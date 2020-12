Nhiệm kỳ mới, Đà Nẵng đặt mục tiêu gì cho năm 2021?

GRDP năm 2020 giảm 9,77% so với năm 2019

Ngày 4/12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Trung Chinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và cho ý kiến về các nội dung dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế, chính trị-xã hội năm 2021.

Cụ thể, năm 2020, Đà Nẵng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và tình hình mưa bão diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và đời sống người dân.

Tình hình kinh tế TP Đà Nẵng năm 2020 đạt mức tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) ước đạt 101.233 tỷ đồng, giảm 9,77% so với năm 2019. Trong đó, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19, nhất là ngành du lịch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 21.742 tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán.

Bên cạnh đó, dịch COVID-19 đã làm hơn 191.500 người lao động bị ảnh hưởng, hơn 40.326 lao động tự do không có việc làm, số người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng.

Khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Trước thực trạng này, hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-chính trị và mục tiêu của năm 2021. Đồng thời chọn Chủ đề của năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” với mục tiêu tổng quát là tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã đặt ra của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các chỉ tiêu cụ thể, Đà Nẵng phấn đấu tổng sản phẩm xã hội (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 6% so với năm 2020, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng 5-6%, giá trị gia tăng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6-7%, giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp tăng 3-4%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 6-7%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đạt 100% số thu thực tế của năm 2020…

Sau khi lắng nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả mà TP đã đạt được trong năm qua. Đó là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp với tinh thần dân chủ, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế TP.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và vụ thể là năm 2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể TP nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và triển khai có kết quả Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhất là tập trung triển khai có kết quả 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội.

Đối với công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tập trung rà soát xây dựng hệ thống quy chế làm việc đảm bảo phù hợp mô hình chính quyền đô thị, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát... cấp ủy các cấp chỉ đạo cơ quan tham mưu các cấp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, tham mưu kịp thời để giải quyết các vướng mắc, xử lý các nội dung khiếu nại, khiếu kiện, không để tình hình phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 1699 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 106-CV/TU của Thường trực Thành ủy. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện quy trình, phương án phòng, chống dịch; thực hiện đầy đủ, quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là thông điệp 5K, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những nơi có nguy cơ dễ xảy ra lây nhiễm và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết về xây dựng và phát triển Đà Nẵng

Liên quan đến Chủ đề năm 2021, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thống nhất việc Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và đa số ý kiến đề xuất chọn chủ đề năm. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, Ban cán sự đảng UBND TP cần có đề xuất cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn còn vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm. Trong đó, khuyến khích đầu tư phát triển khối kinh tế tư nhân, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ mạnh mẽ chuyển đổi kinh tế số, thúc đẩy kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Đặc biệt, về việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 119/2020/QH14, trong năm 2021, Đà Nẵng tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết, nhất là ban hành các quy định để triển khai cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực về quy hoạch, tài chính, ngân sách, cơ chế sử dụng khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng, đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ, tích cực đeo bám, đôn đốc việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP…