“Lá chắn” an toàn cho tàu thủy toàn cầu mang tên Byucksan Insu

Tầm quan trọng chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong bối cảnh ngành đóng tàu toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt, vai trò của các doanh nghiệp cung cấp vật tư chuyên dụng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hàn Quốc, với vị thế là quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực đóng tàu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tàu container cỡ lớn và tàu thân thiện với môi trường, sở hữu một hệ sinh thái các doanh nghiệp phụ trợ chuyên biệt.

Trong số đó, Byucksan Insulation (Công ty Cổ phần Byucksan Insu) nổi lên như doanh nghiệp hàng đầu trong thiết kế và sản xuất vật liệu cách nhiệt không cháy cho tàu thủy, đóng vai trò như một “hậu phương” vững chắc, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho mỗi con tàu.

Công nhân Công ty Cổ phần Byucksan Insu kiểm tra chất lượng sản phẩm cách nhiệt và quá trình cắt, gia công vật liệu.

Hành trình gần 25 năm kiến tạo giá trị và tầm nhìn chiến lược

Được thành lập vào năm 2000, Byucksan Insu đã xây dựng một hành trình phát triển bền vững, trở thành đối tác tin cậy của những tên tuổi lớn trong ngành đóng tàu Hàn Quốc như Samsung Heavy Industries và Hanwha Ocean. Công ty không chỉ cung cấp vật liệu thô mà còn đảm nhận vai trò thiết kế và gia công, mang đến những giải pháp cách nhiệt toàn diện.

Dù vật liệu cách nhiệt thường không lộ ra ngoài, tầm quan trọng của chúng lại không hề nhỏ, trực tiếp bảo vệ tính mạng con người và tài sản trên biển bằng cách ngăn chặn sự lây lan của lửa và khói độc.

Ông Lee Won Ki, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Byucksan Insu

Ông Lee Won Ki, Giám đốc kinh doanh của Byucksan Insu, đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Công ty chúng tôi có tên là Công ty Cổ phần Byucksan Insu. Chúng tôi chuyên thiết kế kỹ thuật và sản xuất vật liệu cách nhiệt không cháy dùng cho tàu thủy. Nói một cách dễ hiểu, chúng tôi thiết kế và gia công vật liệu cách nhiệt – một yếu tố không thể thiếu để đảm bảo không gian bên trong những con tàu khổng lồ trở nên an toàn và dễ chịu – và cung cấp cho các nhà máy đóng tàu. Nguyên liệu thô mà chúng tôi sử dụng là vật liệu cách nhiệt thân thiện với môi trường, được sản xuất tại Hàn Quốc và Vương quốc Anh."

Byucksan Insu tự hào về triết lý kinh doanh tập trung vào sự đổi mới công nghệ và cam kết chất lượng. Đây là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi tại Hàn Quốc chuyên sâu vào mảng này. Tầm nhìn của công ty là trở thành nhà cung cấp giải pháp cách nhiệt hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực hàng hải mà còn trong các ngành công nghiệp khác trên đất liền, tận dụng kinh nghiệm tích lũy để mở rộng sang các thị trường mới, đặc biệt là Đông Nam Á.

Đặc tính khác biệt của vật liệu cách nhiệt hàng hải

Không giống như vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng thông thường, vật liệu cách nhiệt cho tàu thủy phải đáp ứng những chức năng phức tạp hơn rất nhiều. Theo quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), vật liệu trên tàu tuyệt đối không được bắt lửa, một tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với vật liệu "khó cháy" đôi khi được sử dụng trong xây dựng. Vật liệu phải chịu được nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian nhất định để cho phép thủy thủ đoàn có đủ thời gian phản ứng.

Ngoài ra, sản phẩm của Byucksan còn phải đảm bảo các chức năng khác như hấp thụ và cách âm, giảm tiếng ồn từ động cơ và sóng biển, tạo môi trường làm việc và sinh hoạt dễ chịu cho thủy thủ đoàn.

Byucksan Insu hiện cung cấp các sản phẩm tiêu biểu thuộc ba nhóm chính, tất cả đều được sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường và được kiểm định nghiêm ngặt:

Cấu trúc chịu lửa cấp A : Có khả năng chống cháy trong 60 phút. Sản phẩm này thường được sử dụng cho các vách ngăn buồng máy hoặc các khu vực quan trọng.

: Có khả năng chống cháy trong 60 phút. Sản phẩm này thường được sử dụng cho các vách ngăn buồng máy hoặc các khu vực quan trọng. Cấu trúc chịu lửa cấp H : Chịu được hỏa hoạn lên đến 120 phút trong các tình huống cực đoan, thường được dùng cho những khu vực cần bảo vệ tối đa như kho chứa nhiên liệu.

: Chịu được hỏa hoạn lên đến 120 phút trong các tình huống cực đoan, thường được dùng cho những khu vực cần bảo vệ tối đa như kho chứa nhiên liệu. Gia công lõi cách nhiệt không cháy: Dùng cho các thiết bị hàng hải quan trọng, đảm bảo tính năng hoạt động ngay cả khi xảy ra sự cố.

Byucksan Insu còn là đại lý phân phối sản phẩm của Morgan (Vương quốc Anh), một thương hiệu uy tín toàn cầu. Việc hợp tác này cho thấy tầm nhìn chiến lược của công ty trong việc tận dụng nguồn lực quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dịch vụ "một cửa" và mạng lưới sản xuất rộng khắp

Điểm mạnh nổi bật nhất của công ty là "dịch vụ một cửa" (One-Stop Service), một mô hình kinh doanh mang lại lợi ích lớn cho các khách hàng. Thay vì phải tìm kiếm nhiều nhà cung cấp cho từng hạng mục, khách hàng của Byucksan có thể hoàn tất toàn bộ phần cách nhiệt chỉ thông qua một đối tác duy nhất. Byucksan Insu không chỉ cung cấp vật liệu thô mà còn thực hiện gia công, cắt và lắp ráp các cấu trúc phức tạp để chúng có thể lắp đặt ngay, giúp tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Công ty vận hành ba nhà máy và kho hàng tại các khu vực chiến lược của ngành đóng tàu Hàn Quốc là Busan và Gimhae. Vị trí này cho phép Byucksan duy trì năng lực cung ứng nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng linh hoạt các đơn hàng quy mô lớn cùng lúc. Điều này minh chứng cho năng lực sản xuất vượt trội và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kho hàng của Byucksan Insulation, thể hiện quy mô sản xuất và năng lực cung ứng.