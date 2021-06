Google Meet nhận được bản cập nhật mới

Google Meet là ứng dụng họp trực tuyến của Google nhằm cạnh tranh trực tếp với các nền tảng như Zoom, Teams,... Ứng dụng này đang nhận được hàng loạt những tính năng mới trong bản cập nhật tập trung vào Workspace. Những thay đổi mới được phát hiện bởi 9to5Google, bao gồm hoạt ảnh giơ tay mới, âm thanh thông báo và các điều chỉnh mới khi có thành viên trong cuộc họp giơ tay.

Mặc dù bản cập nhật là nhỏ, nhưng đối với bất kỳ ai sử dụng Google Meet trong một nhóm lớn hoặc tham gia hội thảo trên web thường xuyên, các chỉnh sửa này rất hữu ích.

Dưới đây là hàng loạt tính năng mới cho bản cập nhật lần này, triển khai chủ yếu cho người dùng Workspace:

Biểu tượng và hình ảnh động được cập nhật và cải tiến trên ô video

Có thể di chuyển các ô người dùng khi họ giơ tay lên để hiển thị rõ hơn trong màn hình cuộc trò chuyện

Thông báo bằng âm thanh cho tất cả người dùng tham gia khi có một thành viên giơ tay

Một thông báo mới sẽ được hiện lên nhằm hiển thị số lượng thành viên giơ tay và người dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó để nhận thêm thông tin như thứ tự và tên những người giơ tay

Tay của người tham gia tự động hạ xuống sau khi họ hoàn thành bài thuyết trình

Theo Google, tính năng mới này sẽ khả dụng cho tất cả các cuộc họp do máy chủ tổ chức với các tài khoản Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Nonprofit và G Suite Business đã được tạo.

Theo The Verge