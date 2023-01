Nhập khẩu chip Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2022

Nhập khẩu mạch tích hợp (IC) của Trung Quốc, một thuật ngữ khác của chip, đã giảm 15,3% về khối lượng năm 2022 so với 2021, một sự đảo ngược từ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm trước đó do tác động mạnh mẽ của gián đoạn chuỗi cung ứng từ chính sách zero-Covid của quốc gia này và những hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Trung Quốc đã nhập khẩu 538,4 tỉ đơn vị IC vào năm 2022, giảm 15,3% so với năm 2021, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố ngày 13/1. Về giá trị, nhập khẩu IC của Trung Quốc đạt 415,6 tỉ USD, giảm 3,9% so với năm 2021, cho thấy Trung Quốc đang chịu đơn giá nhập khẩu với giá trị cao hơn.

Nhập khẩu chip của Trung Quốc tăng 16,9% trong năm 2021 và tăng 22,1% trong năm 2020.

Hiện nay, IC vẫn là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Khoản thanh toán của Trung Quốc cho các lô hàng IC nhập khẩu tương đương với việc nhập khẩu dầu thô và quặng sắt cộng lại trong năm 2022, theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong nỗ lực thúc đẩy sản lượng trong nước nhằm thay thế một số hàng hóa công nghệ cao nhập khẩu nhất định.

Nhập khẩu chip của Trung Quốc bắt đầu giảm từ đầu năm 2022, những số liệu thống kế trong tháng 1 và tháng 2 đánh dấu năm đầu tiên suy giảm so với cùng kỳ năm ngoái kể từ đầu năm 2020. Trong tháng 11, khối lượng chip nhập khẩu giảm xuống 25,3%, chỉ còn 40,5 tỉ chiếc.

Sự sụt giảm diễn ra vào thời điểm Mỹ tăng cường thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 10/2022 đã cập nhật hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đánh vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, bổ sung những yêu cầu cấp phép mới đối với nhân sự và thiết bị hỗ trợ sản xuất chip tiên tiến ở Trung Quốc.

Chịu ảnh hưởng nặng nề từ những hạn chế của Mỹ, khối lượng xuất khẩu chip của Trung Quốc trong năm 2022 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022 xuống còn 273,3 tỉ USD. Nhưng giá trị xuất khẩu tăng nhẹ 0,3% trong cùng kỳ năm 2022, đạt 153,9 tỉ USD, khiến quốc gia này thâm hụt 261,7 tỉ USD trong lĩnh vực thương mại chip.

Xuất khẩu tổng thể của Trung Quốc tăng 7% vào năm 2022, nhập khẩu tăng 1,1%, thặng dư thương mại cả năm là 877,6 tỉ USD, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc.

Sản lượng IC nội địa của Trung Quốc trong tháng 11 cũng giảm 15,2% so với năm 2021, theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia. Trong khi sản lượng IC trong tháng 11 giảm xuống còn 26 tỷ chiếc, đánh dấu mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng qua.

Cơ quan thống kê Trung Quốc dự kiến sẽ công bố số liệu sản lượng IC cho tháng 12 vào tuần tới.

Theo South China Morning Post