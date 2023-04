Apple đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan

Các nhà cung cấp, tham gia vào cuộc đàm phán với Apple hiện có những tổ hợp sản xuất các bộ phận và chi tiết tại Thái Lan cho những khách hàng khác, đang thảo luận về khả năng lắp ráp và sản xuất những linh kiện và module cho MacBook. Nikkei dẫn nguồn tin từ 3 nhà cung cấp, đang tham gia đàm phán với Apple.

Bản tin của Nikkei cho biết thêm, Apple hiện đã sản xuất hàng loạt thiết bị Apple Watch tại Thái Lan trong hơn một năm qua.

Apple không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Reuters không thể xác định được 3 nhà cung cấp mà bản tin của Nikkei đã trích dẫn.

Apple và các nhà cung cấp chính của công ty sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng khổng lồ đã chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc, một phần do ảnh hưởng từ những biện pháp cách ly nghiêm ngặt theo chính sách Zero Covid-19, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn tại nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất của Foxconn vào năm 2022. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đang tìm cách tránh bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh do căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong một bản tin ngày 13/4, Bloomberg News cho biết, Apple đã tăng gấp 3 lần sản lượng iPhone tại Ấn Độ, lắp ráp điện thoại thông minh tại quốc gia này đạt trị giá hơn 7 tỉ USD trong năm tài chính 2022. Doanh nghiệp công nghệ khổng lồ Mỹ hiện sản xuất gần 7% số iPhone ở Ấn Độ, tăng từ 1% vào năm 2021.

Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về hoạt động sản xuất tại Ấn Độ.

Tháng 3/2023, Foxconn công bố kế hoạch tăng đầu tư ngoài Trung Quốc. Đồng thời, Pegatron, nhà cung cấp của Apple cũng đang đàm phán để thành lập nhà máy thứ hai ở Ấn Độ trong nỗ lực đa dạng hóa sản xuất ngoài Trung Quốc, theo bản tin của Reuters.

Theo Reuters