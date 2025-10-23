Hòa Phát ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Ngày 21/10, Tập đoàn Hòa Phát đã ủng hộ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát (thứ 8 từ trái qua) nhận chứng nhận ủng hộ công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ trên thế giới, diện tích ô nhiễm khoảng 5,6 triệu ha (chiếm hơn 17,7% diện tích cả nước).

Theo tính toán sơ bộ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Việt Nam cần hơn 200.000 tỷ đồng để khắc phục, làm sạch các khu vực bị ô nhiễm bom mìn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước là nghĩa cử cao đẹp, góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiệt thòi cho các nạn nhân bom mìn và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Sáu tháng đầu năm 2025, Hòa Phát ghi nhận hơn 74 nghìn tỷ đồng doanh thu và hơn 7.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ. Tập đoàn đã nộp 7.100 tỷ đồng vào ngân sách 20 tỉnh, thành trên cả nước.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng hơn 300 máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi…