuy không phải là chuẩn mới nhất) nhưng do tính ổn định cao nên đây là chuẩn Bluetooth vẫn được sử dụng rộng rãi trong các mẫu loa di động. Tribit XSound GO cũng được tích hợp micrô của loa ngoài, cho phép bạn thực hiện cuộc gọi hoặc gọi trợ lý ảo. Khả năng chống nước cũng là điểm mạnh của Tribit XSound GO. Trong cùng tầm giá, không có nhiều model có chức năng chống nước IPX7 như Tribit XSound GO. Dung lượng pin của Tribit XSound GO lên đến 4400mAh, thời gian sử dụng liên tục lâu nhất lên đến 24 giờ. So với các loa cùng tầm giá thì con số này là rất tốt.

Tribit XSound GO đem đến trải nghiệm rất thú vị, bạn hoàn toàn có thể bỏ nó vào túi của mình. Thân loa không quá dài, không có góc cạnh, đường kính không quá lớn nên việc di chuyển rất thuận tiện. Kết nối của Tribit XSound GO rất ổn định. Trong quá trình trải nghiệm, không có bất cứ lúc nào xảy ra hiện tượng kết nối chập chờn. Khoảng cách tối đa của kết nối ổn định Tribit XSound GO mà tôi đã thử nghiệm là dưới 10m mà không có chướng ngại vật.

Âm thanh nền của Tribit XSound GO rất yên tĩnh. Độ sôi nền rất nhỏ, phải ghé sát tai mới nghe được và chỉ xuất hiện khi đang phát nhạc. Do đó, âm thanh tổng thể của Tribit XSound GO rất rõ ràng. Âm thanh ấm, đầy đặn và không bị rè. Dải bass là thế mạnh của Tribit XSound GO. So với mẫu Sony SRS XB-12, Tribit XSound GO tỏ ra hoàn toàn áp đảo. Âm bass có lực tốt mặc dù không mạnh bằng loa công suất lớn nhưng nó có thể thể hiện nhiều âm bass khác nhau trong những bản nhạc nhẹ nhàng, từ đó giúp âm thanh tổng thể trở nên đầy đặn hơn. Âm trung của Tribit XSound GO đặc biệt ấm và dày, trong khi vẫn duy trì độ rõ nét cần thiết. Giọng ca sĩ nghe rất dễ chịu, không bị rè như kiểu Sony.

Hiện loa Tribit XSound Go đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 1 triệu đồng.

4. JBL CLIP 3

JBL Clip 3 đã được thay đổi rất nhiều so với phiên bản tiền nhiện JBL Clip 2. Điểm đầu tiên của thiết kế được thay đổi là Clip 3 nhỏ hơn Clip 2 (nhưng dày hơn Clip 2) (kích thước là 137 x 97 x 46 (mm) và kích thước là 141 x 94 x 42 (mm)). Điểm khác biệt thứ hai là về trọng lượng, Clip 3 nặng hơn Clip 2 26 gram. Điều này có thể là do Clip 3 có pin lớn hơn với dung lượng 1000 mAh.

JBL clip 3 được nâng cấp đáng giá, thời lượng pin nghe nhạc được tăng từ 750mAh lên 1000mAh, thời gian nghe nhạc tăng từ 8 giờ lên 10 giờ. Điều này cũng làm tăng thời gian cần thiết để sạc đầy pin so với 2,5 giờ trên Clip 2, là 3 giờ. Một nâng cấp thú vị nữa là chất lượng cuộc gọi bằng loa ngoài đã được cải thiện đáng kể. Bây giờ, khi bạn nói chuyện, giọng nói sẽ trở nên rõ ràng hơn và bên kia sẽ không còn nghe thấy tiếng vọng trong khi gọi.

