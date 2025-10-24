Innovation Startup: Black or Pink? – Khi khởi nghiệp không còn là câu chuyện "màu hồng"

"Blackout Box #6: Innovation Startup: Black or Pink?" là một không gian đối thoại chuyên sâu, mang tính phản biện cao, nơi mọi người sẵn sàng "Nói thẳng – Nói thật" về những góc khuất và hạn chế mà giới Startup đang che giấu.

Lần đầu tiên, góc khuất của giới Startup được phơi bày bởi "Diễn giả SX 06"

Thị trường khởi nghiệp (Startup) Việt Nam chưa bao giờ ngừng sôi động, nhưng đằng sau ánh hào quang của những vòng gọi vốn hàng triệu đô và các bài báo ca ngợi "kỳ lân" là những câu chuyện về sự thất bại, áp lực tột cùng và những quyết định "sinh tồn" không thể kể tên. Nếu bạn đã quá quen với những Workshop tô vẽ cơ hội, đã đến lúc đối diện với "Blackout Box #6: Innovation Startup: Black or Pink?".

Đây không chỉ là một buổi Workshop thông thường, mà là một không gian đối thoại chuyên sâu, mang tính phản biện cao, nơi mọi người sẵn sàng "Nói thẳng – Nói thật" về những góc khuất và hạn chế mà giới Startup đang che giấu.

Góc nhìn "Black" - Sự thật trần trụi về Khởi nghiệp Sáng tạo

Chúng ta đã nghe nhiều về "Cơ hội", "Tiềm năng", và "Thị trường tỉ đô". Nhưng còn "Thách thức", "Rủi ro" và "Thực tế bào mòn" thì sao?

"Blackout Box #6" được xây dựng trên một triết lý cốt lõi: Startup không phải lúc nào cũng là màu hồng. Chương trình sẽ tập trung mổ xẻ những vấn đề mang tính sống còn mà các nhà sáng lập và lãnh đạo đang phải đối mặt:

- Tính bền vững (Sustainability) và mô hình tăng trưởng "đốt tiền": Liệu việc ưu tiên tăng trưởng bằng mọi giá có đang hủy hoại giá trị cốt lõi của doanh nghiệp?

- Vòng lặp gọi vốn và áp lực từ nhà đầu tư (Venture Capital): Góc khuất của các thỏa thuận, những điều khoản khắc nghiệt và cái giá phải trả cho "tự do tài chính".

- Thất bại và Văn hóa "Sợ sai": Phân tích các Case Study thực tế về những quyết định sai lầm, sự thật về tỷ lệ thất bại và cách người lãnh đạo "sống sót" qua khủng hoảng.

- Thách thức của Đổi mới Sáng tạo (Innovation) trong bối cảnh thị trường bão hòa: Liệu những ý tưởng "đột phá" có thực sự mang lại lợi thế cạnh tranh khi nguồn lực hạn chế?

"Diễn giả SX 06" - Giọng nói của người trong cuộc

Giữ nguyên format đặc trưng “Hidden Speaker”, chương trình mở ra không gian cho những người trong cuộc được lên tiếng về những câu chuyện chưa từng kể, những bài học đắt giá, và cả những “vết sẹo” mà thị trường để lại. Ở đó, không có ánh đèn sân khấu, chỉ có sự thẳng thắn và chân thành.

Và hãy chờ đợi — toàn bộ dàn diễn giả của chuỗi Blackout Box sẽ chính thức lộ diện trong sự kiện đặc biệt vào tháng 12 năm 2025. Khi màn đen được vén lên, ánh sáng sẽ soi rọi vào những điều từng bị che giấu — để bạn được nhìn thấy những gương mặt thật, những câu chuyện thật, và những sự thật đã định hình cả một thế giới lãnh đạo và tri thức.

Phiên bản SX 06 – “Innovation Startup: Black or Pink?” được thiết kế dành riêng cho cộng đồng sáng lập và đội ngũ điều hành startup, những người đang loay hoay giữa thực tế khắc nghiệt và màu hồng của khát vọng đổi mới.

Sự kiện đặc biệt phù hợp với:

- Nhà sáng lập startup đang tìm cách cân bằng giữa tầm nhìn sáng tạo và mô hình kinh doanh khả thi.

- CEO hoặc COO muốn hiểu rõ hơn về cách duy trì đổi mới trong giới hạn nguồn lực thực tế.

- Nhà đầu tư và cố vấn khởi nghiệp muốn lắng nghe góc nhìn thật từ những người trong cuộc – không tô hồng, không che giấu.

Dù bạn đang ở “mảng tối” của những lần thất bại, hay vẫn tin vào “sắc hồng” của khởi nghiệp, đây là không gian để dừng lại, soi chiếu và tái tạo niềm tin vào hành trình đổi mới – một cách chân thật và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Host chương trình & Thông tin chi tiết

Người dẫn dắt sự kiện – Lê Trung Thắng, CEO & Founder của Viet Nam DX Group – là người dày dặn kinh nghiệm đồng hành cùng các doanh nghiệp SME Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số. Anh không chỉ mang đến kiến thức chuyên sâu, mà còn dám nói lên những sự thật đau lòng về các sai lầm mà doanh nghiệp thường mắc phải.

Thông tin chi tiết Chương trình:

- Thời gian: 19h00 - Thứ Tư - 29.10.2025

- Hình thức: Gặp gỡ Diễn giả qua Livestream trên fanpage DX For SMEs - Cộng đồng Chuyển đổi số SMEs Việt Nam.

Đây là cơ hội để bạn không chỉ cập nhật kiến thức, xu hướng mới, mà còn học hỏi từ các Case study thực tế và tiếp cận những tài liệu, công cụ hữu ích được chia sẻ từ người trong cuộc.

Đừng nghe những lời hứa "màu hồng" vô căn cứ nữa. Hãy đến và đối diện với sự thật "màu đen" để xây dựng một tương lai "màu hồng" bền vững cho chính doanh nghiệp của bạn.