Foxconn thay thế giám đốc kinh doanh iPhone sau một năm đầy biến động

Foxconn đã bổ nhiệm một giám đốc kinh doanh mới trong bối cảnh hoạt động sản xuất iPhone của công ty gặp khó khăn suốt nhiều tháng qua.

Tân Giám đốc kinh doanh Michael Chiang bắt đầu đảm nhận vai trò mới tại bữa tiệc cuối năm thường niên của Foxconn có trụ sở tại Đài Loan vào ngày 15/1. Ông Chiang thay thế nhà lãnh đạo lâu năm Wang Charng-yang trong vai trò người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone. Theo Bloomberg, ông Wang được cho là đã lùi lại để tập trung hơn vào hội đồng quản trị.

Việc bổ nhiệm ông Chiang được cho là một phần trong nỗ lực của Chủ tịch Young Liu của Foxconn nhằm đưa các giám đốc điều hành trẻ lên các vị trí lãnh đạo cao hơn, nhằm chống lại sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc khác.

Foxconn cũng đang phải đối mặt với các đối thủ mới ở Ấn Độ, trong bối cảnh Apple tìm cách đa dạng hóa hơn nữa chuỗi sản xuất, sau khi gặp phải những khó khăn về nguồn cung và hạn chế sản xuất liên quan đến đại dịch ở Trung Quốc và hứng chịu thiệt hại do thiếu thiết bị để bán.

Ông Chiang là một quản lý lâu năm của Foxconn, người đã giúp công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cao mà Apple yêu cầu, nguồn tin cho biết. Ông gia nhập Foxconn vào năm 1999 và có bằng thạc sĩ về phát triển nguồn nhân lực tại Đại học Claremont ở California, theo một cuộc phỏng vấn của sếp mới tại Foxconn vào tháng 6/2021.

Ông Wang, được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Foxconn vào giữa năm 2022, vẫn giữ chức vụ và chỉ từ bỏ vai trò điều hành sản xuất iPhone. Động thái điều chuyển nhân sự này cũng không liên quan đến sự cố gián đoạn sản lượng do Covid mà Foxconn phải gánh chịu vào năm ngoái, theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên thảo luận các vấn đề nội bộ tập đoàn.

Nhà máy của Foxconn tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc, cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của Apple Inc, đã bị ảnh hưởng nặng nề vào cuối năm ngoái sau khi bùng phát Covid-19 và các biện pháp hạn chế được thực hiện để kiểm soát đại dịch đã khiến hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc.

Tuy nhiên, nhà máy gần như đã hoạt động trở lại với công suất tối đa với các lô hàng tháng 12 đạt khoảng 90% so với kế hoạch ban đầu, theo nguồn tin từ Reuters.

Đầu tháng này, tờ Financial Times đưa tin Apple đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Luxshare Precision Industry Co Ltd của Trung Quốc để sản xuất các mẫu iPhone cao cấp nhằm bù đắp cho sản lượng bị thiếu hụt tại nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn vào năm ngoái.

Theo Reuters, Apple Insider