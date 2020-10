Hai giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số và truyền dẫn độ trễ thấp "Make in Vietnam" được vinh danh

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2020 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức ngày 18/10 với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, có 27 doanh nghiệp công nghệ có các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức lựa chọn vinh danh tại “Hạng mục Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số”.

“Hạng mục Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số” được trao cho các giải pháp tiêu biểu thuộc các lĩnh vực: Mạng xã hội, Ứng dụng di động, dịch vụ thương mại điện tử, Thanh toán điện tử, Giải pháp tiếp thị truyền thông, Giải pháp Chính phủ điện tử và đô thị thông minh, sản phẩm dịch vụ an toàn, an ninh thông tin.

Ở lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin có 4 giải pháp được vinh danh, trong số đó có hai giải pháp do Công ty cổ phần Truyền thông đa phương tiện Thủ Đô (Thudo Multimedia) phát triển đã đạt danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu”.

Đó là giải pháp Bảo vệ bản quyền nội dung số Sigma DRM và Truyền dẫn độ trễ thấp Sigma Low-latency. Cả hai giải pháp này đều do các kỹ sư của Thudo Multimedia nghiên cứu và phát triển, thực sự là các giải pháp công nghệ "Make in Vietnam", do người Việt làm chủ công nghệ. Cả hai giải pháp đều đã được triển khai vào thực tế cho các đối tác trong và ngoài nước đạt hiệu quả cao, có nhiều ưu điểm so với giải pháp mua của các hãng công nghệ toàn cầu, nhưng với chi phí thấp hơn hẳn.

Giải pháp Bảo vệ bản quyền nội dung số duy nhất được vinh danh tại VDA 2020

Sigma DRM được phát triển kết hợp 1 cụm các giải pháp bảo vệ nội dung bao gồm DRM (giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số), HDCP (chống ghi ra cổng HD của thiết bị) và Finger Print Online (giải pháp phát hiện nguồn phát tán nội dung). Cho đến thời điểm hiện tại, đây là giải pháp "Make in Vietnam" duy nhất bảo vệ bản quyền và phát hiện nguồn phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng.

Sigma DRM hiện đang được triển khai cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình Internet (OTT TV) của Việt Nam và một số đối tác nước ngoài. Trong đó, có thể kể đến dịch vụ truyền hình VTVcab On của Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, hiện VTVcab On đã có hơn 6 triệu lượt tải, với lượng người dùng ổn định hơn 400.000 mỗi tháng.

Giải bài toán về độ trễ trong truyền hình

Ngoài ra, Thudo Multimedia còn có giải pháp Truyền dẫn độ trễ thấp Sigma Low-lantency. Theo giới thiệu của Thudo Multimedia, giải pháp này đã giải được bài toán khó về độ trễ cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình OTT TV. Khi độ trễ của các giải pháp hiện nay đều chậm khoảng 15-45 giây so với tín hiệu gốc, gây ra những trải nghiệm không tốt cho người xem, đặc biệt trong các sự kiện thể thao trực tiếp. Đây là vấn đề lớn và đang gặp phải với hầu hết các giải pháp OTT TV trên toàn cầu.

Để giải quyết bài toán về độ trễ yêu cầu phải tối ưu thời gian xử lý tín hiệu nguồn, và để làm được thì cần phải được thực hiện rút ngắn thời gian trên toàn hệ thống từ đài phát, truyền dẫn CDN đến thiết bị thu.

Để giải quyết vấn đề này, Thudo Multimedia đã quyết định tự phát triển giải pháp transcode riêng và các module đặc biệt cho từng loại thiết bị thu như Smart TV, điện thoại. Độ trễ từ 1-3 giây so với tín hiệu gốc (nhanh tương đương với tín hiệu truyền hình số DVB).

So sánh với các giải pháp công nghệ của các nhà phát triển khác có độ trễ vào khoảng 30 giây trung bình, có thể nói giải pháp Sigma Low-latency do Thudo Multimedia phát triển là công nghệ truyền hình Internet tiên tiến, mở ra cơ hội tiềm năng cho các dịch vụ mới như: Truyền hình tương tác thời gian thực, livestream thời gian thực trên mạng xã hội, và các sự kiện truyền hình trực tiếp.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thudo Multimedia: Việc Việt Nam có thể làm chủ được hai giải pháp Sigma DRM và Sigma Low-latency sẽ giúp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng Internet, các đài truyền hình, báo điện tử, truyền thông đa phương tiện không những có thể nhanh chóng xây dựng, làm chủ hệ thống kỹ thuật bằng giải pháp của trong nước, mà hơn nữa sẽ giúp đảm bảo an ninh mạng. Trong điều kiện các dịch vụ trên môi trường Internet ngày càng nhiều, đòi hỏi băng thông ngày càng lớn, nhưng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin còn đang còn mới mẻ.

“Việc các kỹ sư Việt Nam làm chủ được hai công nghệ này giúp chúng ta có thể xây dựng và làm chủ toàn bộ giải pháp truyền hình từ đài phát đến thiết bị thu, đặc biệt là Sigma DRM sẽ giúp cho Việt Nam có thể giải quyết được vấn nạn vi phạm bản quyền trên mạng Internet cho ngành truyền hình, xuất bản điện tử, là nền tảng để các nhà phát triển nội dung bảo vệ được tài sản của mình. Ngoài ra, Sigma DRM còn là giải pháp để bảo mật cho các nội dung riêng như dữ liệu video của các camera an ninh tại nhà dân, các trung tâm điều hành thành phố thông minh…” - ông Nguyễn Ngọc Hân khẳng định.