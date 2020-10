ĐHQGHN đạt quán quân Sơ khảo “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020” khu vực phía Bắc

Vòng Sơ khảo “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020” đã kết thúc lúc 17h chiều ngày 31/10. Tổng kết tại Hà Nội, toàn khu vực có 1 đội đạt giải Nhất, 3 đội đạt giải Nhì, 5 đội đạt giải Ba và 7 đội đạt giải khuyến khích.

Đề thi Sơ khảo năm nay được đánh giá có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy của sinh viên. Vòng thi gồm 14 bài, trong đó có 4 bài về tấn công web, 3 bài kỹ năng dịch ngược, 3 bài tấn công thuật toán mật mã, 3 bài khai thác lỗ hổng phần mềm và 1 bài thi tổng hợp.

Năm nay, tất cả các đội tham gia thi đều có điểm. Theo đánh giá của Ban giám khảo, sự chênh lệch điểm số của nhóm top đầu không lớn, với khoảng cách giữa hai đội liền nhau đều dưới 1.000 điểm. Trong khi đó, hơn một nửa số đội thi chỉ giải được tối đa 2 bài.

Tại buổi Lễ Bế mạc Sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã công bố danh sách 10 đội đại diện Việt Nam tham dự Chung khảo, gồm:

1. Đội HCMUS.Twice đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

2. Đội NotEfiens đến từ Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM

3. Đội Pawsitive đến từ Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

4. Đội PTIT.AmongUs đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.HCM

5. Đội PTIT.1nfern0 đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội

6. Đội ISIT-DTU1 đến từ Đại học Duy Tân

7. Đội MSEC_ADC đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự

8. Đội AmongUs đến từ Đại học FPT Hà Nội

9. Đội Nupakachi đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội

10. Đội MSEC_SUPPORT đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự

6 đội còn lại thuộc khu vực ASEAN tham dự Chung khảo sẽ được Ban tổ chức công bố trên trang web chính thức của cuộc thi. Dự kiến, vòng Chung khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” sẽ diễn ra vào ngày 28/11. Cấu trúc đề thi được xây dựng theo hình thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp). Vòng thi online kéo dài 8 tiếng với cách thức tổ chức tương tự vòng Sơ khảo.

Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, tổ chức ngày 2/12 tại Hà Nội.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020. Chương trình do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Thông qua cuộc thi, sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận, học hỏi và giao lưu về lĩnh vực an toàn thông tin với các nước trong khu vực. Đồng thời, đây là động lực thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, góp phần tích cực vào công cuộc Chuyển đổi số Quốc gia.