Hàn Quốc bắt 2 nhà nghiên cứu của Samsung vì nghi tiết lộ công nghệ cho Trung Quốc

Vào cuối tuần trước, hai nhà nghiên cứu của Samsung Display đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ sau khi các công tố viên nước này buộc tội họ hoạt động gián điệp, đem lại lợi ích cho Trung Quốc, đồng thời khiến Samsung thiệt hại hàng triệu USD. Danh tính của 2 người này đã không được tiết lộ nhưng các nhà chức trách xác nhận cả hai đều giữ những vị trí cao cấp tại Samsung Display.

Ngoài hai nhà nghiên cứu của Samsung Display, một đối tác bên thứ ba của công ty cũng bị bắt giữ với cáo buộc không bảo vệ các "công nghệ nhạy cảm".

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, “công nghệ nhạy cảm” được đề cập đến ở đây là phương pháp in phun được sử dụng trong sản xuất màn hình OLED. Cụ thể, các công tố viên Hàn Quốc tin rằng hai nhà nghiên cứu đã làm rò rỉ thông số kỹ thuật liên quan đến in phun OLED mà Samsung Display đã thử nghiệm vào nửa cuối năm ngoái.

Công nghệ bị đánh cắp có thể giúp Samsung giảm tới 20% chi phí sản xuất TV OLED

Ảnh: SamMobile

Có rất nhiều lý do giải thích tại sao in phun được coi là tương lại của sản xuất màn hình OLED số lượng lớn trong thời gian tới, nhưng yếu tố số một vẫn là chi phí. Theo ước tính của các nhà phân tích, giá của một chiếc TV 4K 65 inch sẽ rẻ hơn tới 20% khi được sản xuất trên dây chuyền in phun so với quy trình truyền thống vẫn thường sử dụng trước đó được gọi là WOLED.



Về phần mình, Samsung đã đầu tư hơn 10 tỷ won (tương đương 8,5 triệu USD) trong vòng 3 năm qua cho công nghệ in phun OLED mới này. Việc tiên phong trong các công nghệ mới nổi phục vụ cho sản xuất hàng loạt là một trong những cách duy nhất để công ty có thể duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường OLED với các nhà sản xuất Trung Quốc.

Samsung Display dự kiến sẽ triển khai công nghệ in phun trong hoạt động sản xuất màn hình OLED sớm nhất là vào tháng 10/2020. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Samsung sẽ trở thành công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ này. Ngoài Trung Quốc, công nghệ tương tự cũng đang được nghiên cứu ở Nhật Bản và Đài Loan.

Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc bị dính líu đến các cáo buộc trộm cắp công nghệ của Samsung. Cách đây hai năm, Hàn Quốc cũng đã truy tố 11 người về vấn đề làm rò rỉ công nghệ OLED cho các công ty Trung Quốc.

