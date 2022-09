Doanh số iPhone 14 Plus đáng thất vọng

VietTimes – Lần phóng tên lửa New Shepard mang khoang vận tải mới nhất của công ty Blue Origin bị hủy bỏ giữa chừng do lỗi kỹ thuật động cơ đẩy. Khoang vận tải hạ cánh an toàn, không có thương vong nhân sự.