Vững vàng vượt khó, EVNNPC hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2025

Miền Bắc liên tiếp gặp bão lớn nhưng EVNNPC vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Điện lực giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Wipha (bão số 3), Kaijji (bão số 5) và Bualoi (bão số 10) gây thiệt hại nặng cho hệ thống điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Tổng công ty đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc. Các đội xung kích khẩn trương ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng, đồng thời đảm bảo điện cho các dịp lễ, sự kiện chính trị, lễ hội lớn và cao điểm nắng nóng.

Về sản xuất kinh doanh, sản lượng điện thương phẩm tháng 9 đạt 9,4 tỷ kWh, tăng 15,65% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 9 tháng đạt 80,05 tỷ kWh, tăng 7,24%, tương ứng 73,5% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh). Tổn thất điện năng duy trì ở mức thấp, đạt 3,7%, giảm 0,09% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,3% so với kế hoạch. Đến cuối tháng 9, 100% số xã và 99,59% hộ dân nông thôn trong khu vực đã có điện lưới quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, EVNNPC triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Sản lượng điện tiết kiệm tháng 9 đạt 207,46 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đạt 1.871,27 triệu kWh (chiếm 2,28% điện thương phẩm), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử đạt 98,03%, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 3,03%; doanh thu qua kênh không tiền mặt đạt 99,7%. Đến nay, 12/17 đơn vị đã hoàn thành 100% việc xóa quầy thu tiền mặt, chỉ còn 1.022 quầy tại các vùng đặc biệt khó khăn của 5 tỉnh miền núi.

Khắc phục hậu quả của bão số 10 (Bualoi)

Mặc dù thời tiết và điều kiện thi công không thuận lợi, EVNNPC vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình. Trong 9 tháng, Tổng công ty đã đóng điện 54 dự án 110kV, khởi công 35 dự án mới, trong đó có nhiều công trình trọng điểm góp phần nâng cao năng lực cấp điện, chống quá tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, EVNNPC đang triển khai 8 dự án trọng điểm gồm: công cụ quản lý lưới điện trên nền GIS, Kho dữ liệu tập trung, các bộ công cụ phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư, kỹ thuật, vật tư và nhân lực, cùng phần mềm quản lý kế hoạch và dịch vụ điện lực. Đồng thời, 6 nhiệm vụ tự động hóa được triển khai mạnh mẽ như giám sát từ xa trạm biến áp, áp dụng DMS cho lưới điện trung áp, ứng dụng AI trong giám sát hình ảnh, nhiệt độ đường dây, phát triển trạm biến áp kỹ thuật số và giám sát chất lượng điện năng.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng công ty tập trung 4 nhiệm vụ chính: nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng, áp dụng mã vạch quản lý vật tư, chuyển đổi đọc xa dữ liệu công tơ và thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI). Về an toàn, triển khai 3 nhiệm vụ nổi bật gồm: số hóa biên bản giao ban an toàn, phát triển trò chơi trắc nghiệm an toàn và ứng dụng AI trong giám sát hiện trường.

Tất cả các hoạt động đều hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, tối ưu vận hành, nâng cao năng lực quản trị và mang đến dịch vụ điện chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.

Tập trung hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quý IV/2025

Trong quý IV/2025, EVNNPC tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất – kinh doanh, chuyển đổi số và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các ngày lễ, sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước và địa phương.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư san tải, cải tạo, nâng cấp lưới điện 110kV, trung – hạ áp, tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, ngăn ngừa sự cố từ sớm, từ xa, tối ưu vận hành và giảm tổn thất điện năng. Các giải pháp công nghệ như AI, SCADA, NEMO tiếp tục được ứng dụng trong kiểm tra, phân tích, quản trị sự cố và đánh giá độ tin cậy cung cấp điện.

Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai và PCCC được tăng cường; các đơn vị chủ động xây dựng phương án ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bảo đảm khôi phục cấp điện sớm nhất cho khách hàng. EVNNPC cũng kiên quyết xử lý vi phạm hành lang lưới điện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNNPC phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu EVN giao, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, triển khai các hoạt động tri ân và an sinh xã hội như “Tuần lễ hồng EVN”, “Thắp sáng đường quê”, sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

Song song đó, Tổng công ty đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tăng tốc các dự án GIS, Kho dữ liệu tập trung, số hóa công tác đấu thầu và văn phòng; tổ chức đào tạo về AI, phân tích dữ liệu và hợp tác công nghệ với các tập đoàn lớn trong nước. EVNNPC cũng khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, hỗ trợ khách hàng và doanh nghiệp hướng tới sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Những nỗ lực trên khẳng định quyết tâm của EVNNPC trong việc xây dựng doanh nghiệp số hiện đại, vận hành thông minh, quản trị tiên tiến, lấy khách hàng làm trung tâm, đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam.