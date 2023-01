Microsoft sẽ sớm bổ sung ChatGPT vào dịch vụ đám mây Azure

Doanh nghiệp phần mềm khổng lồ đã đưa ra thông báo cung cấp rộng rãi Dịch vụ Azure OpenAI, hiện đang khả dụng với một nhóm khách hàng hạn chế kể từ khi ra mắt năm 2021.

Microsoft trong một bài viết đăng trên blog cho biết, dịch vụ Azure OpenAI cung cấp cho khách hàng đám mây của Microsoft quyền truy cập vào nhiều công cụ OpenAI khác nhau như hệ thống ngôn ngữ GPT-3.5 mà trên nền tảng này, OpenAI đã phát triển công cụ đang lan truyền mạnh mẽ ChatGPT, mô hình Dall-E tạo hình ảnh từ lời nhắc văn bản,. Dịch vụ này cho phép khách hàng của Azure sử dụng các sản phẩm OpenAI trong các ứng dụng phần mềm chạy trên đám mây của công ty.

Microsoft đang thảo luận để đầu tư tới 10 tỷ USD vào OpenAI, theo những nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của doanh nghiệp cho biết vào tuần trước. Theo đề xuất này, doanh nghiệp sản xuất phần mềm, có trụ sở tại Redmond, Washington sẽ đầu tư thành từng giai đoạn trong nhiều năm, điều khoản cuối cùng có thể thay đổi.

Trang Semafor tuần trước thông báo, khoản đầu tư tiềm năng có thể định giá OpenAI ở mức khoảng 29 tỷ USD. Đại diện của Microsoft và OpenAI từ chối thông báo chi tiết hoặc bình luận về các cuộc đàm phán hai bên.

Microsoft đã trở thành đối tác của OpenAI trên nền tảng khoản đầu tư 1 tỷ USD vào năm 2019, đang tìm cách đạt được lợi thế công nghệ bằng giải pháp ứng dụng các hệ thống AI tiên tiến và phổ biến nhất, thúc đẩy những sản phẩm của doanh nghiệp cạnh tranh với Google , Amazon.com của Alphabet Inc. Inc. và Meta Platforms Inc.

ChatGPT đã tỏa sáng trên Internet kể từ khi ra mắt cuối tháng 11/2022, thu hút đến 1 triệu người dùng đầu tiên sau chưa đầy một tuần. Khả năng bắt chước cuộc trò chuyện của con người làm dấy lên những suy đoán về tiềm năng thay thế các nhà văn chuyên nghiệp và thậm chí đe dọa hoạt động kinh doanh tìm kiếm cốt lõi của Google. Tổ chức hậu thuẫn cho OpenAI, do Elon Musk và nhà đầu tư Sam Altman ở Thung lũng Silicon đồng sáng lập, kiếm tiền bằng cách tính phí các nhà sáng tạo để cho phép sử dụng công nghệ này.

Công nghệ mới xuất hiện vào cuối năm 2022 với những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực AI. Dall-E của công ty OpenAI, tiếp nhận những lời nhắc bằng văn bản để tổng hợp nghệ thuật và những hình ảnh khác gây nên một cuộc tranh luận rộng rãi về việc áp dụng AI vào những ngành công nghiệp sáng tạo. OpenAI hiện đang làm việc trên mô hình AI GPT-4 tiếp theo trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Tuy nhiên, mối lo ngại về độ chính xác của ChatGPT, vấn đề mà chính nhà đầu tư Altman đã nói là không đủ độ tin cậy đã khiến cộng đồng người dùng phải thận trọng về việc sử dụng chatbot trước khi có những đánh giá và kết luận của các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền, sự lo ngại này khiến các trường học ở thành phố New York cấm học sinh truy cập ChatGPT.

Microsoft hiện đang sử dụng Codex của OpenAI để thêm tính năng tự động hóa vào công cụ lập trình Copilot của dịch vụ GitHub và cũng thêm tính năng đó vào Azure cùng với các công cụ OpenAI khác. Công ty có dự kiến áp dụng nhiều công nghệ OpenAI hơn nữa trong công cụ tìm kiếm Bing, các ứng dụng văn phòng năng suất Office, chương trình trò chuyện nhóm (Teams chat) và các phần mềm bảo mật.

Theo Indian Express