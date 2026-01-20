Sáng nay khai mạc Đại hội Đảng XIV

Đại hội Đảng XIV có 1.586 đại biểu đại diện cho 5,6 triệu đảng viên.

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thời gian tổ chức Đại hội lần này là 6,5 ngày, giảm 1,5 ngày so với Đại hội 13.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội Đảng XIV ghi nhận cải cách quan trọng, đó là tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành 1 Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội.

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.

Tại phiên trù bị sáng 19/1, đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, các đại biểu đã bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội cũng biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập (đại diện cho 5,6 triệu đảng viên) đều đủ tư cách tham dự Đại hội.