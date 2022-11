Doanh thu App Store giảm mạnh, Apple quay cuồng

Tham khảo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường ứng dụng Sensor Tower, nhà phân tích Wamsi Mohan của Morgan Stanley lưu ý, doanh thu App Store trong 3 tháng qua (kết thúc vào ngày 30/10) đã giảm 4% xuống còn 2,4 tỷ USD. Nhà phân tích này cũng chỉ ra, số lượt tải về của người dùng iPhone và iPad đã tăng 2% trong cùng khoảng thời gian.

Phép toán đơn giản cho chúng ta biết rằng nếu Apple thu ít doanh thu hơn từ App Store qua từng năm trong khi số lượt cài đặt tăng lên, thì giá trung bình của mỗi ứng dụng được tải xuống sẽ thấp hơn năm trước. Dữ liệu cũng cho thấy, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ đứng đầu về mảng doanh thu trên App Store (33%) trong khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Tiếp theo là Trung Quốc với 26% doanh thu trên App Store. Hai quốc gia này tạo ra quá nửa doanh thu trong 3 tháng qua.

Mohan cho biết sự sụt giảm 3% trong doanh thu App Store Trung Quốc là do tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc cao hơn đồng nghĩa với việc họ có thu nhập khả dụng ít hơn để chi tiêu cho các ứng dụng.

Bên cạnh App Store, Táo khuyết còn có Apple Music, iCloud Apple News+, Apple Fitness+, Apple Pay, Apple Podcasts, Apple Books, Apple Card, v.v. Đây là một mảng kinh doanh rất quan trọng đối với Apple vì nó là mảng kinh doanh lớn nhất bên ngoài iPhone. Bộ phận Dịch vụ cũng giúp Apple kiếm được doanh thu từ lượng lớn các đơn vị iPhone đang hoạt động. Apple gần đây đã tăng tỷ lệ đăng ký cho các gói dịch vụ Apple Music, Apple TV+ và Apple One.

Theo báo cáo, cổ phiếu của Apple đã giảm 2,69 USD do các nhà đầu tư lo ngại rằng doanh thu trên App Store có thể không còn mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ trên cơ sở nhất quán. Khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 10 bao gồm một tháng 9 khó khăn cho App Store khi doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hàng đầu của App Store trong tháng 9 bị ảnh hưởng do doanh thu game giảm 14%. Mặc dù có phần giảm sút nhưng doanh thu trên App Store vẫn vượt trội so với đối thủ là Google Play.

Theo Phone Arena