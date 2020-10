Sinh viên Việt Nam so tài trong khu vực ASEAN về an toàn thông tin

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020.

Đối tượng tham dự cuộc thi là sinh viên đại diện cho các trường cao đẳng, đại học, học viện tại Việt Nam và khu vực ASEAN, tập hợp thành các đội, mỗi đội thi không quá 4 sinh viên. Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng thi gồm Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo.

Với hình thức thử thách theo chủ đề, các thí sinh sẽ làm bài thi Khởi động vào sáng ngày 17/10 trong 4 tiếng liên tục. Vòng này không giới hạn số đội tham dự thi của mỗi trường, tạo điều kiện cho thí sinh làm quen với cách thức tổ chức, thể lệ và dạng đề thi. Căn cứ kết quả thi, các trường sẽ lựa chọn các đội xuất sắc bước vào vòng Sơ khảo.

Tại vòng Sơ khảo ngày 31/10, các đội thi thực hành về ATTT trong vòng 8 tiếng, đề thi dưới dạng vượt qua thử thách theo chủ đề. Các đội Việt Nam sẽ thi online tập trung tại 2 địa điểm là Hà Nội (Học viện Bưu chính Viễn thông) và TP.HCM (Đại học Quốc tế Sài Gòn). Các đội còn lại trong khu vực ASEAN thi theo hình thức online hoàn toàn. Mỗi trường không quá 3 đội thi tham gia vòng Sơ khảo.

Vòng Chung khảo dự kiến được tổ chức ngày 28/11, với sự góp mặt của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng Sơ khảo và 6 đội đại diện các nước ASEAN. Đề thi được xây dựng theo cách thức đối kháng, thời gian thi 8 tiếng.

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội). Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT sẽ diễn ra tại Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” tổ chức ngày 2/12 tại khách sạn Melia (Hà Nội).

Năm nay, cuộc thi đánh dấu mốc 13 năm tổ chức tại Việt Nam, lần thứ hai mở rộng tới các nước ASEAN. Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” tạo cơ hội cho sinh viên thuộc chuyên ngành CNTT, ATTT mở rộng giao lưu quốc tế, hướng đến mục tiêu thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực về ATTT trình độ cao, góp phần tích cực vào Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.