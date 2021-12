Doanh thu App Store gần gấp đôi Google Play

Năm nay, doanh thu các ứng dụng trên hệ điều hành iOS đạt 85,1 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Android là 47,9 tỷ USD tăng 23,5% so với năm 2020.

Theo nghiên cứu mới của Sensor Tower, người dùng đã chi 133 tỷ USD cho các ứng dụng vào năm 2021, nhiều hơn 20% so với năm 2020 là 111,1 tỷ USD. Mức tăng này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người dùng phải tham gia các hoạt động trực tuyến nhiều hơn.

Ngoài game, ứng dụng mang lại doanh thu toàn cầu nhiều nhất là TikTok và Douyin. Điều này giúp công ty chủ quản ByteDance đạt doanh thu 2 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2021 và đang trên đà đạt 2,3 tỷ USD vào cuối năm..

TikTok đứng đầu App Store về doanh thu nhưng lại chỉ xếp thứ tư trên Google Play. Google One đứng đầu doanh thu của Google Play, ước tính ứng dụng này sẽ đạt doanh thu 1 tỷ USD vào cuối năm nay, tăng 123% so với năm 2020.

Tổng số lượt cài đặt ứng dụng trên hai chợ đã tăng 0,5%. Google Play đạt 111,3 tỷ lượt tải, còn App Store là 32,3 tỷ. Theo dự báo, số lượt cài đặt ứng dụng của App Store có xu hướng giảm mạnh, giảm 6,1% từ 34,4 tỷ xuống 32,3 tỷ.

TikTok vẫn là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên App Store. Trong khi đó, dẫn đầu Google Play là Facebook với 500,9 triệu lượt tải. Trên cả hai nền tảng, Facebook đạt 624,9 triệu lượt cài đặt vào năm 2021, giảm 12% so với năm ngoái.

Bốn mạng xã hội của Meta bao gồm: Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger giữ vị trí từ thứ 2 đến 4 về lượt tải trên toàn cầu. Telegram, Snapchat, Zoom, CapCut và Spotify giữ các vị trí còn lại trong Top 10.

Ở phân khúc game, vào năm 2021, tổng doanh thu trên App Store và Google Play mà game mang lại là 89,6 tỷ USD, tăng 12,6% so với 2020. Tuy nhiên, những năm gần đây có xu hướng giảm nhẹ, từ 74,1% năm 2019 giảm còn 71,7% năm 2020.

Cụ thể, trên App Store, doanh thu mảng game năm 2021 đạt 52,3 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2020. Honor of Kings của Tencent dẫn đầu thị trường game trên iOS, mang đến cho Apple 2,9 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020.

Trên Google Play, game có doanh thu cao nhất là Moon Active’s Coin Master, tăng 13% so với một năm trước, đạt gần 912 triệu USD. Nhìn chung, các trò chơi trên Google Play mang lại khoảng 37,3 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng, tức khoảng 32 tỷ USD vào năm 2020.

Về lượt tải, PUBG Mobile, bao gồm phiên bản Game of Peace tại Trung Quốc, chiếm nhiều lượt tải xuống nhất (47,5 triệu). Trên Google Play, lượt cài đặt trò chơi đã tăng 1,3% từ 46,1 tỷ năm 2020 lên 46,7 tỷ trong năm nay, trong đó Garena Free Fire đạt được nhiều lượt tải xuống nhất (218,8 triệu).

Nhìn chung, xu hướng năm nay có một chút biến động do dịch bệnh. Tuy nhiên, một vài điều vẫn không thay đổi, chẳng hạn doanh thu game giảm hay Android liên tục đánh bại iOS về lượt tải xuống.

