Mua cửa Eurowindow – Ưu đãi tới 12%, tặng quà mỗi ngày

Trong bối cảnh nhu cầu hoàn thiện và nâng cấp nhà ở tăng mạnh những tháng cuối năm, Eurowindow triển khai chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay – Nhận ngay ưu đãi”, áp dụng tại tất cả các tỉnh/thành trên toàn quốc từ ngày 31/10 đến 15/12/2025.

Chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay - Nhận ngay ưu đãi” áp dụng cho tất cả các khách hàng nhà riêng trên toàn quốc, giúp khách hàng từ Bắc vào Nam đều có cơ hội tiếp cận mức giá hấp dẫn và quà tặng giá trị khi ký hợp đồng mua sản phẩm của Eurowindow.

Chương trình khuyến mãi “Mở cửa hôm nay - Nhận ngay ưu đãi” diễn ra từ nay đến ngày 15/12

Đại diện Eurowindow cho biết chương trình “Mở cửa hôm nay - Nhận ngay ưu đãi” nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn cao điểm xây dựng và hoàn thiện nhà ở. Theo đó, tất cả khách hàng ký hợp đồng mua và lắp đặt sản phẩm Eurowindow trong thời gian khuyến mãi sẽ được giảm ngay 10% giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (trước VAT). Đặc biệt, khách hàng thanh toán 100% trong vòng 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng sẽ được ưu đãi thêm 2%, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 12% được đánh giá là một trong những chính sách hấp dẫn trên thị trường cửa và giải pháp vật liệu xây dựng hiện nay, giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí hoàn thiện tổ ấm.

Bên cạnh đó, Eurowindow còn triển khai loạt quà tặng theo cấp giá trị hợp đồng, tạo nên sức hút lớn trong những ngày diễn ra chương trình. Các hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được tặng điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB. Các hợp đồng từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng nhận máy lọc không khí LG; từ 300 đến 500 triệu đồng nhận rô-bốt lau kính Tahawa (Nhật Bản); từ 100 đến 300 triệu đồng nhận đế sạc không dây in logo Eurowindow. Những hợp đồng dưới 100 triệu đồng nhận ngay quà tặng áo mưa hoặc dù Eurowindow. Hệ thống quà tặng công nghệ giúp khách hàng ở mọi phân khúc đều có thể hưởng lợi, đồng thời tăng thêm sự hào hứng khi lựa chọn sản phẩm.

Tại nhiều địa phương, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực. Ghi nhận tại showroom Eurowindow ở Hải Phòng cho thấy lượng khách đến tư vấn tăng rõ rệt chỉ sau ít ngày triển khai. Anh Nguyễn Trung Đ, một khách hàng đang hoàn thiện nhà, cho biết gia đình vốn đã cân nhắc sử dụng cửa nhôm cao cấp để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ, nhưng khi nghe tin Eurowindow giảm đến 12% thì quyết định chốt hợp đồng sớm để kịp thi công trước Tết. “Tôi đánh giá mức ưu đãi năm nay rất hấp dẫn, bởi tổng giá trị hợp đồng cửa thường khá lớn nên việc tiết kiệm được 12% là khoản lợi nhuận đáng kể cho gia đình tôi” - Anh Đ chia sẻ.

Sản phẩm của Eurowindow được hàng nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng vượt trội, thẩm mỹ cao.

Tại Đà Nẵng, chị Lê Minh An – chủ một căn nhà phố gần biển – chia sẻ lý do quyết định nâng cấp toàn bộ hệ thống cửa sau nhiều năm sử dụng. Theo chị, khu vực ven biển có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên cửa phải đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và cách âm, cách nhiệt tốt. Eurowindow vốn đã là thương hiệu được chị biết đến từ lâu, nhưng ưu đãi hiện tại khiến quyết định của chị trở nên nhanh chóng hơn. “Việc ưu đãi lớn, lại có quà tặng kèm càng tạo động lực để mình nâng cấp toàn bộ thay vì làm từng phần”, chị nói.

Sức lan tỏa của chương trình khuyến mãi còn cho thấy sự uy tín của thương hiệu Eurowindow – đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cửa và giải pháp vật liệu xây dựng. Các sản phẩm cửa nhôm, cửa gỗ, cửa uPVC, cửa gỗ chống cháy, vách kính, cửa thông minh,... của Eurowindow được đánh giá cao nhờ độ bền vượt trội, khả năng cách âm – cách nhiệt tốt, thiết kế hiện đại và quy trình thi công chuyên nghiệp. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia, tòa nhà văn phòng, khu đô thị và hàng triệu gia đình trên cả nước đã lựa chọn Eurowindow trong suốt nhiều năm qua, tạo nên uy tín vững chắc cho thương hiệu.

Trong bối cảnh chi phí vật liệu có xu hướng tăng, chương trình “Mở cửa hôm nay – Nhận ngay ưu đãi” trở thành cơ hội vàng để các gia đình tối ưu chi phí hoàn thiện nhà trước thềm năm mới. Đại diện Eurowindow khuyến nghị khách hàng nên chủ động sắp xếp thời gian đến các showroom hoặc liên hệ cho Eurowindow để được tư vấn, báo giá và khảo sát sớm, nhằm đảm bảo tiến độ thi công trước Tết Nguyên đán.

Kéo dài đến hết ngày 15/12/2025, chương trình được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo người dân tại nhiều tỉnh thành. Với mức ưu đãi lớn, quà tặng giá trị, Eurowindow đặt mục tiêu mang lại lợi ích thiết thực, đồng hành cùng hàng nghìn gia đình Việt trong hành trình kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững và thẩm mỹ.

Thông tin chi tiết sản phẩm và ưu đãi, quý khách hàng quan tâm vui lòng truy cập:

Website: www.eurowindow.biz>hoặc liên hệ:

- Hotline miền Bắc: 0909.888.000

- Hotline miền Trung: 0906.000.111

- Hotline miền Nam: 0903.11.8888