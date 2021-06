Sau Giải thưởng Chuyển đổi số 2020, VNCS SoC “dùng nguồn lực Việt Nam giải quyết bài toán Việt Nam”

Tầm quan trọng của SOC trong bảo mật thông tin

Những năm gần đây, tình hình an ninh mạng diễn ra rất phức tạp. Hàng loạt các cuộc tấn công mạng đã được ghi nhận nhằm vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để khống chế, phát tán mã độc, phá hoại, gây ảnh hưởng đến uy tín và nhiều thiệt hại khác.

Dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn thông tin (SOC) được đánh giá là một giải pháp bảo mật toàn diện và cần thiết đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. Đối với các doanh nghiệp lớn, việc xây dựng và vận hành một SOC chuyên nghiệp, hiệu quả sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây lại là gánh nặng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo thống kê, số lượng tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam chiếm tới 98,1%. Các SME thường dành ngân sách hạn chế cho công nghệ thông tin, do đó dễ dàng trở thành mục tiêu của tội phạm mạng. Bài toán đặt ra là, làm sao để các SME có thể sử dụng, vận hành SOC hiệu quả với chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, trong quá trình tự triển khai giám sát và vận hành an toàn thông tin, các doanh nghiệp, tổ chức thường gặp rất nhiều khó khăn, điển hình nhất là nguồn lực vận hành đang bị thiếu hụt. Trên thực tế, nhân viên vận hành an toàn thông tin phải kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau và chưa được đào tạo chuyên sâu. Với tình hình các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều đơn vị chưa có đủ nguồn lực giám sát an toàn thông tin 24/7, dẫn đến phản ứng thụ động, thiếu hụt khả năng phân tích, điều tra nguồn gốc các cuộc tấn công.

Cung cấp giải pháp phù hợp với “bài toán” của từng cơ quan, tổ chức

Thuộc nhóm dịch vụ giám sát an toàn thông tin, dịch vụ giám sát và vận hành an toàn thông tin – VNCS SoC đã vinh dự đạt Giải thưởng chuyển đổi số năm 2020 với hạng mục sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu. Sản phẩm thuộc Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) - một đơn vị thành viên của Hanoi Telecom (HTC).

Đây được đánh giá là một trong những giải pháp an ninh hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan phải quản lý và đảm bảo bảo mật cho hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm phát hiện, cảnh báo và phản ứng lại các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, VNCS SoC còn hỗ trợ nghiên cứu và áp dụng machine learning để giải quyết bài toán thực tế cho từng cơ quan, tổ chức; sử dụng bigdata với khả năng giám sát và phân tích sự kiện theo thời gian thực, đảm bảo hiệu năng cao.

Ngoài kết hợp các công nghệ giám sát nổi tiếng và uy tín trên thế giới, VNCS SoC có cải tiến, tích hợp các công nghệ tự phát triển nhằm phù hợp với thực tế tại Việt Nam, với tỷ lệ sản phẩm nội địa là 30%.

Dịch vụ của VNCS SoC hiện đã được cung cấp cho các khách hàng như các Ngân hàng, Các bộ ban ngành, Sở Thông tin và Truyền thông. VNCS SoC cam kết sẽ giảm thiểu rủi ro liên quan đến an ninh mạng, hạn chế, phòng ngừa và chống lại các cuộc tấn công mạng, đồng thời hỗ trợ các đơn vị không có khả năng đầu tư nhân lực có nhu cầu trang bị an toàn thông tin, từ đó nâng cao tình hình an ninh mạng chung của Việt Nam.

Hiện tại, VNCS SoC cung cấp các module vận hành SIEM (Security Information and Event Management - hệ thống quản lý nhật ký và sự kiện tập trung) kết hợp duy trì, tối ưu cấu hình các giải pháp an toàn thông tin; các giải pháp an toàn thông tin gồm Firewall – tường lửa, IPS – cung cấp dịch vụ internet, bảo mật thiết bị đầu cuối, DLP – phòng chống thất thoát dữ liệu, chống tấn công DDoS…

Bên cạnh đó, VNCS SoC còn hỗ trợ khách hàng đánh giá hiện trạng và tư vấn kiến trúc an toàn thông tin, cung cấp báo cáo theo định kỳ. Phát hiện, phản ứng, phân tích, điều tra các cuộc tấn công mạng, đồng thời đưa ra thống kê, cảnh báo các xu hướng tấn công.

Với tính năng giám sát hiện trạng bảo mật toàn bộ hệ thống 24/7, VNCS SoC sẽ đưa ra cảnh báo xâm nhập, malware, nguy cơ tấn công mạng, hoạt động bất thường, rà soát lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống. Các đơn vị sử dụng dịch vụ sẽ nhận báo cáo về hiện trạng bảo mật và các cuộc tấn công, đồng thời được nhận hỗ trợ xử lý các sự cố nghiêm trọng từ xa, hỗ trợ khả năng nâng cấp và mở rộng tính năng định kỳ.

Dịch vụ SoC được đội ngũ chuyên gia của VNCS tăng cường chất lượng dịch vụ liên tục, có thể linh hoạt thay đổi phạm vi dịch vụ phù hợp với hạ tầng của khách hàng, đảm bảo tính ổn định và mức độ an toàn. VNCS đã cung cấp thêm một số dịch vụ nâng cao mới như phân tích chuyên sâu, phản ứng sự cố, phân tích mã độc.

Lọt top 27 sản phẩm, giải pháp số được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020, đại diện VNCS – ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc công ty - bày tỏ niềm tự hào và xác định trách nhiệm phát triển doanh nghiệp số, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

“Là một trong những đơn vị vinh dự nhận giải thưởng cao quý này, VNCS nhận thấy mình có trách nhiệm to lớn trong việc ứng dụng, truyền tải và góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nước mạnh mẽ về công nghệ thông tin, truyền thông và hội nhập quốc tế. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực, giúp các công ty và doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về tầm ảnh hưởng của các sản phẩm chuyển đổi số. Từ đó khuyến khích các cơ quan, đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công” – ông Nguyễn Thành Đạt nhấn mạnh.