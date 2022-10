Nghề IT tự do đắt khách thời kinh tế sa sút

Trong quý 3, số lượng tin tuyển dụng dành các nhà phát triển phần mềm trên Freelancer.com, một trang thông tin việc làm tự do trực tuyến, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong số hơn 2.000 kỹ năng công việc được theo dõi trên nền tảng này, theo báo cáo của Freelancer.com.

Nhu cầu đối với các lập trình viên tự do cũng chứng kiến mức tăng lớn thứ hai, 45,5%, tiếp theo là các nhà phát triển back-end, tăng 37,7%. Trong lập trình, back-end đề cập đến tất cả những gì mà người dùng không nhìn thấy trên website hay phần mềm ứng dụng. Back-end của một trang web bao gồm những thứ như máy chủ, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành…

Ngược lại, vào tháng trước, các tin tuyển dụng mới ở Mỹ dành cho nhân viên IT toàn thời gian giảm 12% so với tháng 8, xuống còn khoảng 300.000, theo Hiệp hội ngành công nghệ điện toán (CompTIA), có trụ sở ở bang Illinois.

Ngoài nỗ lực cắt giảm chi phí, các nhà tuyển dụng họ cũng muốn tận dụng một nhóm nhân tài IT làm việc tự do sở hữu các kỹ năng ngách trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI). Những nhân tài này có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ công nghệ cụ thể và ngắn hạn ở các doanh nghiệp.

Balaji Bondili, một lãnh đạo ở hãng kiếm toán Deloitte, nói: “Bạn sẽ muốn tìm kiếm những người có kỹ năng chuyên môn cao mà bạn không muốn thuê dài hạn, nếu bạn không cần họ cho một dự án cụ thể”.

Ông Bondili cho biết hiện nay, Deloitte phụ thuộc nhiều hơn vào các nhân sự IT tự do so với trước và trong khi đại dịch Covid-19. Giống như hầu hết các công ty, Deloitte thuê nhân sự IT tự do có kỹ năng cụ thể bao gồm cả AI và phân tích.

Bondili cho biết những người lao động này thích giải quyết các vấn đề công nghệ tiên tiến và không muốn bị ràng buộc với một người sử dụng lao động duy nhất. Ông cho rằng để duy trì tính cạnh tranh, các công ty cần tiếp cận với những lao động IT tự do có các kỹ năng chuyên biệt.

Tim Herbert, giám đốc nghiên cứu của CompTIA, cho biết ngoài việc bị thu hút bởi những thách thức công nghệ, lao động IT thích giờ làm việc linh hoạt hơn và những cơ hội làm việc từ xa mà họ đã quen trong thời kỳ đại dịch.

“Đại dịch Covid-19 và gần đây là cơn biến động trong nền kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu về tính linh hoạt trong công việc cao hơn cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động. Ngày nay, nhiều nhân viên IT đang lựa chọn công việc tự do như một mô hình làm việc ưa thích”, Herbert nói.

Sebastián Siseles, Phó chủ tịch Freelancer.com, cho rằng công việc tự do cũng cho phép những người tìm việc IT, đặc biệt là những người lao động trẻ tuổi, giảm rủi ro phụ thuộc vào một chủ sử dụng lao động duy nhất nhất. Theo Siseles, nhờ thích nghi với công việc từ xa trong thời kỳ đại dịch, các nhà tuyển dụng đã cởi mởi hơn trong việc thuê lao động tự do.

Ước tính khoảng 60% các nhà quản lý công nghệ cấp cao có kế hoạch tăng số lượng lao động tự do trong bộ phận của họ trong nửa cuối năm, theo Công ty nhân sự toàn cầu Robert Half.

“Chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số, phân tích dữ liệu, nâng cấp hệ thống và mạng. Đó là những lý do thúc đẩy các công ty tăng số lượng lao động tự do ngay bây giờ”, Megan Slabinski, một lãnh đạo của Robert Half nói.

Luke Pardue, nhà kinh tế tại Gusto, công ty cung cấp phần mềm quản lý nhân lực, cho biết khắp toàn ngành công nghệ, nhu cầu sử dụng lao động tự do đã tăng gần 20% kể từ khi Covid-19 ập đến vào đầu năm 2020.

Theo đó, các công ty công nghệ đang xem lao động tự do là một nguồn nhân tài. Những công ty này thấy được lợi ích của việc tiếp cận những lao động có kỹ năng cao, có thể hỗ trợ cho công việc của những nhân viên toàn thời gian trong một dự án hoặc một giai đoạn cụ thể.

Việc thuê những người làm làm tự do thường có chi phí rẻ hơn nhân viên làm việc toàn thời gian vì người sử dụng lao động không bắt buộc phải cung cấp các quyền lợi, chẳng hạn như bảo hiểm y tế hoặc trả thuế quỹ lương, loại thuế mà nhà nước thu để tài trợ cho các chương trình cụ an xã hội, y tế, bồi thường thất nghiệp…

