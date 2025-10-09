Regal Group ra mắt bộ sưu tập dinh thự độc bản The Palace bên dòng sông di sản

Ngay trung tâm mới Đà Nẵng, một biểu tượng sống dành riêng cho giới tinh hoa đã chính thức hiện hữu. The Palace – bộ sưu tập dinh thự đẳng cấp 6 sao được chế tác để trở thành biểu tượng kế thừa tinh hoa từ dòng sông Seine (Paris) lịch sử.

Nằm trong khu biệt lập Regal Victoria, The Palace chỉ giới hạn 22 dinh thự độc bản, tất cả đều sở hữu tầm nhìn trực diện sông, kênh điều hòa.

The Palace tọa lạc tại phân khu đẳng cấp bậc nhất trong quần thể Regal Victoria – dự án được mệnh danh là biểu tượng sống bên sông tại Đà Nẵng. Nếu giai đoạn 1 Regal Group đã kiến tạo nên 78 biệt thự ven sông kiêu hãnh, khẳng định vị thế tiên phong của phong cách sống thượng lưu, thì giai đoạn 2 với The Palace chính là bước nâng tầm mới – nơi mỗi chi tiết đều được chế tác thủ công tinh xảo từ vật liệu tinh tuyển bậc nhất thế giới.

Từ kinh đô ánh sáng đến di sản sống bên dòng Cổ Cò

Giống như Seine từng làm nên Paris hoa lệ, sông Cổ Cò hôm nay đang viết lại trang mới cho Hội An – Đà Nẵng.

Lấy cảm hứng từ sông Seine – dòng chảy đã làm nên một Paris hoa lệ, nơi tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và xa hoa đạt tới đỉnh cao, soi mình bên những biểu tượng bất hủ như Eiffel, Louvre, The Palace được ra đời từ nguồn cảm hứng bất tận ấy. Như một “Paris thu nhỏ” giữa lòng Việt Nam, The Palace mang tinh thần kinh điển của châu Âu hòa quyện cùng linh khí đất trời phương Đông. Mỗi dinh thự là một dấu ấn độc bản được Studi8, đơn vị thiết kế kiến trúc danh tiếng chế tác thủ công tinh xảo.

The Palace sở hữu vị trí phong thủy đắc địa hiếm có, nơi bốn phương tám hướng hội tụ những dòng năng lượng thịnh vượng, kiến tạo nên một không gian sống cân bằng và viên mãn. Hướng Đông - Đón ánh sáng và tài lộc từ sông Cổ Cò và biển Đông, khởi nguồn của vượng khí và năng lượng dồi dào. Hướng Tây - Hướng về các khu đô thị, villa và resort 6 sao, biểu trưng cho cuộc sống phú quý và sự thịnh đạt. Hướng Nam - Kết nối với phố cổ Hội An, mang đến danh vọng, uy quyền và vận khí hanh thông. Hướng Bắc - Tiếp giáp cụm trường học quốc tế, vun bồi trí tuệ và bình an cho thế hệ kế thừa.

Ba tuyên ngôn thẩm mỹ - Định hình phong cách sống tinh hoa

Tại The Palace, kiến trúc chính là bản tuyên ngôn cá nhân của giới tinh hoa. Chủ đầu tư Regal Group kiến tạo ba phong cách sống, tương ứng với ba gu thẩm mỹ và cá tính riêng biệt của mỗi chủ nhân.

Phong cách Thanh Lịch – ngôn ngữ tinh tế nhưng giàu chất thơ, tôn trọng vật liệu tự nhiên, tỉ lệ cổ điển được tái giải mã hiện đại. Dành cho chủ nhân cần sự an nhiên, giá trị trường tồn và vẻ đẹp không phô trương.

Phong cách Sang Trọng – xa hoa có chủ đích, từng chi tiết được “cân đo” để thể hiện đẳng cấp, độ tinh xảo cao, vật liệu khan hiếm, dành cho chủ nhân muốn khẳng định vị thế.

Phong cách Quyến Rũ – từng đường cong, ánh sáng dịu, vật liệu có chiều sâu màu sắc, phù hợp cho chủ nhân có tâm hồn nghệ sĩ và lối sống phóng khoáng.

The Palace còn là dinh thự đầu tiên tại Đà Nẵng được vận hành bởi hệ quản lý ánh sáng trung tâm - lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ Hành. Đây không đơn thuần là một công nghệ chiếu sáng, mà là một “Nghệ thuật chuyển vị ánh sáng” mang đến những trải nghiệm đa chiều cho từng không gian sống.

Vượt xa những tiện ích thông thường, The Palace kiến tạo một hệ sinh thái Wellness Retreat – không gian an dưỡng toàn diện thân - tâm - trí. Mỗi buổi sáng thức dậy, chủ nhân bắt đầu với buổi thiền tĩnh tại bên dòng sông lộng gió, mỗi chiều thả mình thư giãn trong bể Jacuzzi ấm áp và tối đến đắm chìm trong không gian wellness spa thư thái. Giữa hệ sinh thái xanh mát ấy, The Palace còn mang đến công viên và sân vườn rộng rãi, được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh.

Đặc biệt, khu dinh thự còn được quy hoạch nông trại xanh (Green Farm) dành riêng cho trẻ em – nơi các em được trực tiếp trồng trọt, chăm sóc cây cỏ, chạm tay vào đất và cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên. Chủ đầu tư không chỉ kiến tạo một không gian sống Wellness Retreat dành cho chủ nhân, mà còn hướng đến thế hệ kế thừa – để trẻ được lớn lên trong môi trường trong lành, ươm mầm một tuổi thơ trọn vẹn, một tương lai bền vững.

Tại The Palace chủ nhân sẽ được hòa mình theo phong cách sống tinh tuyển của giới thượng lưu toàn cầu.

Mỗi dinh thự tại The Palace không chỉ là địa chỉ định danh, nâng tầng vị thế của gia chủ, mà còn là tuyệt tác sống độc bản – trường tồn. Với vị trí ven sông quý hiếm, kiến trúc tinh xảo cùng chuẩn sống wellness retreat, The Palace được giới chuyên gia dự báo sẽ mang lại giá trị cho thuê trung bình 150-200 triệu/tháng. Đây là con số ấn tượng, giúp The Palace sánh ngang với Regal One River trong danh sách “Những khu dinh thự cho thuê tốt nhất Đà Nẵng năm 2025”, được giới chuyên gia và khách hàng quốc tế đặc biệt yêu thích.

Tại sự kiện Kick-off The Palace, chủ đầu tư Regal Group đã công bố chính sách đặc quyền giới hạn cho những chủ nhân đầu tiên của The Palace như nhận ưu đãi early bird đến 200 triệu đồng, tổng chiết khấu lên đến 17%.

Đặc biệt chủ đầu tư miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm sau bàn giao, cam kết thuê lại 100 triệu/tháng trong 3 năm liên tiếp - một con số chưa từng có trên thị trường Đà Nẵng. Đây chính là cam kết mạnh mẽ từ chủ đầu tư về giá trị thật, chất lượng thật và tiềm năng tăng trưởng thực của mỗi dinh thự The Palace: hơn cả một tổ ấm đây còn là một kênh đầu tư sinh lời ổn định và vượt trội.