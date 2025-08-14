Gần 1.000 khách hàng “săn" 300 căn hộ view biển tại Regal Residence Đồng Hới

Chỉ trong 30 phút, toàn bộ giỏ hàng đợt 1 của Regal Residence Đồng Hới đã được “ráp căn” thành công và chính thức đóng giỏ hàng. Theo ghi nhận tại sự kiện, lượng khách hàng đăng ký vượt gấp ba lần so với nguồn cung.

Lượng cầu vượt gấp 3 lần nguồn cung

Ngày 10/8, tại Hà Nội, sự kiện ra mắt khu căn hộ Regal Residence Đồng Hới với chủ đề “Phồn hoa như Thượng Hải - Thư thái như Miami” do chủ đầu tư Regal Group tổ chức đã ghi nhận sự quan tâm vượt ngoài mong đợi.

Theo đó, bộ sưu tập các căn hộ hạng sang, view trực diện biển, sông cùng pháp lý sở hữu lâu dài đã thu hút gần 1.000 khách hàng, nhà đầu tư đến tham dự trực tiếp. Trong đó ghi nhận số lượng lớn khách hàng đến từ Hà Nội và các tỉnh thành phố biển Việt Nam như Quảng Trị, Nghệ An.

Sức nóng tại sự kiện giới thiệu Khu căn hộ hạng sang Regal Residence Đồng Hới

Ngay tại sự kiện, chỉ trong 30 phút toàn bộ giỏ hàng đã được ráp căn thành công và chính thức “đóng” giỏ hàng trong đợt 1. Theo ghi nhận, số lượng nhu cầu của khách hàng đăng ký đợt này đã vượt gấp ba so nguồn cung đề ra.

Cũng ngay tại sự kiện, chủ đầu tư Regal Group đã đặc biệt chiết khấu thêm 2% dành cho khách hàng thực hiện đăng ký nguyện vọng từ ngày 8/8 đến hết sự kiện. Trước đó, chủ đầu tư cũng đã “mạnh tay” tung chính sách ưu đãi 100 triệu đồng, chiết khấu 3% trên tổng giá trị sản phẩm đối với khách hàng đăng ký sớm. Cùng với đó những chiết khấu cho khách hàng mua sỉ lên đến 2%, phương thức thanh toán đa dạng, hỗ trợ lãi suất, miễn phí phí quản lý vận hành.

Tại sự kiện, chủ đầu tư Regal Group đã ký kết hợp tác với hai ngân hàng VP Bank và MB Bank nhằm mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu quyền lợi cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Vùng miền Bắc của Regal Group, sức hút mạnh mẽ của Regal Residence Đồng Hới là điều đã được dự đoán trước.

"Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hoàn toàn tự tin khi giới thiệu ra thị trường sản phẩm giới hạn và hiếm có này. Dù toàn bộ giỏ hàng đợt này đã hết, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. Hiện tại, chúng tôi đã ngừng nhận đăng ký và sẽ sớm thông báo về giỏ hàng tiếp theo.

Sức hút đến từ sản phẩm: 5 điểm “chạm” đắt giá

Mang trong mình tinh thần “Phồn hoa như Thượng Hải - Thư thái như Miami”, Regal Residence Đồng Hới không dừng lại một nơi an cư, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhịp sống sôi động, hiện đại và không gian an yên, khoáng đạt của một khu đô thị biển. Sức hấp dẫn của dự án được thể hiện qua 5 điểm "chạm" đắt giá, tạo nên giá trị vượt trội và tiềm năng đầu tư bền vững:

Với vị trí trực diện, chạm biển Bảo Ninh, cư dân có thể tận hưởng tầm nhìn 360 độ ra khung cảnh biển hoang sơ, thơ mộng. Từ căn hộ, cư dân cũng chỉ mất 2 phút là có thể chạm chân đến làn nước mát lành của biển cả, tận hưởng gió biển, nắng vàng và những hoạt động thể thao, giải trí biển đa dạng.

Khu vực check-in, ráp căn luôn trong tình trạng chật kín khách hàng háo hức đăng ký ráp căn Regal Residence Đồng Hới.

Tiếp đó, Regal Residence Đồng Hới không đứng độc lập mà nằm trong một quần thể đô thị du lịch biển được quy hoạch đồng bộ. Tại đây, cư dân có cơ hội "chạm" vào quần thể đô thị du lịch biển lớn bậc nhất Việt Nam với hơn 500 tiện ích nội khu và hạ tầng hiện đại.

Tại mỗi căn hộ tại Regal Residence Đồng Hới đều được chăm chút tỉ mỉ để cư dân “chạm” vào sản phẩm hạng sang tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là nơi quy tụ 5 ông lớn quốc tế như Studio8, Lava, B+H, Accor, Turner hội tụ.

Cùng với đó là hệ vật liệu tinh tuyển, nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài như: Đá Marble Travertine (Ý), đá Moca Limestone (Bồ Đồ Nha), kính hộp vượt khố Kibing, cửa nhôm E100, bền màu 35 năm, bảo vệ căn nhà trước mọi điều kiện thời tiết.

Bên cạnh đó, cư dân còn được "chạm" vào chuỗi sự kiện và lễ hội văn hóa - giải trí diễn ra quanh năm. Tiêu biểu như Lễ hội mùa hè, đại nhạc hội Legend Fest, Regal Sunset, Regal Fiesta, Lễ hội chiến thắng (2-9), Lễ hội mùa đông, lễ hội chào năm mới…. Điều này tạo nên một nhịp sống tràn đầy năng lượng, thu hút du khách và gia tăng giá trị thương mại cho bất động sản.

Tín hiệu tích cực của Regal Residence Đồng Hới còn là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự sôi động và tiềm năng của thị trường bất động sản hạng sang tại Đồng Hới, nơi đang dần trở thành một tâm điểm đầu tư mới, điểm đến du lịch hấp dẫn

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, Regal Residence Đồng Hới nổi bật bởi giúp chủ sở hữu “chạm” vào giá trị lâu dài và tiềm năng tăng trưởng. Các căn hộ tại đây được quản lý, vận hành bởi thương hiệu Regal Homes. Đây là thương hiệu được khách nước ngoài yêu thích Top 1 tại Đà Nẵng, vận hành thành công nhiều dự án như Regal Victoria, Regal Oneriver… đạt doanh thu 100-200 triệu/tháng, tỷ suất lợi nhuận cho thuê tương đương 6–8%/năm. Thêm vào đó, nguồn cầu lớn từ du lịch Đồng Hới, khách quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân cũng như tiềm năng tăng giá khi hạ tầng Đồng Hới bứt phá và quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm.

Chính nhờ những "điểm chạm" đắt giá này, Regal Residence Đồng Hới đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất, từ người trẻ tìm kiếm cảm hứng, nhà đầu tư thông thái đến những người mong muốn một chốn an cư lý tưởng.