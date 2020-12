Những tựa game hay nhất mọi thời đại trên Steam (Phần cuối)

Ở phần trước bạn đã được xem qua 27 tựa game được đánh giá rất cao trên Steam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nốt 3 game đáng chơi nhất trên nền tảng này nhé.

28. CS:GO

Giá: Miễn phí

Counter-Strike: Global Offensive vốn được phát triển từ người tiền nhiệm Half life Counter-Strike (CS) được phát hành vào 19 tháng 6 năm 1999. Thấy được tiềm năng của tựa game này, Valve đã bắt tay làm Counter Strike một tựa game độc lập chính thức chơi qua phần mạng Lan. Counter-Strike: Global Offensive là thành viên thứ tư trong gia đình của dòng game này và đồng thời cũng là tựa game thành công nhất bởi lối chơi gây nghiện cùng giá trị cao.

Hiện nay, các mùa giải của CS:GO vẫn được diễn ra hằng năm và thu hút một lượng người quan tâm khổng lồ trên toàn thế giới. Như các phiên bản tiền nhiệm Game lấy bối cảnh hai đội khủng bố (Terrorist) và chống khủng bố (Counter-terrorist) đối đầu. Hai đội có nhiệm vụ phải tiêu diệt và loại bỏ mọi nhân vật của phía đối phương. Tựa game được ưa thích bởi nó mang tính chiến thuật và kỹ năng cao. CS:GO có 2 chế độ là đặt bom và giải cứu con tin, tuy nhiên người chơi ưa chuộng chế độ đặt bom hơn có lẽ bởi tính chiến thuật và đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các người chơi trong chế độ này. CS:GO sở hữu cho mình hàng loạt màn chơi khác nhau nhưng người dùng vẫn ưa chuộng Dust 2 và Italy hơn cả.

Ở chế độ được ưa thích nhất - đặt bom - đội khủng bố sẽ có nhiệm vụ đặt bom hoặc tiêu diệt toàn bộ thành viên đội chống khủng bố, còn đội chống khủng bố sẽ có nhiệm vụ gỡ bom hoặc tiêu diệt toàn bộ thành viên đội chống khủng bố để dành chiến thắng. Màn chơi được chia thành 30 hiệp đấu mỗi hiệp của trận đấu sẽ có 2 phút chơi và sau 30 hiệp đấu đội nào có số lần chiến thắng nhiều nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Luật chơi của chế độ này cũng được quy định rõ ràng nếu đội khủng bố không kịp đặt bom theo đúng thời gian quy định thì sẽ xử là thua cuộc và ngược lại. Hoàn thành xong phần chơi người chơi sẽ được tiền thưởng tùy theo hiệu suất tấn công của họ , ngoài ra người chơi hay nhất bên đội thắng cuộc sẽ được 1 MVP. Còn với chế độ giải cứu con tin thì đơn giản hơn, đội chống khủng bố sẽ phải giải cứu con tin từ phe đối phương. Còn đội khủng bố sẽ bảo vệ con tin của mình bằng cách tiêu diệt đội chống khủng bố.

CS:GO còn được cải tiến kho vũ khí đa dạng phù hợp cho nhiều lối chiến đấu khác nhau. Ngoài những loại súng được cải tiến, mở rộng thì bom lửa (Molotov Cocktail) cũng là một vũ khí mới đem đến cho người chơi những lối chiến thuật khác nhau. Thêm nữa các vũ khí nay đã được Valve thiết kế thêm rất nhiều bộ Skin đẹp mắt để người dùng có thể mua thêm và sử dụng.

Về phần đồ họa, nhà đầu tư đã xây dựng và phát triển đồ họa của game trở chân thực hơn nhưng vẫn được tối giản nhất để đạt được khung hình tối thiểu khi chơi mạng, chống tình trạng giật lag. Âm thanh trong game cũng được nhà phát triển chú trọng chăm chút. Tiếng súng đạn đã được thay đổi theo từng phần mang lại cảm giác chân thực hơn.

Ngoài ra game còn xây dựng tính năng chat bằng giọng nói giúp game thủ có thể bàn chiến thuật với nhau một cách dễ dàng. Thêm nữa, sau 8 năm ra mắt ứng dụng này đã có một cộng đồng người chơi đông đảo cùng những giải đấu chuyên nghiệp được sự hưởng ứng rất lớn.

