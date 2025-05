Giải mã chiến lược thấu hiểu “chất Tôi” - Át chủ bài giúp TPBank chinh phục người trẻ

Nhưng ghi nhớ là một chuyện, hiện thực hóa thành những sản phẩm, dịch vụ chuẩn gu người trẻ lại là chuyện khác.

Như một ví dụ điển hình cho câu chuyện thành công đi từ "keyword" trên, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vươn mình mạnh mẽ và trở thành lựa chọn hàng đầu của Gen Z. Cụ thể, trong khuôn khổ Hạng mục WeYoung - 4TheYoung tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2024, với số lượt bình chọn cao vượt trội, TPBank vinh dự nhận Giải thưởng Z First-Rate: Ứng dụng tài chính - tiêu dùng được giới trẻ yêu thích nhất.

Vừa qua, tính năng ChatPay trên App TPBank được The Asian Banker vinh danh là Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Best Social Banking Initiative in Asia Pacific for 2025).

Trong dòng chảy mạnh mẽ của xu hướng "không tiền mặt" với sự nở rộ của vô vàn ứng dụng tài chính, thấu hiểu sâu sắc "chất Tôi" của người trẻ chính là "chìa khóa" mang lại thành công bứt phá cho TPBank.

Ngân hàng “chill” cho người trẻ “chất”

Đối với những công dân thời đại số, "chất Tôi" là cách họ định nghĩa giá trị bản thân và khẳng định mình giữa thế giới muôn màu. Đó có thể là khát vọng chinh phục đỉnh cao, là sự nghiệp rực rỡ, hay đơn giản là lối sống tự do, không ràng buộc.

Định vị là một ngân hàng dành cho người trẻ, TPBank sớm nhận thức điều này. Sự ra đời của LiveBank 24/7 - biểu tượng ngân hàng "không ngủ" vào năm 2016 chính là điểm chạm đầu tiên của "Bank tím" trên hành trình chinh phục Gen Z.

Từ điểm chạm ấy, TPBank liên tục trao quyền lựa chọn cho người trẻ, khuyến khích họ thể hiện cái tôi cá tính thông qua những tính năng, công nghệ tiên phong trên App TPBank Mobile. Tiêu biểu có thể kể đến như Nickname, Shopname - tính năng đặt tên cho tài khoản cá nhân/doanh nghiệp theo sở thích. Không còn là những dãy số dài dòng, vô nghĩa và nhàm chán, bộ đôi tính năng giúp người dùng tự do "tạo nét" cho tài khoản ngân hàng. Hay như với tính năng MeZone, người dùng có thể dễ dàng tùy biến giao diện App TPBank Mobile, sắp xếp widget thông minh và linh hoạt theo phong cách cá nhân mà không sợ "đụng hàng".

Bên cạnh những tính năng có thể tùy biến để khách hàng sống trọn "chất Tôi", với thế mạnh vượt trội về ứng dụng công nghệ, TPBank còn mang đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo, đồng thời khai mở nhiều xu hướng tài chính số. ChatPay - chuyển tiền y như chat, VoicePay - chuyển tiền bằng giọng nói của chính bạn hay Voice Search - tìm kiếm nhanh các tính năng bằng giọng nói đều là những tính năng cực "chất", nhận được phản hồi tích cực từ người dùng ngay khi được TPBank trình làng.

Chọn TPBank, người trẻ được sống, được tận hưởng một cái tôi trọn vẹn là chính mình. Đồng thời, với "1001" tiện ích được tích hợp trong một app, TPBank cũng là ngân hàng mang đến trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch cho người dùng. Và thông điệp "Banking đậm chất Tôi" không chỉ là slogan của ngân hàng mà còn là tuyên ngôn đầy cá tính, sành điệu của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Bạn đồng hành cùng nhịp sống năng động của giới trẻ

Không dừng lại ở những sản phẩm, dịch vụ giúp Gen Z tô đậm "chất Tôi", TPBank còn đồng hành và kết nối sâu với đời sống tinh thần của họ qua những sự kiện âm nhạc, giải trí sôi động.

TPBank 2in1 Concert quy tự dàn line-up được yêu thích nhất như Sơn Tùng M-TP, Justatee, HIEUTHUHAI, Double2T, Phương Mỹ Chi... đã tạo nên "cơn địa chấn" vào năm 2023. Đến năm 2024, TPBank tiếp tục bùng nổ với Lễ Hội SẮM ĐÃ, mang đến hàng ngàn ưu đãi siêu đỉnh, cùng show âm nhạc cực "slay" với sự tham gia của MIN, Gil Lê, Pháp Kiều, HURRYKNG, Kai Dinh.

Chia sẻ tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2024, bà Nguyễn Như Thuỳ Dương - Giám đốc Truyền thông, Quản lý thương hiệu và Marketing TPBank, khẳng định app TPBank được làm bởi người trẻ, người có tâm hồn trẻ: "Trở thành ứng dụng tài chính được người trẻ yêu thích nhất, đó là kết quả của một chiến lược đồng bộ và nỗ lực không ngừng của đội ngũ TPBank trong việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ, cũng như các chiến dịch truyền thông thu hút. Chúng tôi đã và sẽ luôn giữ DNA trẻ này tồn tại trong từng người TPBank để làm nên những tiện ích đỉnh và hoàn thiện trải nghiệm của App mỗi ngày."

Tại sự kiện, đại diện TPBank cũng hé lộ, trong năm 2025, trải nghiệm số trên TPBank Mobile sẽ được nâng tầm – mượt hơn, nhanh hơn, tiện ích hơn - để giới trẻ có thể "banking" mọi lúc, mọi nơi, theo cách họ muốn!

Theo đó, giao diện của App TPBank được thiết kế theo phong cách Glassmorphism - hiệu ứng kết hợp giữa đổ bóng, độ trong suốt và độ mờ, cho màu sắc hiển thị sinh động hơn, thân thiện hơn. Với sự “thay áo” này, TPBank tiếp tục cho thấy sự thấu hiểu cặn kẽ chất “tôi” của giới trẻ khi tiên phong tạo ra những UI (User Interface) hiện đại, đón đầu xu hướng thiết kế trên thế giới.

Cùng với đó, Chợ tiện ích trên App cũng được nâng cấp với hàng ngàn tiện ích nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu số của các công dân thời đại Số. Bên cạnh các dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản, khách hàng có thể dễ dàng đặt vé máy bay, vé tàu xe, mua sắm hoàn tiền thương mại điện tử… và thanh toán ngay trên App TPBank mà không cần phải chuyển đổi nền tảng.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đầu tư, tối ưu dòng tiền ngày một gia tăng của người dùng trẻ, App TPBank còn ứng dụng công nghệ AI vào phân tích thói quen tiêu dùng và giao dịch của khách hàng, từ đó đề xuất những sản phẩm tài chính hoặc các tính năng phù hợp với từng cá nhân.

Theo đại diện TPBank, đây mới chỉ là những thay đổi bước đầu. Trong thời gian tới, TPBank sẽ tiếp tục phát triển và cải thiện thêm nhiều tính năng trendy để giới trẻ có thể ‘banking’ mọi lúc, mọi nơi, theo cách họ muốn.