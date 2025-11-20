Newtown Diamond: Biểu tượng sống đẳng cấp giữa tầng không

Sự kiện mang đến cho khách hàng trải nghiệm chân thực về không gian sống đẳng cấp với tầm nhìn hiếm có hướng biển – hướng sân gôn, khẳng định vị thế tiên phong của dự án trên thị trường bất động sản.

Sự kiện thu hút đông đảo nhà đầu tư và khách hàng đến trải nghiệm không gian căn hộ mẫu chuẩn hiện đại với tầm nhìn khoáng đạt. Với chủ đề “Beyond The Sky – Chạm giữa tầng không”, sự kiện như một tuyên ngôn về khát vọng vươn lên, sống trọn cùng ước mơ và niềm tin chạm tới những điều phi thường. Newtown Diamond chính là biểu tượng cho hành trình ấy – nơi mỗi chủ nhân không chỉ tìm kiếm một chốn an cư, mà còn hướng đến chuẩn sống vượt giới hạn, tận hưởng trọn vẹn phong vị của cuộc sống đẳng cấp và đầy tinh tế.

Điểm nhấn chinh phục khách hàng đến với căn hộ mẫu Newtown Diamond chính là tầm nhìn ngoạn mục, mang đến trải nghiệm sống hòa quyện cùng thiên nhiên, thiết kế không gian được rộng mở tối đa để đón trọn ánh sáng và gió biển.

Từ căn hộ, khách hàng thu trọn trong tầm mắt vẻ đẹp biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với bờ cát trắng mịn hòa vào làn nước trong xanh. Nổi bật giữa khung cảnh đó là Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa, tổ hợp nghỉ dưỡng nằm trong Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025, biểu tượng của phong cách sống thượng lưu và chuẩn mực nghỉ dưỡng quốc tế.

Khách hàng trải nghiệm ngắm biển Mỹ Khê và sân gôn quốc tế ngay từ phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ của căn hộ Newtown Diamond

Những gia đình tìm chốn an cư và nghỉ dưỡng được đắm chìm trong tầm nhìn trải dài bất tận về sân golf 36 hố Legend Danang Golf Resort – Top 100 sân gôn hàng đầu thế giới do Golf Digest bình chọn – trải rộng như một thảm lụa xanh mướt, mang đến đặc quyền hiếm có cho những chủ nhân yêu phong cách sống khác biệt.

Điểm chạm mềm mại nhất của bức tranh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách tham quan là dòng sông Cổ Cò uốn lượn êm đềm qua những rặng dừa và khu dân cư nhỏ, mang theo hơi thở mát lành và sự bình yên hiếm thấy giữa lòng đô thị biển năng động.

Tầm nhìn ngoạn mục của Newtown Diamond để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khách thăm quan.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu chính sách ưu đãi mới cùng những cập nhật về giá trị sinh lời bền vững của dự án, thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Nhiều khách hàng đã may mắn nhận về phần quà giá trị, khiến không khí khán phòng thêm sôi động.

Khách mời đã được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn Newtown Diamond. Những ánh sáng và chuyển động của điệu múa LED tượng trưng cho ba tòa tháp kiêu hãnh của dự án – Ruby, Sapphire và Diamond – đã mang đến những phút giây thăng hoa đầy cảm xúc thể hiện tinh thần “Beyond The Sky” – khát vọng về một không gian sống vượt ngoài chuẩn mực của sự hoàn hảo – một cuộc sống hiện đại, thời thượng, đẳng cấp và thịnh vượng.

Màn trình diễn LED “Dinh thự Tầng Không” đã chạm đến cảm xúc của khán giả bằng những trải nghiệm nghệ thuật cuốn hút.

Tọa lạc trên trục đường Trường Sa, nơi tập trung các resort 5 sao quốc tế hoạt động quanh năm với công suất thuê cao, Newtown Diamond thừa hưởng lợi thế hiếm có về vị trí. Với lượng du khách nội địa và quốc tế đổ về lớn, khu vực này đang là điểm đến lý tưởng không chỉ cho nghỉ dưỡng mà còn là “mỏ vàng” trong mắt các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Dự án còn mang đến hệ tiện ích chuẩn nghĩ dưỡng với bể bơi chân mây, phòng gym, khu vui chơi ngoài trời, nhà hàng, hay trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa và sân golf Legend Danang Golf Resort liền kề. Sự đa dạng trong tiện ích không chỉ nâng tầm chất lượng sống cho cư dân mà còn gia tăng khả năng thu hút khách thuê lưu trú.

Trong bức tranh đô thị ngày càng phát triển, Newtown Diamond là một biểu tượng sống mới bên bờ biển Đà Nẵng – nơi mỗi khoảnh khắc tận hưởng đều mang giá trị đỉnh cao của sự tinh tế và khác biệt. Sự kiện khai trương căn hộ mẫu không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của Newtown Diamond trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của dự án trong việc định hình phong cách sống chuẩn sang – chuẩn chất – chuẩn nghỉ dưỡng.