Dẫu vậy, CS:GO vẫn còn một số điểm trừ khiến người dùng khó chịu. Giống như một số tựa game FPS khác, CS:GO cũng gặp vấn đề Hack Cheat. Mặc dù nhiều lần đã nâng cấp hệ thống phòng chống gian lận và mức xử phạt cho những người sử dụng Hack là rất cao nhưng hiện tượng Hack vẫn xảy ra khá nhiều trong tựa game này. Thêm nữa, độ ổn định của CS:GO không quá cao, đôi lúc đang chơi thì bị thoát ra khỏi sảnh chờ vì lỗi mạng. Nhìn chung, với đồ họa, âm thanh tuyệt đỉnh, cách chơi được nhiều người đánh giá cao thì CS:GO vẫn là một tựa game xứng đáng để bạn trải nghiệm.

29. Resident Evil 7: Biohazard

Giá: 16,99 USD

Sẽ không quá khi nói Resident Evil là một trong những dòng game ăn khách nhất mọi thời đại. Vì vậy không quá khó hiểu khi Resident Evil 7: Biohazard đã được rất nhiều game thủ đón chờ sau 2 phần trước đó được đánh giá không quá cao khi tựa game nay đã dần mất đi tính kinh dị vốn có và chuyển sang thiên hướng hành động bắn giết.

Khi mà RE 2 đã đạt được quá nhiều thành công vang dội, nhiều người đã cho rằng Resident Evil 7: Biohazard khó có thể vượt qua được RE 2, tuy nhiên Resident Evil 7 đã đáp trả một cách hoàn hảo nhất cho những gì mà các fan trông chờ.

Điều thay đổi lớn nhất mà chúng ta được nhìn thấy ở phần mới nhất này chính là góc nhìn camera. Trong những năm gần đây, nhiều game kinh dị thành công đã ra mắt và cho thấy, góc nhìn người thứ nhất thực sự là lựa chọn hoàn hảo nhất để tăng thêm nỗi kinh hoàng. Với việc thử nghiệm đặt góc nhìn về người thứ nhất, Resident Evil 7 cho thấy mình sẵn sàng tiếp thu những gì mới mẻ để tạo nên trải nghiệm tuyệt nhất cho người chơi.

Resident Evil 7 dẫn dắt bạn trong vai trò của Ethan Winters, nhân vật chính đáng thương trên đường tìm lại người vợ mất tích của mình và bị kéo đến khu vực Louisiana. Tại đây, anh chứng kiến những sự kiện kinh hoàng, sau đó lại bị bắt cóc và tra tấn bởi một gia đình sát nhân ăn thịt người, tự xưng là nhà Bakers. Được dẫn dắt khéo léo đầy uyển chuyển, cốt truyện của RE 7 tuy hoàn toàn độc lập nhưng lại vẫn mang hơi thở của toàn bộ dòng game, khiến ta cảm thấy như đang trở lại những ngày đầu tiên khi đại dịch zombie vừa bùng phát. Các yếu tố được lồng ghép một cách khéo léo khiên cốt truyện tưởng như rời rạc này lại gắn kết với thế giới RE một cách không ngờ.

Dulvey, Louisiana không phải là Raccoon City, nhưng cũng giống như phần đầu tiên, RE 7 lấy bối cảnh xoay quanh một căn nhà duy nhất. Phần lớn thời gian mở đầu game được dành cho người chơi quanh quẩn trong căn nhà của gia đình Bakers, không chỉ đơn giản là khám phá mà để người chơi ghi nhớ rõ mọi ngóc ngách đường đi nước bước tại đây. Điều này vô cùng quan trọng và hữu ích để giúp bạn có thể lẩn trốn hoặc bỏ chạy an toàn một cách nhanh nhất. Bước vào game bạn sẽ được hóa thân vào Ethan một người bình thường. Không giống với 2 phiên bản trước nay nhân vật chúng ta không còn quá nhiều vũ khí hay đạn dược để đáp trả những đòn tấn công nữa mà hầu hết thời gian chơi game bạn sẽ phải chạy thục mạng nếu không muốn bị giết theo những cách man rợ nhất.

Phương thức chiến đấu của RE7 được đánh giá rất cao, bởi nó đem lại cho người dùng cảm giác hoài niệm ở những phần game đã làm nên tên tuổi của tựa game này. Chính lối chiến đấu này đã biến tựa game này hoàn toàn trở lại thể loại kinh dị chứ không còn quá nghiêng sang hành động như 2 phần trước đó. Đặc biệt hơn tựa game đã được tích hợp sử dụng VR khiến nỗi sợ trở nên ghê gớm hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, một số người dùng sau khi trải nghiệm cho rằng sử dụng kính VR sẽ làm người chơi dễ dàng bị chóng mặt và không thể tiếp tục trải nghiệm. Về mặt đồ họa và âm thanh đều ở mức tuyệt vời. Ngay ở những cảnh đầu game bạn đã bị choáng ngợp đến nổi da gà trước độ chi tiết và thực tế của hình ảnh, cứ tưởng đang xem cảnh quay của một bộ phim chứ không phải là đồ họa 3D. Từ ánh sáng của ngọn nến có thể khiến bạn chói mắt nếu nhìn quá lâu, hay cả không gian đang tối om có thể bừng sáng dưới một đốm lửa, sắc độ chân thực của ánh sáng được cân đo đong đếm chính xác đến khó tin.

Với âm thanh, tựa game này đã sử dụng tối đa các chiêu trò để hù dọa người chơi bằng những tiếc hét, khóc, bước chân… Những âm thanh đồ vật từ chiếc chai rỗng rơi xuống sàn, tiếng cửa sập từ tầng trên hay những đường ống hoen gỉ kêu ken két đều làm chúng ta sởn gai ốc, thần kinh căng như dây đàn và sẵn sàng trong tư thế bỏ chạy hoặc chống trả những đợt tấn công bất ngờ. Nhạc nền tựa game luôn khiến chúng ta trong cảm giác hồi hộp căng thẳng nhất.

Tuy vậy, điều đáng tiếc của RE 7 là vẫn mắc lại nhược điểm của dòng game ăn khách này, trong game có rất nhiều boss và chúng sẽ khiến người chơi ức chế vô cùng. Bạn thu thập đạn dược và thuốc men suốt quá trình chỉ để đối đầu với chúng, để rồi nhận ra đạn dược chả thấm vào đâu và bạn cứ phải vừa chạy trong hoảng loạn vừa chống trả mà không biết chúng sẽ chết khi nào, hay những đòn tấn công của mình có tác dụng gì với chúng hay không. Tuy nhiên, chỉ một chút vấn đề đó thì không thể ngăn cản sự thành công của tựa game này. Với những ai thích những tựa game kinh dị hồi hộp thì không thể bỏ qua siêu phẩm Resident Evil 7: Biohazard này.

30. Ori and the Will of the Wisps

Giá: 29,99 USD

Ảnh: Pc Mag

Ori and the Blind Forest đã được người chơi đánh giá là tựa game cho Xbox hay nhất năm 2015. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Ori and the Will of the Wisps đã được sự kỳ vọng, chú ý rất cao từ người chơi. Từ phong cách chiến đấu, ngôn ngữ thiết kế được "đại tu" và cải tiến rất nhiều. Tuy lung linh và tráng lệ như vậy, nhưng game không “quên” vai trò chính là giúp người chơi vượt qua những thử thách mình đặt ra. Game “ngầm” hướng dẫn người chơi những lối đi khám phá bí mật bằng phong cách hình ảnh tráng lệ của mình, khiến cho cái đẹp của Ori and the Will of the Wisps hiếm khi nào có cảm giác “thừa thãi” hay phô trương không cần thiết, mà là một nhân tố quan trọng đồng hành cùng người chơi trong chuyến phiêu lưu của mình.

Cốt truyện của tựa game về cơ bản là sự tiếp nối của phần một. Game nói về cuộc hành trình, phiêu lưu tiếp theo trong khu rừng bí ẩn của Ori. Lối chơi của Ori and the Will of the Wisps vẫn giống với phần một nhưng tốc độ, nhịp điệu của Ori được đẩy lên cao hơn nhiều. Việc bay nhảy và di chuyển trong Ori and the Will of the Wisps rất đẹp mắt, mượt mà.

Tuy nhiên, sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi game không có nhiều lỗi vặt. Nhiều người chơi đã phàn nàn những cảnh vật trong game nhiều khi biến mất, đang chơi game thì màn hình bỗng dưng đen ngòm. Không những thế, đôi khi âm thanh trong game còn bị rè. Dẫu vậy, Ori and the Will of the Wisps vẫn được coi là một siêu phẩm và thật tiếc nếu bạn không trải nghiệm tựa game này.

Dịch tổng hợp từ: Tech Radar, Digital Trends, Android Authority, Forbes