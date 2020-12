Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2020 đang bàn vấn đề gì?

Bàn việc tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới

Ngày 7/12, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp thứ 16 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đặc biệt, tại kỳ họp, các đại biểu sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020, Đà Nẵng đã phải đối diện với những hậu quả nặng nề của dịch COVID-19 và thiên tai bão lụt gây ra.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, năm 2020 là năm đầu tiên Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,77%, thu ngân sách chỉ đạt 70%. Bên cạnh đó, một số chủ trương lớn chưa được triển khai hiệu quả, việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, giải ngân đầu tư công dù đã rất nỗ lực nhưng con số đến thời điểm này còn khá khiêm tốn so với kế hoạch…

Trước những thách thức trên, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến cụ thể và thiết thực về đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021.

“Các đại biểu cần phân tích, đánh giá và làm rõ các nguyên nhân hạn chế năm 2020, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phục hồi nhanh chóng kinh tế - xã hội trong những năm tới" - ông Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Nho Trung, bên cạnh bàn phương hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn mới, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nhân sự HĐND và UBND TP nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng tại kỳ họp, năm 2020, tình hình kinh tế Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 và thiên tai. GRDP năm 2020 của Đà Nẵng giảm 9,26% so với năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước ước đạt 70% dự toán đề ra (đạt 21.742 tỷ đồng, giảm 29,7% so với dự toán HĐND TP giao).

Tính đến cuối năm 2020, Đà Nẵng có 8/11 chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch đề ra, trong đó có các chỉ tiêu chính như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng vốn đầu tư phát triển.

Ba kịch bản kinh tế cho Đà Nẵng trong năm 2021

Trước những khó khăn đó, UBND TP Đà Nẵng đưa ra 3 kịch bản phát triển kinh tế trong năm 2021, trong đó kịch bản có mức tăng trưởng GRDP cao nhất đạt 8,5-9% so với năm 2010.

Cụ thể, theo kịch bản 1, Đà Nẵng kỳ vọng kinh tế TP phục hồi nhanh, tốc độ tăng GRDP năm 2021 (giá so sánh 2010) đạt 8,5-9%, phấn đấu tổng giá trị tăng thêm của các khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tương đương với kết quả năm 2019.

Theo kịch bản này, tốc độ tăng của dịch vụ, công nghiệp và xây dựng,nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lần lượt là 7-8%, 8-9%, 3-4%, trong đó, một số ngành sẽ phải tăng mạnh ở mức trên 20%. Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8-9%, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 7,5-8 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng 4,5-5 triệu lượt,doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng trên 150% so với năm 2020…

Đối với kịch bản kinh tế thứ 2, diễn biến kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021 phục hồi chậm, và bắt đầu tăng tốc từ quý III/2021. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 (giá so sánh 2010) đạt trên khoảng 5-6%. Tốc độ tăng của dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lần lượt là 4-5%, 7-8%, 3-4%, trong đó, một số ngành sẽ phải tăng mạnh ở mức khoảng 10%.

Theo kịch bản này, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7-8%, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng 4 triệu lượt; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng trên 70% so với năm 2020…

Kịch bản cuối cùng là tình huống năm 2021, kinh tế Đà Nẵng vẫn phục hồi chậm, chỉ có thể tăng tốc từ quý IV/2021. Tốc độ tăng GRDP năm 2021 (giá so sánh 2010) đạt khoảng 3-3,5%, tổng giá trị tăng thêm. Hiện tốc độ tăng của dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản lần lượt là 2-3%, 5-6%, 3-4%, trong đó, hầu hết các ngành đều tăng trưởng ở mức thấp, một số ngành có thể tiếp tục tăng trưởng âm do chưa thể phục hồi và tiếp tục nhận tác động tiêu cực từ COVID-19…

Theo ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, xu hướng chung là các quốc gia đều mong muốn kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên tại nhiều quốc gia, các quyết định đều được xem xét, cân nhắc một cách rất thận trọng vì việc bãi bỏ những biện pháp hạn chế rủi ro quá sớm có thể kéo theo một đợt bùng phát dịch mới. Kịch bản 1 là lý tưởng, song hiện vẫn có 400-500 ngàn người mắc bệnh và 6-7 ngàn người tử vong mỗi ngày nên kịch bản 3 cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

“Vì vậy, kịch bản 2 là lựa chọn phù hợp. Đồng thời khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, TP sẽ phấn đấu để đạt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kịch bản 1” – ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu kinh tế đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP sẽ tập trung triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy về các giải pháp phòng, chống và phục hồi kinh tế sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về phát triển kinh tế, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Nâng cao chất lượng và phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ, nhất là phát triển sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư đáp ứng mục tiêu cơ cấu lại ngành công nghiệp từ các lĩnh vực, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản theo hướng bền vững…

Dự kiến kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 7/12 đến hết ngày 9/12.