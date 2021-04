Quảng Ngãi hợp tác với VNPT để xây dựng Chính quyền số

Cụ thể, các bên thoả thuận hợp tác trên 5 nội dung gồm: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông-CNTT phục vụ phát triển đô thị thông minh, Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi; hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và an ninh mạng; hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, UBND tỉnh Quảng Ngãi và VNPT sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng Viễn thông -C NTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía VNPT, tập đoàn này sẽ ưu tiên triển khai cho UBND tỉnh Quảng Ngãi các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực viễn thông - CNTT để xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển KT-XH của địa phương.