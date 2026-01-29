EVF bổ nhiệm Tổng Giám đốc, sẵn sàng cho giai đoạn bứt tốc

Ngày 28/1/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh trở thành Tổng Giám đốc công ty, đồng thời trở thành người đại diện pháp luật thay cho ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT công ty.

EVF chính thức có tân Tổng Giám đốc, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, EVF bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của EVF kể từ ngày 28/01/2026, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Lê Mạnh Linh sinh năm 1984, tốt nghiệp cử nhân kinh tế và quản lý tại Đại học Pierre Mendès France, thạc sĩ luật thương mại quốc tế tại Đại học François Rabelais de Tours (Pháp). Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2020, ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT EVF (tiền thân là EVNFinance) nhiệm kỳ 2018–2023. Tháng 3/2023, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm vào HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Mạnh Linh là Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc EVF. Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Quản trị EVF và văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. Cùng ngày, EVF cũng miễn nhiệm chức danh Người đại diện theo pháp luật đối với ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVF, kể từ ngày 28/01/2026.

Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh diễn ra trong bối cảnh EVF vừa chính thức bước qua cột mốc thay đổi toàn diện và mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển của công ty. Thời gian tới, EVF đang tiếp tục ổn định hoạt động và từng bước hoàn thiện mô hình quản trị - vận hành nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thời gian tới, EVF xác định ưu tiên triển khai các định hướng chiến lược đã được hoạch định, trong đó tập trung nâng cấp nền tảng công nghệ và giao dịch, đẩy mạnh các yếu tố ESG vào hoạt động kinh doanh của công ty, tiếp tục khẳng định là một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

Trong năm 2025, EVF dưới sự dẫn dắt của nguyên Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền và tân Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Kết thúc năm tài chính 2025, lợi nhuận trước thuế của EVF lần đầu vượt mức 1.000 tỷ đồng, vượt xa kỳ vọng và mục tiêu của ĐHĐCĐ. Với những bước đệm vững chắc, đầu năm 2026, EVF đã được xướng danh là “Công ty Tài chính của năm” theo hệ thống giải thưởng của FCHOICE do CafeF tổ chức.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành trong giai đoạn phát triển mới, bảo đảm hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ quy định pháp luật và định hướng chiến lược đã đề ra.