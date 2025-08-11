“Hòa mạng” đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, Móng Cái thành hub du lịch quốc tế

Nhờ liên thông với hệ thống đường sắt cao tốc dài 42.000km của Trung Quốc và phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, Móng Cái đang vươn mình trở thành điểm trung chuyển hàng đầu khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Đây là nền tảng cho sự bùng nổ về du khách, đặc biệt là tầng lớp trung lưu Trung Quốc, mang đến vô số cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tư tại đô thị biên mậu này.

Hạ tầng tạo đột phá cho du lịch Móng Cái

6 tháng đầu năm 2025, Móng Cái chứng kiến sự tăng trưởng đột phá số lượt người xuất nhập cảnh với 3,38 triệu lượt du khách ghé thăm. Riêng tại cửa khẩu Bắc Luân II, lượng du khách đạt 193.000 lượt, tăng tới 88,5% so với cùng kỳ năm trước.

Yếu tố góp phần tạo nên những con số ấn tượng trên chính là hạ tầng giao thông. Lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc - tiếp giáp Móng Cái, được kết nối vào hệ thống đường sắt cao tốc dài 42.000km, thông qua tuyến Phòng Thành Cảng - Đông Hưng.

Không chỉ vậy, thành phố Đông Hưng còn có những tuyến tàu cao tốc thẳng tới Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, qua đó vươn tới Thành Đô, Tây An, Thâm Quyến, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh… Điều này biến Móng Cái - Đông Hưng trở thành cặp cửa khẩu đầu tiên liên thông với những tỉnh thành lớn và giàu có của quốc gia tỷ dân.

Với giá vé phải chăng, chỉ từ 875.000 đồng cho vé hạng Nhất, dòng hành khách khổng lồ từ khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc đã đổ về Đông Hưng, Móng Cái. Từ trung tâm đô thị vùng biên, Móng Cái đang vươn lên trở thành điểm trung chuyển của cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá: “Đường sắt cao tốc sẽ biến Móng Cái trở thành điểm trung chuyển khách du lịch đặc biệt quan trọng trong những năm tới. Hàng triệu khách du lịch Trung Quốc sẽ đi qua Móng Cái, ở lại Móng Cái trước khi đi tiếp về Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM... và thậm chí sang các nước khác trong khu vực ASEAN”.

Kết nối từ cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng và các địa điểm khác của Trung Quốc để du lịch, giao thương trở nên thuận tiện nhờ hệ thống đường sắt cao tốc

Đi cùng cú hích lớn về hạ tầng này, một yếu tố khác khiến Móng Cái bùng nổ du khách là việc Móng Cái - Đông Hưng triển khai mô hình cửa khẩu thông minh. Theo đó, phía Trung Quốc áp dụng mô hình “một cửa - một điểm dừng”, hợp nhất các khâu kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục. Còn tại Việt Nam, chính sách e-visa 90 ngày và ứng dụng sinh trắc học giúp du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng.

Mặt khác, việc thực thi chiến lược “hai quốc gia, một điểm đến” giữa Trung Quốc và Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch xuyên biên giới. Móng Cái lại thừa hưởng hệ thống giao thông ưu việt, gồm đủ hàng không, đường bộ, đường biển, đường sắt, kết nối hiện đại, với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn và cảng tổng hợp Vạn Ninh. Trong tương lai không xa, Móng Cái còn được trợ lực bởi đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái với tốc độ tàu khách lên tới 160km/h.

Móng Cái có thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, đa dạng trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, mua sắm đến vui chơi giải trí, golf và casino… nên càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cơ hội lớn cho đầu tư, kinh doanh tại Móng Cái

Nhờ dòng khách khổng lồ được khai mở bởi những cú hích hạ tầng, Móng Cái đang tràn đầy cơ hội đầu tư, kinh doanh, nhất là tại dự án quy tụ mọi lợi thế như Vinhomes Golden Avenue.

Là khu đô thị hiện đại bậc nhất Móng Cái, Vinhomes Golden Avenue sở hữu vị trí đắc địa. Dự án nằm ngay tâm mạch giao thương, điểm đầu của tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và liền kề với các cửa khẩu Bắc Luân I - II - III. Vị trí chiến lược giúp dự án đón trọn dòng hàng hóa và hành khách từ cả hai phía Việt Nam, Trung Quốc tới an cư, đầu tư, kinh doanh, buôn bán, du lịch.

“Vinhomes Golden Avenue là dự án hiếm hoi ở Móng Cái hội đủ cả tính quốc tế, tính đa dạng và đi trước đón đầu. Dự án là nơi đáng chiêm ngưỡng, đáng sống, đáng đầu tư”, TS. Vũ Đình Ánh nhìn nhận.

Dòng khách khổng lồ mang đến vô số cơ hội kinh doanh tại Vinhomes Golden Avenue

Tại Vinhomes Golden Avenue, nhà đầu tư với số vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng đã có thể sở hữu dòng sản phẩm thấp tầng chủ lực tại Asia Vibe và Zen Harmony. Trong đó, Asia Vibe đã sẵn sàng bàn giao, gồm các căn nhà phố theo phong cách tân cổ điển, thiết kế đa công năng, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu từ ở cho tới kinh doanh.

Lượng khách ngày càng đông đảo, trong đó có bộ phận lớn từ quốc gia tỷ dân, chính là động lực để khai thác mô hình cho thuê cư trú, lưu trú ngắn hạn. Song song với đó, chủ sở hữu có thể triển khai các mô hình bán lẻ như: siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, tiệm cà phê, quán ăn đặc sản, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp… bên cạnh không gian ở riêng tư cho gia đình.

Giữa thời điểm Móng Cái đang vươn mình thành trung tâm du lịch và giao thương hàng đầu khu vực, sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden Avenue chính là đón đầu “mặt tiền quốc tế”, hưởng trọn tiềm năng tăng giá và cơ hội sinh lời hiếm có.