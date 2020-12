Dù có bị truy tố hay không, bệnh nhân 1342 vẫn nợ đất nước một lời xin lỗi

Sự so sánh nào cũng là khập khiễng

Liên quan đến việc cơ quan Công an TP.HCM khởi tố vụ án điều tra làm lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, dư luận chia thành hai luồng đối lập. Một bên ủng hộ chuyện khởi tố, cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ sai phạm của từng cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan. Một bên lại cho rằng tiếp viên hàng không, BN1342 chỉ là một cá nhân nhỏ bé, hiện đang thuộc vị trí yếm thế, lâm bệnh, được cách ly, điều trị và nếu nhất thiết cần phải khởi tố, thì đầu tiên là hãng Vietnam Airline, sau đó là các cán bộ quản lý khu cách ly, cán bộ chức năng quản lý cách ly trên địa bàn nơi BN1342 cư trú… đều phải bị liên quan.

Đặc biệt là, một số cá nhân đặt lại vấn đề đối với BN17, cho rằng luật pháp có sự thiên vị, nếu đã truy tố BN1342 thì cũng cần đưa BN17 ra toà.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng giai đoạn BN17 mang virus SARS-CoV-2 về nước mà không hề biết mình nhiễm bệnh là thuộc đợt lây nhiễm thứ nhất. Ở thời điểm đầu tháng 3/2020, câu chuyện dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang là một điều gì đó rất đỗi xa vời, mới chỉ ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc, đa phần các quốc gia còn lại đều đang xem nhẹ. Chính phủ Việt Nam thì đã coi việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là công cuộc quan trọng, quyết liệt từ đầu, nhưng với một bộ phận người dân, trong đó có những công dân như BN17, còn chưa ý thức được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh này.

Ở giai đoạn hiện nay, khi câu chuyện lây nhiễm dịch bệnh của BN1342 diễn ra, bối cảnh xã hội đã rất khác so với hồi đầu năm. Cả thế giới đã cùng nhau trải qua nhiều tháng liên tục đối diện với tình trạng khẩn cấp, phong toả, cách ly, điều trị COVID-19 và riêng ở Việt Nam cũng đã có hai đợt bùng phát dịch bệnh.

Sau đợt bùng phát thứ hai, chắc chắn là không còn bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cho phép mình coi thường dịch bệnh nguy hiểm này được nữa. Bởi nếu để dịch bùng phát trở lại, thì hệ thống y tế nào cũng có thể quá tải, và sinh mạng của đồng bào lúc nào cũng là quý giá.

Khởi tố vụ án, chưa công bố có khởi tố bị can hay không

Nếu quan tâm đến tin tức thời sự, ai cũng biết rằng tính đến hôm nay, thế giới đã phải chấp nhận có tới hơn 67.400.000 người nhiễm căn bệnh khủng khiếp này; trong đó đã tử vong hơn 1,5 triệu người.

Hiện nay, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga, Pháp, Ý, Anh… và nhiều quốc gia khác trên thế giới vẫn đang vô cùng đau đầu khắc phục đại dịch, đe doạ nhiều quốc gia phải đối mặt một kỳ Giáng sinh và đón năm mới trong cảnh phong toả, cách ly, quá tải bệnh viện và số tử vong càng lúc càng tăng cao.

Việt Nam, tính đến hôm nay, cũng đã có tới 1.366 bệnh nhân, đa phần trong số đó là BN từ nước ngoài nhập cảnh trở về. Số bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng mạnh nhất là giai đoạn bùng phát lần thứ 2, không xác định được nguồn lây. Ở giai đoạn đó, nhiều tỉnh thành phải chi viện cho khúc ruột miền Trung, và Đà Nẵng đã đi qua dịch bệnh không hề dễ chịu, trong đó bao gồm cả việc phải chấp nhận có nhiều ca tử vong.

Vậy mà, BN1342 trong bối cảnh hiện tại, lại có thể dễ dàng vi phạm hết lần này đến lần khác những quy định của khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý? Và sau đó là quy định cách ly tại nơi cư trú? Trong thời gian cách ly, BN1342 đi gặp BN1325. Cũng trong thời gian cách ly tại nhà, BN1342 trốn ra ngoài đi ăn, đi học ở trường Đại học có hàng ngàn sinh viên cùng gặp gỡ, học tập, nghiên cứu.

Hậu quả là, nỗi lo lắng bất an, sự hoang mang lan ra khắp nơi. Trên toàn TP.HCM, đã có tới trên 160.000 sinh viên nhiều trường phải nghỉ học, hơn 5.000 giáo viên cũng phải nghỉ dạy, nhiều cơ sở trường, lớp phải đẩy mạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn, phòng dịch, nhiều nhà hàng bị đóng cửa, hơn 5.000 người lao động bị cách ly theo các BN1342, 1347, 1348, 1349; trong đó số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung tại TP.HCM là 2.185 người; số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.251 người.

BN1342 là tiếp viên hàng không, một nghề nghiệp đáng mơ ước, chắc chắn đã được tuyển lựa kỹ lưỡng. Đồng thời, BN1342 cũng là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh của Đại học HUTECH, đây cũng là một môi trường đào tạo trí thức mà nhiều người trẻ mong muốn được bước vào.

Vậy vì lý do gì, BN1342 lại có thể tự cho phép mình coi thường tính mạng của bản thân và của hàng triệu đồng bào, nếu như dịch bệnh có cơ hội bùng phát trở lại thì hậu quả sẽ còn đau thương đến mức nào?

Cũng nên nhớ rằng, cơ quan Công an TP.HCM mới chỉ công bố thông tin đã khởi tố vụ án, chưa xác định có khởi tố bị can hay không, nếu khởi tố bị can thì là những bị can nào?

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: “Nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM, cơ quan Công an TP.HCM ngay lập tức xác minh và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có hành vi làm lan truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người khác. Cơ quan Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP.HCM. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Công an TP.HCM đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an TP.HCM chính thức khởi tố, điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác”.

“Việc khởi tố vụ án hình sự này, như đã biết, dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu bùng phát lần thứ 3, trên phạm vi toàn cầu, vô cùng nguy hiểm. Tại Việt Nam, và TP.HCM, Chính phủ cùng các Ban, ngành các cấp đã rất nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Nhưng sự việc xảy ra vừa rồi chứng tỏ chỉ cần chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm trong cách ly phòng, chống dịch thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng” – Đại tá Quang nói.

Còn về việc có khởi tố bị can hay không, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã khẳng định: “Ai là bị can, khi nào khởi tố bị can trong vụ án này thì chúng tôi còn phải làm nhiều bước điều tra, chúng tôi sẽ sớm thông tin. Sau khi có quyết định khởi tố hình sự, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM sẽ có kế hoạch xác minh một cách toàn diện, khách quan, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, có quan có liên quan trong vụ việc”.

Cơ quan điều tra đã trả lời rất rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn cố tình không đọc kỹ, ai cũng thích phán xét, cứ lên diễn đàn là thành quan toà. Cho dù có bị truy tố hay không, thì BN1342 vẫn đang còn nợ đất nước một lời xin lỗi. Xin lưu ý, nếu quá bộ cất lời, hãy là lời xin lỗi chân thành, chứ không phải kiểu “bẻ lái” truyền thông theo cách “Chúng tôi là ai?”.

Cho dù là ai, cũng sẽ phải tuân thủ pháp luật. Và đừng bao giờ đặt câu hỏi cho đất nước, mà hãy tự hỏi lại mình đã làm được gì cho đất nước hay chưa?