Gần 70 sản phẩm an toàn thông tin Make in Vietnam được cung ứng ra thị trường

Đây là thông tin chính thức được đưa ra tại phiên họp Liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam do Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tổ chức ngày 23/10/2020.

Đánh giá về tình hình hoạt động của Liên minh trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục An toàn thông tin - cho biết, trong năm 2020, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng của Việt Nam đã có những phát triển rõ nét. Đa số các loại sản phẩm cần thiết phục vụ bảo đảm an toàn thông tin đều đã có sản phẩm nội địa. Tính đến tháng 10/2020, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam hiện có 68 sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và cung ứng ra thị trường, đáp ứng được khoảng 70% các hạng mục sản phẩm an toàn thông tin quan trọng.

Người đứng đầu Cục An Toàn thông tin cũng cho biết thêm, kế hoạch hoạt động của Liên minh phát triển hệ sinh thái trong thời gian còn lại của năm 2020 sẽ tập trung phát triển các sản phẩm với một số nguyên tắc như phát triển đa dạng, đầy đủ sản phẩm và ưu tiên thúc đẩy phát triển các sản phẩm đã được các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu và nhất là tập trung phát triển sản phẩm có thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa. Đồng thời Liên minh sẽ tập trung phát triển các chủng loại sản phẩm tiềm năng đang phải nhập khẩu từ nước ngoài để dần khẳng định vai trò của các sản phẩm nội địa.

Đặc biệt tại diễn đàn này, ông Nguyễn Thành Phúc khẳng định: Cục An toàn thông tin hướng tới việc tạo hành lang pháp lý hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hướng tới mục tiêu năm 2020 đạt tỷ lệ 90% các dòng sản phẩm an toàn, an ninh mạng quan trọng có sản phẩm nội địa.