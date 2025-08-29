Du khách thích thú check-in đại kỳ tại Hạ Long ngay trước thềm lễ 2/9

Những ngày cuối tháng 8, Sun World Hạ Long khoác áo đỏ rực rỡ với hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, tiểu cảnh, trở thành điểm đến “gây sốt” cho du khách đến vịnh di sản check-in và cảm nhận không khí lễ hội thiêng liêng của ngày Tết Độc Lập.

Sun World Ha Long ngay một tuần trước Quốc khánh đã ngập tràn sắc đỏ sao vàng trong không khí hân hoan mừng 80 năm ngày Tết Độc lập. Khu vui chơi chính thức bước vào cao điểm đón khách, với hàng loạt điểm check-in đậm chất lễ hội, không gian được trang hoàng theo chủ đề “BELOVED VIETNAM – Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ” cùng loạt show diễn rộn rã kéo dài từ sáng đến chiều.

Du khách đã sớm đến đây để bắt đầu “săn” những khoảnh khắc check-in mang đậm tinh thần dân tộc trước thềm ngày lễ trọng đại. Tâm điểm là bức đại kỳ khổng lồ kết từ hàng ngàn đóa hoa đỏ và vàng, nổi bật như một biểu tượng đầy tự hào.

Các cụm check-in cờ hoa được đặt ở nhiều vị trí đặc biệt như trước cổng trò chơi Phi Long Thần Tốc (Công viên Rồng) hay lối lên nhà ga cáp treo Nữ Hoàng. Đặc biệt, đường cờ đỏ sao vàng hai bên quảng trường Vườn Nhật cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua, nơi nhiều du khách có thể tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời miền di sản.

Trong bộ áo dài truyền thống với họa tiết bản đồ Việt Nam, chị Hương Ly (du khách từ Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Mỗi năm gia đình mình đều chọn một điểm đến ý nghĩa cho dịp Quốc khánh. Năm nay, khi nhìn thấy hình ảnh bức cờ hoa tại Sun World Ha Long, mình đã quyết định đến đây. Không gian đẹp và rất nhiều cảm xúc.”

Một trong những góc check-in “gây sốt” tại Sun World Hạ Long dịp này là “Tạp hoá quốc dân – Thi đua yêu nước”, nơi tái hiện lại khung cảnh Việt Nam xưa qua cách bày trí đơn sơ mà đậm đà bản sắc. Tấm rèm tre, báo giấy, giỏ bim bim, cụm cờ đỏ sao vàng cùng bảng hiệu “Tết Độc Lập” khiến nhiều người lớn tuổi bồi hồi, còn giới trẻ thì rủ nhau chụp hình “retro” khoe outfit áo dài cách tân với bản đồ Tổ quốc nổi bật.

“Những góc chụp hình như thế này rất ý nghĩa và đậm chất Việt. Thật sự bất ngờ trước những sáng tạo của công viên” – bạn Khánh Linh (du khách từ Hải Dương) chia sẻ sau khi check-in tại góc đặc biệt này.

Không chỉ là một không gian tràn ngập cờ hoa, Sun World Ha Long còn “chiêu đãi” du khách bằng chuỗi sự kiện biểu diễn và hoạt động trải nghiệm đa dạng, trải dài từ sáng tới tối tại khắp ba phân khu chính: Đài phun nước Rồng Vàng, Công viên Rồng và Đồi Mặt Trời.

Từ 9h sáng, du khách có thể hoà vào không khí rộn rã của màn Flashmob “Tự hào tiếp bước tương lai”, tiếp nối là các hoạt động gặp gỡ Gia đình Rồng, diễu hành Carnival đầy sắc màu. Khu vực công viên Rồng sẽ được nối tiếp không khí náo nhiệt với loạt minishow Vũ điệu thần tiên (14h30) và Vũ điệu đường phố (15h30), cùng 3 khung giờ giao lưu Gia đình Rồng được tổ chức xen kẽ lúc 10h30, 15h và 16h.

Tại khu Đồi Mặt Trời, nơi giao thoa giữa văn hóa Nhật Bản và vẻ đẹp thiên nhiên Vịnh Hạ Long, các show diễn cũng nối tiếp nhau khuấy động bầu không khí lễ hội: Show Ảo thuật Tự hào diễn ra xuyên suốt 5 khung giờ (10h, 11h, 15h30, 17h, 18h); Diễu hành Halo Odori trong không gian Vườn Nhật diễn ra lúc 16h, ngay trước khi khép lại một ngày sôi động bằng màn trình diễn “Giải cứu Samurai” lúc 16h30.

Không chỉ dừng ở đó, dịp lễ 2/9 năm nay, khu du lịch còn tung ưu đãi “hời” với combo 3 công viên gồm Công viên Rồng, Công viên Nước và Cáp treo Nữ Hoàng – Đồi Mặt Trời, giá chỉ 600.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em, tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng.

Cùng với đó là ưu đãi kép “Đón lễ lớn – Đơn cực lời” với mức giảm thêm 5% cho hóa đơn từ 300.000 đồng và tới 150.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu, áp dụng trên cả website booking.sunworld.vn và ứng dụng Sun Paradise Land.

Lần đầu tiên, Sun World Ha Long ưu đãi lên tới 45% cho hàng loạt công viên cùng chính sách đặc biệt trong dịp Quốc khánh, mang tới cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ rực rỡ, tiết kiệm hơn bao giờ hết.