Chất lượng âm thanh của loa này rất mạnh mẽ. Nếu như ở các dòng loa khác, dải trầm giống như tiếng trống và bạn chỉ nghe thấy tiếng rè rè thì ở JBL Clip 3 này, dải trầm là 1 tiếng trống, chắc và gọn. JBL thiết kế 2 loa trầm giả ở chiếc loa này để cải thiện dải trầm của loa. Cùng với loa đường kính 40mm, bên hông loa chính có 2 loa hình bán nguyệt thụ động. Thiết kế này hoạt động khi loa chính rung, và sau đó không khí rung sẽ làm cho hai loa thụ động rung lên. Thiết kế này tận dụng tối đa không gian trong loa và luồng không khí tạo ra khi loa rung.

Hiện JBL Clip 3 đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng 1 triệu đồng.

5. Marshall Stanmore II

Marshall luôn được biết đến với chất lượng âm thanh có phần dữ dằn mang hơi thở rock and roll. Marshall Stanmore II cũng có thể cung cấp âm thanh sống động, âm trầm dày dặn, ấm áp nhưng không quá mạnh như những chiếc loa được thiết kế để chơi nhạc pop hoặc rap.

Marshall Stanmore II có kích thước 350 x 195 x 185 mm và là một loa tầm trung. Nó có thể được dễ dàng khuấy động một không gian lớn. Giống như Marshall amps, logo của thương hiệu được mạ vàng và nhô ra khỏi lưới phía trước. Củ loa được bọc trong chất liệu vinyl cao cấp tạo thành kết cấu tương tự như da. Các góc và cạnh của loa được bo tròn. Mặt sau của loa rất đơn giản, chỉ gồm 1 cổng service, 1 đầu vào nguồn và 1 cổng RCA.

Công tắc "tắt /mở" của nút nguồn được mạ vàng để phối hợp với toàn bộ loa. Sở dĩ có sự thay đổi này là do Marshall đã phát triển ứng dụng điều khiển loa di động nên không cần giữ lại các nút điều khiển nguồn. Với Stanmore II, Marshall đã mang đến một số thay đổi tinh tế về ngoại hình, chẳng hạn như mặt chắn phía trước. Núm chỉnh âm lượng, đèn báo âm bass / treble và tổ hợp phím, một số thay đổi về công tắc.

Bluetooth 5.0 được trang bị codec aptX góp phần mang đến chất lượng truyền tải không dây tốt hơn và khoảng cách kết nối xa hơn. Đồng thời, nâng cấp DSP cũng giúp cải thiện chất lượng âm thanh và giảm thiểu hiện tượng méo tiếng khi thêm hoặc giảm âm bass / treble trực tiếp trên loa.

Phiên bản loa Marshall Stanmore II thực sự là một bước tiến đáng giá cho những tín đồ của Marshall, những điểm nhấn tinh tế trong thiết kế, cùng với đó là nâng cấp về củ loa. Công suất của amply tích hợp 80W sử dụng amply Class D cho chất lượng âm thanh cực kỳ “sạch”, độ chi tiết có thể thỏa mãn gu thưởng thức âm nhạc của nhiều thể loại khác nhau. So với Stanmore ban đầu, Stanmore II cải thiện đáng kể độ trung thực của âm thanh. Bất kể âm trầm, âm trung hay âm bổng đều được truyền tải rất chi tiết và sống động, từ âm trung đến âm bổng đều rất mượt mà, không gây khó chịu.

Có thể nói Stanmore II là chiếc loa đa năng nhất trong dòng Marshall, rất phù hợp với những căn phòng có diện tích lớn. Nhờ các thành phần tiên tiến, chẳng hạn như hai bộ khuếch đại 15 watt class D và 50 watt class D cung cấp năng lượng cho loa tweeter, loa có thể tạo ra âm thanh rõ ràng và chính xác ngay cả ở âm lượng cao nhất.

Nhìn chung, Marshall Stanmore II là một chiếc loa tuyệt vời cung cấp âm thanh chất lượng cao. Với vẻ ngoài hoài cổ, loa thường được sử dụng như một vật trang trí tinh tế trong không gian nội thất. Đây là một chiếc loa xứng đáng để bạn đầu tư.

Hiện Marshall Stanmore II đang được bán trên thị trường với mức giá giao động khoảng 9-10 triệu đồng.

Dịch tổng hợp từ SoundGuys, Tech Radar, Cnet