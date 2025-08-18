EVNFinance bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới: Chuyển giao trách nhiệm để tiếp nối thành công

Ngày 15/8/2025, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance – MCK: EVF) vừa công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị EVNFinance, bổ nhiệm ông Mai Danh Hiền giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc.

Ông Lê Mạnh Linh không phải gương mặt xa lạ với EVNFinance. Trong nhiều năm gắn bó, ông đã đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược, góp phần củng cố nền tảng tài chính và định hướng phát triển bền vững của công ty. Tháng 5/2024, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược, trực tiếp tham mưu triển khai các sáng kiến ESG. Với nền tảng học vấn quốc tế và gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng, ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt EVNFinance bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, hiện đại hóa hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị EVNFinance thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược và phát triển bền vững. Với kinh nghiệm dày dặn về điều hành, quản trị và tài chính số, ông Mai Danh Hiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt EVNFinance trong định hướng phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính số trên nền tảng công nghệ hiện đại. Trong nhiều năm qua, trên cương vị Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, ông Hiền đã lãnh đạo EVNFinance đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó, EVNFinance hoàn toàn chủ động trong việc huy động nguồn vốn. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, EVNFinance đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025 và là năm thứ 5 liên tiếp được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B2.

Cũng trong tháng 8/2025, EVNFinance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển đổi trụ sở chính từ tầng 14, 15, 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội, sang địa chỉ mới tại tầng 6 và 7, tòa nhà Thaispare Caliria, số 11A Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Đồng thời, EVNFinance cũng đang trong giai đoạn chờ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực với tên gọi tắt là EVF, cũng là mã chứng khoán của EVNFinance trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.