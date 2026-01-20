Khai mạc Đại hội Đảng XIV

Tường thuật trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trong ngày khai mạc, Đại hội sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đại diện nhân sỹ, trí thức, nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Thời gian tổ chức Đại hội lần này là 6,5 ngày, giảm 1,5 ngày so với Đại hội 13.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Một nội dung quan trọng khác là Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết đến dự Lễ khai mạc Đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…. Dự Đại hội còn có mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Điểm (101 tuổi) có 2 người con là liệt sĩ, mẹ Trần Thị Căn (101 tuổi) có 2 người con là liệt sĩ, mẹ Trần Thị Tuyển (90 tuổi) có chồng và con là liệt sĩ. Ngoài ra, còn có các vị Đại sứ, đại diện các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế thường trú và không thường trú tại Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch; Chủ tịch nước Lương Cường; Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Các đại biểu đến dự Lễ khai mạc Đại hội XIV Các Mẹ Việt Nam Anh hùng đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đến dự khai mạc Đại hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tới dự phiên khai mạc Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Tại phiên trù bị sáng 19/1, đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, các đại biểu đã bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội cũng biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập (đại diện cho 5,6 triệu đảng viên) đều đủ tư cách tham dự Đại hội.