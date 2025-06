SHB được vinh danh “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất cho DN SME'' tại Việt Nam năm 2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh là “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” tại Việt Nam năm 2025 (Best SME Bank for Sustainable Finance in Vietnam). Đây là năm thứ hai liên tiếp SHB nhận giải thưởng uy tín này, khẳng định nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc thúc đẩy tài chính bền vững và đồng hành cùng sự phát triển của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam.

Giải thưởng là một phần trong khuôn khổ Best Financial Institution Awards 2025, được tổ chức thường niên bởi Tạp chí Alpha Southeast Asia – một trong những ấn phẩm tài chính chuyên sâu và uy tín hàng đầu về khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp đoạt giải được đánh giá dựa trên hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng trong một năm vừa qua.

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục được Alpha Southeast Asia vinh danh với giải thưởng danh giá này. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực và kết quả SHB đã đạt được trong việc thúc đẩy tài trợ bền vững cho SME, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả, sáng tạo, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và phát triển toàn diện”, đại diện SHB chia sẻ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp đáng kể vào GDP và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Tuy nhiên, nhiều SME vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn dành cho các dự án phát triển bền vững như năng lượng sạch, quản lý môi trường và chuyển đổi số.

Với vị thế TOP5 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam, SHB nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đồng hành cùng SME tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. SHB đã triển khai nhiều chương trình tài trợ, tín dụng xanh và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp SME, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, chuỗi cung ứng bền vững và chuyển đổi số. Ngân hàng cũng chủ động hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn ưu đãi và nâng cao năng lực tài chính bền vững.

Từ đầu năm, SHB đã triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải. Theo đó, Ngân hàng dành 10.000 tỷ đồng cấp tín dụng với lãi suất từ 6,2%/năm giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và dành 1.000 tỷ đồng cho vay phục vụ nhu cầu mua phương tiện vận tải với lãi suất từ 6,5%/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu được miễn, giảm tới 66 loại phí, bao gồm phí dịch vụ thanh toán quốc tế và phí dịch vụ tài khoản; đồng thời ưu đãi tỷ giá ngoại tệ lên tới 150 điểm áp dụng cho các đồng ngoại tệ, gồm: USD, EUR, GBP, JPY, KRW.

SHB hiện đang triển khai nhiều gói giải pháp chất lượng dành riêng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa với thủ tục nhanh gọn, dễ dàng tiếp cận vốn

Nhằm giúp khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng hơn, SHB đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp mục đích sử dụng vốn của khách hàng.

Ngân hàng cũng tích cực tham gia các chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ khách hàng để lắng nghe và cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Song hành với những nỗ lực bền bỉ, nâng tầm vị thế trên thị trường tài chính, SHB tích cực triển khai, thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, NHNN trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Là một trong những ngân hàng có phản ứng nhanh nhất hỗ trợ kịp thời cho khách hàng, thời gian qua, SHB đã cung cấp nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng mới và các đợt giảm lãi suất, miễn giảm phí cho khách hàng hiện hữu.

Các chính sách hỗ trợ phi tài chính cũng được ngân hàng triển khai liên tục góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi và ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh giải thưởng của Alpha Southeast Asia, từ đầu năm đến nay, SHB được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá khác như “Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (Tạp chí FinanceAsia); “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí Global Finance); “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker). Đặc biệt, SHB tiếp tục nằm trong TOP200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune Southeast Asia.

Giai đoạn 2024-2028, SHB tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.